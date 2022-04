Olympiakomitean uusi toimitusjohtaja Taina Susiluoto otti heti kantaa viime aikojen kohuun – keskusteli jo henkilöstön kanssa "kipeistä asioista"

Suomen olympiakomitea on valinnut uudeksi toimitusjohtajakseen Taina Susiluodon.

Alkuvuodesta tiedotettiin, että Olympiakomitean nykyinen toimitusjohtaja Mikko Salonen jättää pestinsä kesäkuussa 2022. Silloin hänellä tulee täyteen viisi vuotta pestissä.

Taina Susiluoto, 49, on Elinkeinoelämän keskusliiton johtoryhmän jäsen. Nelisen vuotta EK:ssa työskennellyt Susiluoto on toiminut edunvalvontatiimin vetäjänä ja HR-johtajana.

Susiluoto on myös Olympiakomitean markkinointiyhtiön Suomen Olympiakomitea Markkinointi Oy:n hallituksen jäsen.

Koulutukseltaan Susiluoto on oikeustieteen maisteri.

"Olympiakomitea on vakavan tilanteen edessä"

Susiluoto kommentoi Olympiakomitean lehdistötilaisuudessa aluksi sitä turbulenssia, jonka kohteena suomalaisen urheilun johtojärjestö on viime viikkoina ollut.

Yle Urheilu kertoi huippu-urheiluyksikön entiseen johtajaan Mika Lehtimäkeen kohdistuneesta varoituksesta kaksi viikkoa sitten. Lehtimäki erosi maaliskuun lopussa tehtävästään. Tämän jälkeen Olympiakomitean hallituksen urheilijajäsenenä toiminut Anni Vuohijoki erosi. Hän kertoi saaneensa viestin, jonka mukaan häntä epäillään seksuaalisesta häirinnästä ja vieneensä asian myös itse Suekin selvitettäväksi.

Keskiviikkona Olympiakomitea tiedotti vievänsä kolmannenkin epäilyn epäasiallisesta käytöksestä Suomen urheilun eettisen keskuksen Suekin selvitettäväksi.

– On ihan päivänselvää, että Olympiakomitea on vakavan tilanteen edessä. Sen yhteiskunnallinen keskustelukin on viime viikkoina osoittanut. Liikunta- ja urheiluliikkeeseen kuuluu melkein kaksi miljoonaa ihmistä. Nämä asiat kiinnostavat, ja se on hyvä, että ne kiinnostavat, Susiluoto sanoi.

– Tietenkin olen tässä enemmän teidän (median) tietojen varassa, koska päätös tästä minun paikasta on tehty eilen illalla. Joten kommentoin enemmän yleisestä tulokulmasta, enkä tunne tapausten yksityiskohtia. Jokainen häirintätapaus on hyvin omanlaisensa, mutta yksikään ei ole hyväksyttävä. Siksi on hyvä, että ne tulevat esille ja ne selvitetään.

Susiluoto kertoo, että HR-johtajana hän tietää, etteivät häirintäongelmat ole vieraita missään työyhteisössä. Hänen mukaansa Olympiakomitean pitäisi kuitenkin pystyä olemaan esimerkkinä muille.

– Siksi on tärkeää, että Olympiakomitean luottamus pystytään palauttamaan. Sehän tapahtuu vain tekojen kautta.

Taina Susiluoto saapumassa Olympiakomitean lehdistötilaisuuteen Helsingissä 8.4.2022. Kuva: Lehtikuva

Halusi korostaa Olympiakomitean uutta strategiaa

Kommentoituaan viime aikoina esillä ollutta kohua Susiluoto kertoi, miksi hakeutui tehtävään.

– Tämä on tosi hieno mahdollisuus palvella suomalaista sporttikansaa sekä johtaa liikunnan ja urheilun kansanliikettä. Pidän tärkeänä sitä uutta tehtävää, jonka Olympiakomitea on ottanut viime vuoden lopulla – eli liikunnan ja liikunnallisen elämäntavan edistäminen.

Susiluoto nosti esille kriisit, kuten koronapandemian ja Venäjän aloittaman sodan Ukrainassa.

– Liikunta ja urheilu, jos joku, tuo hyvää kuntoa ja hyvää mieltä sekä vaikuttaa mielenterveysasioihin. Siksi sillä uudella tehtävällä on iso merkitys ja haluan olla edistämässä sitä.

– Toinen tärkeä osa-alue on seuratoiminta. Suomi on vapaaehtoistyön luvattu maa. Pandemia on runnellut seuratoimintaa. 20 000 lasta tai nuorta on jättänyt uusimatta lajilisenssin. Koen tärkeäksi, että ne 20 000 saadaan takaisin liikunnan ilon ääreen ja että Olympiakomitea voi tukea lajiliittoja ja seuratoimintaa, jotta runneltu harrastustoiminta elpyy.

Kolmanneksi Susiluoto korosti huippu-urheilun merkitystä. Hänen mielestään on tärkeää tarjota olosuhteet, jotta Suomessa on mahdollista valita ammatikseen huippu-urheilu.

