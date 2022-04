Saudi-Arabia ostaa urheilukisoja sadoilla miljoonilla euroilla – Mikko Ilonen tyrmää golfpiirejä kuohuttavan ökyprojektin: "Ei todellakaan kaivata"

Persianlahden länsipuoliset maat ovat panostaneet urheilutapahtumien järjestämiseen jo 1990-luvulta, mutta Saudi-Arabia on liittynyt kilpailuun vasta hiljattain. Sen tapa operoida ei ole jäänyt urheilumaailmalta huomaamatta.

Huippu-urheilu on kasvanut 1980-luvun amatööriajoista kymmenien miljardien eurojen tv-bisnekseksi, johon lukuisat valtiot ovat halunneet mukaan imago- ja markkinointisyistä – siitä huolimatta, ettei niillä ole omaa merkittävää urheiluhistoriaa.

Qatar järjestää jalkapallon MM-kilpailut, vaikkei se ole kertaakaan selvinnyt karsinnoista lopputurnaukseen. Arabiemiirikunnat on isännöinyt vuodesta 2009 formula 1 -kisaa ilman ainuttakaan omaa F1-kuljettajaa.

Kansainvälisen huipputason tennis- ja golfturnauksia on järjestetty Qatarissa ja Arabiemiraateissa 1990-luvun alusta, myöhemmin myös Persianlahden länsipuolen muissa maissa kuten Kuwaitissa ja Bahrainissa.

Saudi-Arabia on 34,8 miljoonalla asukkaallaan ylivoimaisesti suurin Persianlahden länsirannan maista. Arabiemiraatit, Kuwait, Qatar ja Bahrain pääsevät yhteenlaskettuna vain 18,8 miljoonaan asukkaaseen.

Pienet naapurit ovat kuitenkin nauttineet alati kasvaneesta huippu-urheilun näyteikkunasta, pitkälti kiitos valtavien öljyvarantojensa.

Bahrainia lukuun ottamatta kaikki edellä mainitut valtiot löytyvät öljyntuotantoa mitatessa maailman 14 suurimman valtion joukosta. Tässäkin mielessä Saudi-Arabia on kuitenkin alueensa suurin, edellään maailmanrankingissa vain Yhdysvallat.

Syyt, miksi Saudi-Arabia on ollut kansainvälisessä urheilussa pitkään paitsiossa, löytyvät politiikasta. Toisin kuin naapurinsa, Saudi-Arabia on vasta viime vuosina avannut oviaan länsimaisille urheilumarkkinoille. Ja kun naapureihin verrattuna takamatkaa on kurottavaksi vuosikymmenien edestä, saudit eivät ole säästäneet kuluissa.

Mutta kuten Yle Urheilu toi vastikään julkaistussa saudirahaa koskevassa jutussaan ilmi, ihmisoikeusloukkauksistaan tunnetun valtion urheiluinvestoinnit eivät kestä monen silmissä päivänvaloa.

Tässä artikkelissa tarkastellaan muutamien esimerkkien kautta, minkä kokoluokan panostuksia Saudi-Arabia on tehnyt eri urheilulajeihin ja miten ne suhteellistuvat lajien normaaliin rahapolitiikkaan.

On perinteitä, joista ammentaa

Toisin kuin Persianlahden naapurimailtaan, Saudi-Arabialta löytyy perinteitä huippu-urheilusta.

Maa eteni ensi kertaa karsinnoista jalkapallon MM-lopputurnaukseen vuonna 1994. Silloin se pääsi jatkoon alkulohkosta ja taipui pudotuspelien ensimmäisellä kierroksella tulevalle MM-pronssijoukkueelle Ruotsille 1–3.

Fahad Al-Ghesheyan oli Saudi-Arabian jalkapallomaajoukkueen hyökkääjä vuoden 1994 MM-kisoissa. Kuva: Colorsport/Shutterstock/All Over Press

Ensivisiittinsä jälkeen Saudi-Arabia on jäänyt MM-lopputurnauksen ulkopuolelle vain vuosina 2010 ja 2014.

Saudi-Arabia on osallistunut kesäolympialaisiin vuodesta 1972. Matkan varrella mitaleita on tullut neljä kappaletta, kaksi hopeaa ja kaksi pronssia. Suomalaisille tunnetuin mitali on kenties vuoden 2000 Sydneyn kisojen yleisurheilusta, jossa Hadi Al-Somaily saavutti hopeaa 400 metrin aitajuoksussa ajalla 47,53. Eroa yhdysvaltalaiseen kultamitalistiin Angelo Tayloriin jäi vain kolme sekunnin sadasosaa.

Hadi Al-Somaily tunnettiin erinomaisena ratakierroksen aiturina 2000-luvun taitteessa. Kuvan vuoden 2001 Edmontonin MM-kisoissa hän oli neljäs jääden pronssimitalista vain 0,1 sekuntia. Kuva: imago sportfotodienst/ All Over Press

Mitä tulee muutenkin stadionilla käytäviin yleisurheilulajeihin, Saudi-Arabia ei kalpene Suomen rinnalla vertailtaessa maiden ennätyksiä miesten sarjassa: 19 lajista SE-tulos on saudia parempi vain kymmenessä. Naisissa tulosvertailua ei voi tehdä, koska Saudi-Arabiassa naiset ovat päässeet mukaan yleisurheiluun vasta viime vuosikymmenellä.

