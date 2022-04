SM-liigan puheenjohtaja listasi tukun ehtoja Jokerien paluulle – näin hän kommentoi Jari Kurrin omistusta: "Olen varma, että kuvio muuttuu"

Jääkiekkoliiga KHL:n jättänyt Helsingin Jokerit on ilmaissut halunsa palata takaisin kotimaiseen SM-liigaan kaudeksi 2023–24. Liigan puheenjohtaja Heikki Hiltunen kertoi Yle Urheilulle, ettei virallisia keskusteluja ole vielä avattu, mutta liigaseuroilla on ollut positiivinen asenne Jokerien paluuseen.

Jokerien omistuksen ja rahoituksen täytyy olla tarkasti selvillä. Kuka tai ketkä seuran omistavat, onko taustarahoitus kunnossa, minkälainen on yhtiöjärjestys ja päätäntävalta.

Seuralta täytyy löytyä maksukykyä liigaosakkeeseen. Hiltunen muistuttaa, että sitoutuminen liigaan on pitkäaikaista, eikä pikaista poistumista sallita. Seuran johdon täytyy olla kyvykäs johtamaan ammattiurheiluseuraa ja lisäksi yhteistyö juniorijärjestön, eli tässä tapauksessa Jokerit ry:n kanssa, täytyy olla kunnossa.

Halutaan geopoliittiseen tilanteeseen sopiva omistus

Jokereiden mahdollinen pääsy liigaan on herättänyt keskustelua ja kritiikkiäkin siitä, miksi helsinkiläisjoukkueelle rakennetaan ohituskaista suljettuun sarjaan. Hiltunen muistuttaa, että liigalla on tälläkin hetkellä omalla yhtiökokouksen päätöksellä mahdollisuus nostaa joukkueita sarjaan kahdella tavalla. Toinen tapa koskee joukkueita, jotka eivät pelaa Jääkiekkoliiton alaisessa sarjassa, ja toinen Mestis-joukkueita, jotka ovat menestyneet urheilullisesti sarjassa usean vuoden ajan.

Liiga odottaa virallista yhteydenottoa

Hiltunen toivoo, että Jokerit tekee kotityönsä hyvin, jotta se pystyy täyttämään liigalisenssin ehdot. Tällä hetkellä Jokereilla on lokakuun loppuun asti aikaa osoittaa olevansa liigakelpoinen.

– Uskon, että he tekevät ammattimaisen prosessin ja sieltä tulee erittäin vahva, ammattimainen seura prosessiin mukaan. Vastuu on tällä hetkellä Jokerien kabineteissa. Me odotamme SM-liigassa sitä virallista yhteydenottoa ja sen kautta keskustelujen aloittamista kesän tai syksyn aikana.