Olympiakomitean puheenjohtaja Jan Vapaavuori (vas.) ja uudeksi toimitusjohtajaksi nimetty Taina Susiluoto Olympiakomitean tiedotustilaisuudessa Helsingissä 8. huhtikuuta 2022. Kuva: Lehtikuva

Näin Jan Vapaavuori avasi rekrytointiprosessin

Tiedotustilaisuuden alussa Olympiakomitean puheenjohtaja Jan Vapaavuori kertoi toimitusjohtajan valinnasta. Hän kertoi, että Mikko Salonen kertoi vuodenvaihteessa luopuvansa tehtävistään.

Torstaina 7.4. rekrytointiprosessi saatiin maaliin, kun Olympiakomitean hallitus valitsi Susiluodon yksimielisesti uudeksi toimitusjohtajaksi.

– Prosessi oli pitkä ja perusteellinen. Hakijoita oli yli 50. Ensimmäisessä vaiheessa valikoitui 18 henkilöä haastatteluun. Siitä toiselle kierrokselle pääsi viisi henkilöä, jotka perusteellisesti haastateltiin ja testattiin. Hallituksen piiristä muodostettu viisihenkinen rekrytointiryhmä päätyi parisen viikkoa sitten yhteisymmärrykseen Taina Suosiluodon esittämisestä, Vapaavuori avasi.

– Asia oli valmis ratkaistavaksi jo jonkin aikaa sitten. Ajatus oli, että tämä olisi viime viikolla viety hallituksen käsittelyyn ja tuotu julkisuuuten. Johtuen turbulenssista, joka Olympiakomitean ympärillä oli, ajateltiin, ettei se ole paras mahdollinen hetki.

Vapaavuoren mukaan kaikki viisi loppusuoralle edennyttä henkilöä olivat sellaisia, joita Olympiakomitean päivitetty strategia innosti ja motivoi.

– Uskon, että Olympiakomitea saa Taina Susiluodosta laaja-alaisen, modernin, innostavan johtajan, jolla on laajat ja monipuoliset kyvyt ottaa tehtävä vastaan, Vapaavuori kehui.

Susiluoto kertoi, että on työskennellyt aiemmin urallaan muun muassa YK:ssa ja Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestö ETYJ:ssa sekä virkamiehenä Puolustusministeriössä ja sitten EK:ssa.

Perheensä liikunnalliseksi intohimoksi Susiluoto kertoi taekwondon, jossa hänen kaksi lastaan kilpailevat kansainvälisellä tasolla.

Susiluoto kertoi tavanneensa henkilöstöä ennen lehdistötilaisuutta

Olympiakomitean uusi toimitusjohtaja Taina Susiluoto haluaa avoimempaa keskustelukulttuuria järjestöön. Hän kertoi tavanneensa henkilöstöä aamulla ennen lehdistötilaisuutta.

Tiedotustilaisuuden lopuksi Susiluoto kommentoi Yle Urheilun haastattelussa tavoitteitaan uudessa tehtävässä.

– Ottaen huomioon viimeaikaiset tapahtumat vastuullisuusasiat ovat tärkeitä. Myös se, että saadaan yhä useampi suomalainen liikkumaan ja seuratoiminta kuntoon koronapandemian jäljiltä. Tietenkin pitää saada huippu-urheiluverkosto trimmattua kohti Pariisin 2024 olympialaisia.

Susiluoto sanoi, ettei Olympiakomitean viime aikoina saama mainehaitta vaikuttanut negatiivisesti hänen haluunsa päästä tehtävään. Hänen mielestään on hyvä, että häirintätapaukset etenevät ulkopuoliseen tutkintaan.

Susiluoto sanoi keskustelleensa jo Olympiakomitean henkilöstön kanssa. Henkilöstö julkaisi aiemmin Olympiakomitean sivuilla (siirryt toiseen palveluun) tiukan kannanoton. Lausunto otti kantaa muun muassa siihen, miten tyytymätön henkilöstö on ollut johdon toimintaan Lehtimäen tapauksen hoitamisessa.

– Olen saanut tavata henkilöstöä. Olemme keskustelleet myös näistä vaikeista asioista. Niihin varmasti palataan. Uskon, että avoin ja jatkuva keskustelu on tärkeää. Pandemian jäljiltä työelämässä ylipäänsä on paljon tekemistä, että koetaan yhteisöllisyyttä ja osallisuutta.

Taina Susiluodolla ja Olympiakomitean puheenjohtaja Jan Vapaavuorella on yhteistä taustaa työ- ja elinkeinoministeriöstä. Susiluoto toimi TEM:n ylijohtajana vuosina 2013–2018.

Jan Vapaavuori toimi elinkeinoministerinä vuosina 2012–2015. Vapaavuori työskenteli Kokoomuksen kansanedustajana vuosina 2003–2015.

Susiluoto aloittaa Olympiakomitean palveluksessa 1.6.2022.