Yleisurheilussa merkille pantava asia on myös, että niin 400 metrin olympiahopea-aituri kuin muut Saudi-Arabian ennätysten haltijat ovat syntyneet Saudi-Arabiassa. Maa ei siis ole naapuriensa tavoin mukana kilpailussa, jossa etenkin kestävyysjuoksijoita ostetaan Itä-Afrikan maista.

Kiire näkyy panostuksissa

Edellä mainituista lajeista Saudi-Arabia on toistaiseksi panostanut vain jalkapalloon. Eniten julkisuutta saanut hankinta oli Englannin Valioliigan perinneseura Newcastle United, joka siirtyi saudiomistukseen yli 350 miljoonalla eurolla lokakuussa 2021.

Aiemmin samana vuonna huomiota sai uutinen, että Saudi-Arabia saattaisi hakea vuoden 2030 jalkapallon MM-kisojen jaettua isännyyttä Italian kanssa. Ajatus ei ole täysin tuulesta temmattu, sillä niin Italian kuin Espanjan Super Cupia on pelattu Saudi-Arabiassa jo vuodesta 2019. Pelkästään Espanjan Super Cupia koskeva kymmenen vuoden sopimus on arvoltaan 400 miljoonaa euroa.

Myös Real Madrid on tiettävästi saanut saudeilta 167 miljoonan euron arvoisen sopimustarjouksen.

Suurimmat yksittäiset sopimusrahat ovat liikkuneet showpainissa ja formula 1:ssä. Vuodesta 2014 alkanut kymmenen vuoden sopimus tuo showpainiorganisaatio WWE:lle 463 miljoonaa euroa saudirahaa. Samanpituinen sopimus Saudi-Arabiassa ajettavasta F1-kilpailusta on arvoltaan 600 miljoonaa euroa.

Jemeniläiset huthikapinalliset iskivät Jeddan katuradan läheisyydessä olleeseen öljynjalostamoon kesken Saudi-Arabian F1-kisaviikonlopun. Kuva: IMAGO/PanoramiC/ All Over Press

Helmikuussa järjestetyssä hevosurheilun Saudi Cup -laukkakilpailuissa oli jaossa palkintorahoina ennätykselliset 32,6 miljoonaa euroa. Laukkakilpailujen klassikkoihin kuuluvassa Kentucky Derbyssa summa oli kymmenen kertaa pienempi.

Snookerin kattojärjestö on tehnyt kymmenen vuoden sopimuksen Saudi Arabian Masters -kilpailusta. Sopimuksen kokonaisarvo on yli 30 miljoonaa euroa, ja turnauksen voittopalkinto on minimissään sama kuin lajin arvostetuimmassa kilpailussa, Sheffield Crucible-teatterissa pelattavassa MM-turnauksessa.

Palkintorahojen ja esiintymispalkkioiden epäsuhta

Edellä mainitut summat ovat kuitenkin vain osa kokonaisuutta. Saudi-Arabia houkuttelee tähtiurheilijoita maaperälleen tai omistamiinsa kilpailuihin maksamalla miljoonien eurojen esiintymispalkkioita.

Kilpailussa jaossa olevat palkintosummat ovatkin eräissä lajeissa vain murto-osia verrattuna summiin, jotka tähdet kuittaavat pelkästä osallistumisesta ja mainoskasvoina olemisesta.

Saudi International -golfkilpailu on houkutellut paikalle huippupelaajia suurilla esiintymispalkkioilla. Kuva: Luke Walker/Getty Images

Yksi silmiinpistävimmistä esimerkeistä löytyy golfista, jossa Saudi-Arabia järjesti osana Euroopan kiertuetta olleen Saudi International -osakilpailun vuosina 2019–2021.

Viimeisenä vuonna saudijärjestäjät maksoivat kisasta palkintorahoja reilut kolme miljoonaa euroa, mutta houkuttelivat tähtipelaajia mukaan esiintymispalkkioilla, jotka olivat yhteensä lähes 14 miljoonaa euroa.

Suuntaus, jossa pelaajat kilpailevat lähes viisi kertaa pienemmistä summista kuin esiintymispalkkiot, ei miellytä useita lajientusiasteja. Yksi heistä on Suomen kaikkien aikojen pelaaja Mikko Ilonen.

– Saudit ovat ovat vieneet Lähi-idän jo aiemmin hanskasta lähteneen appearance fee (suom: esiintymispalkkio) -politiikan ihan uudelle tasolle. Sen näkee jo osallistujalistasta: valtaosa osallistujista on rivipelaajia, mutta joukossa on myös yksittäisiä maailman tähtiä. Heihin on käytetty rahaa, ja paljon, Ilonen sanoo.

