"Ei ole sellaista ilmapiiriä, että se olisi hyväksyttävää" – huipulla urheileva äiti on edelleen poikkeus ilman tukea

Perheen perustaminen aktiiviuran aikana on huippu-urheileville naisille edelleen harvinaista. Aihe on puhuttanut myös urheilupiireissä, ainakin yleisurheilijoiden kesken.

Raskaus voi johtaa sopimuksen purkuun

Tuukkanen painottaa, että hänellä perheen ja urheilun yhdistäminen on sujunut aina hyvin. Hän on onnistunut ajoittamaan raskautensa niin, että lapset ovat syntyneet loppuvuodesta, jolloin hän on ehtinyt pelata edelliset kaudet loppuun. Uuden sopimuksen Tuukkanen on solminut aina vasta äitiyslomalta pelikuntoon palattuaan.