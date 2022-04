Jari Kurri vahvisti Jokereiden hallivaihtoehdot Yle Urheilulle – seuralla on puoli vuotta aikaa täyttää liigalisenssin ehdot

Helsingin Jokereilla on lokakuun loppuun asti aikaa täyttää jääkiekon SM-liigan lisenssin ehdot, jos seura mielii liigaan vuoden päästä syksyllä.

– Tässä on paljon töitä edessä. Lokakuun viimeiseen päivään mennessä lisenssiehtojen täytyy meidän puolelta olla valmiina. Nyt kun olemme saaneet suunnitelmamme ulos, alamme tekemään töitä sen eteen, että olemme liigakelpoisia, Kurri sanoo.

Yksi suurista kysymyksistä liigalisenssin kannalta on, missä Jokerit kotiottelunsa pelaa. Ilmalassa sijaitsevassa hallissa seura ei voi pelata, ellei hallin venäläisessä omistuspohjassa tapahdu muutoksia. Toistaiseksi halli on pakotteiden vuoksi suljettuna.

– Meillä täytyy olla erilaisia skenaarioita ja miettiä vaihtoehtoja. Toivotaan, että tähän halliin löytyy ratkaisu. Kaikkien toivomus on, että meillä olisi oma kotihalli. On selvää, että "Nordis" ja Espoo ovat ne kaksi muuta vaihtoehtoa, Kurri kertoo.

– Kaikki sopimuksemme on tehty KHL-ajatuksella, joten ne eivät ole voimassa. Sopimukset ovat tällä hetkellä työn alla, niistä käydään keskustelua jatkossa, Kurri sanoo.

Kurriin ja Jokereihin on viime vuosina kohdistunut runsaasti kritiikkiä. Keskustelunaiheeksi on noussut, voiko venäläisomistuksessa Jokereita johtanut ja KHL:n hallituksessa istunut Kurri pysyä uskottavana seuran johtajana ja keulakuvana mahdollisella uudella taipaleella SM-liigassa.

– Aika näyttää, millä tavalla se tulee rakentumaan. Oma luonne on sellainen, etten pidä itseäni minään keulakuvana. Tietenkin historia Jokereissa on se, että on ollut Aimo Mäkinen ja Hjallis Harkimo omalla tavallaan keulakuvina. Tunnen itse, että pelaajat ovat niitä keulakuvia, mutta tietenkin tämä henkilöityy tällä hetkellä myös minuun, Kurri kommentoi.