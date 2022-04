Toteutuuko Tampereen unelmafinaali? Kyllä, arvioi asiantuntija – tässä ovat lähtökohdat jääkiekon SM-liigan välieriin

Kuuntele jääkiekon SM-liigan välieriä suorana Yle Puheen Jääkiekkokierrokselta. Välierät alkavat perjantaina.

Tamperelaisjoukkueet lähtevät suosikkina jääkiekon miesten SM-liigan välieriin, sanoo Yle Urheilun asiantuntija Topi Nättinen.

SM-liigan välierät alkavat perjantaina, kun Tampereen Tappara isännöi Kouvolan KooKoota. Tampereen Ilveksen ja Turun Palloseuran välieräsarja käynnistyy lauantaina.

Entinen SM-liigapelaaja ja nuorten maailmanmestari Nättinen käy läpi lähtökohdat välieriin.

Tappara–KooKoo

Tämän takia Tappara menee jatkoon

– Tappara on levännyt ja saa ottelusarjaan kotiedun. Tapparan pelillinen vahvuus perustuu erikoistilanteisiin, heidän ylivoimansa on 36-prosenttista. He eivät päästäneet alivoimalla maaliakaan Lukkoa vastaan pelatuissa otteluissa. Christian Heljanko on pelannut todella hyvin Tapparan maalilla, vaikka hän ei ole ehkä joutunut samanlaiseen testiin kuin pudotuspelien muut maalivahdit. Tappara on onnistunut myös aloituksissa: Otto Rauhala ja Tyler Morley ovat voittaneet lähes 60 prosenttia aloituksistaan, Nättinen sanoo.

Tämän takia KooKoo menee jatkoon

– KooKoon pelikuorma on jo nyt niin kova, että ottelusarjan alku on heille tärkeä. He saavat ehkä pienen edun pelituntumastaan. KooKoon pitää saada voitto joko perjantain tai lauantain ottelusta. Sarjan on oltava toisen ottelun jälkeen vähintään voitoissa 1–1, eikä 2–0 Tapparalle. KooKoo puolustaa erittäin laadukkaasti ja Nick Malik on tällä hetkellä SM-liigan paras maalivahti. KooKoon alivoima on yli 90-prosenttista. Heillä ei ole mitään hävittävää, koska Tappara lähtee kuitenkin ottelusarjaan ylivoimaisena suosikkina.

Seuraa näitä pelaajia

– Tapparan tasaisesta joukkueesta Anton Levtchi on pelannut yli piste per ottelu -tahdissa. Levtchi ei ole onnistunut edellisten vuosien pudotuspeleissä, mutta on nyt säilyttänyt oman tasonsa. KooKoosta nousee esille Nick Malik, hän on jäänyt esityksillään parhaiten mieleen.

Topi Nättisen veikkaus

Tappara finaaleihin voitoin 4–1

Otteluohjelma

Pe 8.4. Tappara – KooKoo klo 18.30

La 9.4. KooKoo – Tappara klo 17.00

Ma 11.4. Tappara – KooKoo klo 18.30

Ti 12.4. KooKoo – Tappara klo 18.30

To 14.4. Tappara – KooKoo klo 18.30 (tarvittaessa)

La 16.4. KooKoo – Tappara klo 17.00 (tarvittaessa)

Su 17.4. Tappara – KooKoo klo 17.00 (tarvittaessa)

Ilves–TPS

Tämän takia Ilves menee jatkoon

– Ilvestä siivittää aivan älytön kotihurmos. Maalivahti Marek Langhamer on pelannut yli 94:n torjuntaprosentilla, siis voittavan maalivahdin prosenteilla. Ilves on jo kaatanut isoimman peikkonsa, kun he pääsivät puolivälieristä jatkoon. Joukkue on hyvin tasainen, sieltä ei oikeastaan kukaan pomppaa tehopisteiden perusteella. Aiempi vastustaja Kärpät oli ääripuolustava joukkue, nyt peli on ehkä vähän avonaisempaa, vaikka myös TPS osaa puolustaa. Ilves voi vielä parantaa erikoistilanteissa.

Tämän takia TPS menee jatkoon

– TPS on tehnyt tämän kevään pudotuspeleissä 22 maalia, siis eniten välieräjoukkueista. Mutta he ovat myös päästäneet eniten maaleja, päästettyjä maaleja on 18. Oli outoa, että päästivät noin paljon maaleja HIFK-otteluissa, mutta TPS näytti viimeisissä otteluissa pystyvänsä tilkitsemään oman päänsä. TPS:n ylivoima- ja alivoima ovat olleet selvästi Ilvestä parempia. Maalivahti Andrei Karejev oli HIFK-ottelusarjan keskivaiheissa vaikeuksissa, mutta torjui loistavasti viimeiset kolme ottelua.

Seuraa näitä pelaajia

– Ilveksestä on helppo nostaa Marek Langhamer. Kenttäpelaajista Henrik Haapala on tuonut tehokkuutta ja on tärkeä pelaaja Ilveksen ylivoiman kannalta. Petri Kontiola on jo pelannut tasollaan. Myös TPS:n puolelta maalivahti Karejev nousee esille, kultakypärä Markus Nurmi on pelannut jälleen hyvin. Juuso Pärssinen on pelannut lähes piste per ottelu -tahdissa.

Topi Nättisen veikkaus

Ilves finaaleihin voitoin 4–2 tai 4–3

Otteluohjelma

La 9.4. Ilves – TPS klo 17.00

Su 10.4. TPS – Ilves klo 18.30

Ti 12.4. Ilves – TPS klo 18.30

Ke 13.4. TPS – Ilves klo 18.30

Pe 15.4. Ilves – TPS klo 18.30 (tarvittaessa)

La 16.4. TPS – Ilves klo 18.30 (tarvittaessa)

Ma 18.4. Ilves – TPS klo 18.30 (tarvittaessa)