Mikko Ilonen on aktiiviuransa päätyttyä seurannut lajiaan edelleen tarkasti. Kuva: Juha Metso/All Over Press

Esiintymispalkkiot ovat olleet osa golfin historiaa jo 1970-luvulta. Ilonen mainitsee esimerkkinä espanjalaisen lajilegendan Severiano Ballesterosin, joka koki, että hänelle olisi maksettava lajin markkinakasvona ylimääräistä siivua.

Yhdysvalloissa esiintymispalkkioiden maksaminen ei ole virallisesti mahdollista, mutta järjestäjät kiertävät sääntöä solmimalla pelaajien kanssa pitkiä ja useita kilpailuja käsittäviä sopimuksia.

Tyrmäys kohutulle saudiviritykselle

Vuonna 2022 huomiota herättänyt tapaus on takavuosien pelaajalegendan Greg Normanin junailema saudirahoitteinen golfliiga, joka kulkee nimellä LIV Golf International Series. Kahdeksan osakilpailun sarjasta neljä kisaa pelattaisiin Yhdysvalloissa ja yksi kilpailu Englannissa, Thaimaassa ja Saudi-Arabiassa.

Sarjan olisi tarkoitus alkaa kesäkuussa, mutta kiertueen päättävää kahdeksannen kisan pelipaikkaa ei ole toistaiseksi julkistettu. Sen sijaan tiedossa on, että sarjan alkupääoma kaikkine kustannuksineen on 370 miljoonaa euroa.

Alkuun seitsemässä kilpailussa jaossa on 23 miljoonaa euroa palkintorahaa, minkä jälkeen kolmelle parhaalle pelaajalle jaetaan lisäpalkintona lähes 28 miljoonaa euroa. Kauden päättävässä joukkuekilpailussa palkintopotti olisi yli 46 miljoonaa euroa.

Vertailun vuoksi: Yhdysvaltain PGA-kiertueen historian kalleimmassa kilpailussa on ollut jaossa 18 miljoonaa euroa palkintorahaa.

– Henkilökohtainen mielipiteeni on, ettei tätä sarjaa todellakaan kaivata. Maailma on pullollaan hyviä kilpailuja, ja rahaa on jaossa kentällä paljon. En pysty käsittämään, kuka tarvitsisi näin paljon rahaa, Ilonen sanoo ja jatkaa:

– Valitettavasti lajissa on paljon tyyppejä, jotka tekevät bisnestä ja jotka ovat sanoneet ihan suoraan, että raha näyttelee tässä isoa osaa. Se on harmillista, koska se vie pohjaa golfin urheilulliselta puolelta.

Saudiliiga oli yksi puheenaiheista myös huhtikuun alussa pelatussa Masters-turnauksessa. Syynä oli kilpailusta puuttunut tähtipelaaja Phil Mickelson.

Kuusinkertainen major-voittaja päätyi alkuvuodesta otsikoihin, kun hänen elämäkerrastaan julkaistiin ennakkomateriaalia. Siinä Mickelson kutsui saudeja pelottaviksi ja murhanhimoisiksi, mutta suunnitteilla olevaa golfliigaa hyödylliseksi kiristysvälineeksi PGA-kiertuetta vastaan.

Mickelson on tienannut urallaan lähes sata miljoonaa euroa palkintorahoja ja vielä moninkertaisempia summia sponsorisopimuksilla.

– Mickelson näkee, ettei hän saa asiaankuuluvaa korvausta esiintymisistään. Se on täysin naurettavaa, Ilonen toteaa.

Phil Mickelsonia (oik.) ei ole nähty kilpailuissa viime kuukausina. Kuva: James Atoa/All Over Press

Huippupelaajat kieltäytyneet

Saudien tie huippugolfin pariin ei ole ollut täysin mutkaton. Taannoin Tiger Woods ja Rory McIlroy kieltäytyivät osallistumasta Saudi International -kilpailuun, vaikka molemmat olisivat kuitanneet pelkästä visiitistään yli kahden miljoonan euron esiintymispalkkion.

Ilonen on ottanut tyytyväisenä vastaan McIloryn saudipuheet, joissa pohjoisirlantilainen ei ole sivuuttanut ihmisoikeuksia.

– Nykyajan pelaajat ovat tietoisempia kuin esimerkiksi meikäläiset 20 vuotta sitten. Tiedon määrä ja tulva on noussut myös aivan uudelle tasolle.

Venäjän Ukrainassa aloittaman hyökkäyssodan jälkeen ihmisoikeuksia polkevan ja julkisia teloituksia harjoittavan Saudi-Arabian suunnitelmat golfliigasta ovat olleet entistä kovemmassa vastatuulessa. PGA-kiertue on myös uhannut viedä pelaajiltaan kilpailuoikeuden kiertueellaan, mikäli joku osallistuu saudiviritykseen.

Vaikka rahaa on jaossa ennenäkemättömiä määriä, onko kaikki sittenkään kaupan? Onko raja rahan hillittömässä syytämisessä ylitetty?

– Toivon, ettei liiga toteudu. En usko, että se toteutuu ainakaan lähellekään sillä skaalalla, mitä on kaavailtu, Ilonen sanoo.

Lähteet: Grant Liberty, Guardian, Athletic, The Times, Forbes, Golf.com.