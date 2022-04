Analyysi: Snookerin MM-turnaus alkoi historiallisella lyöntisarjojen ilotulituksella, jolla on myös kääntöpuolensa – suurin herkku loistaa poissaolollaan

Ton Up!

Viime vuosina snookerin MM-kisojen tv-lähetyksen ohjaajalla on ollut tapana siirtää kuva Crucible-teatterin yleisöön, kun pelaaja rikkoo lyöntisarjassaan eli breikissä sadan pisteen rajan. Tällöin kuvasta löytää useimmiten katsojien satasen kunniaksi avaamia ton up -bannereita.

Yli sadan pisteen lyöntisarjoille on englannin kielessä useita termejä, joista tunnetuimmat ovat ton tai century. Niiden käyttö on nykyisin yleistä MM-turnauksen pitkissä otteluissa: pelkästään tämänvuotisen turnauksen avauskierroksella nähtiin 16 ottelussa huimat 41 satasen breikkiä.

Ton up -bannerit ovat tuttu näky Crucible-teatterin katsomossa.

Vuoden 2021 MM-turnaus jäi historiaan mitä tulee Crucible-teatterissa tehtyihin satasiin, joita nähtiin lopulta ennätykselliset 108 kappaletta. Niistä 39 syntyi avauskierroksella. Nyt käynnissä oleva satasten pussitusjuhla on ennennäkemätöntä, eikä toisen kierroksen aloitus ennakoi tahdin hiipumista.

Vaikka toista kierrosta on lauantai-illan jälkeen pelaamatta vielä kymmenen sessiota, satasten saldo on kasvanut jo 66:een – viime vuonna kahden kierroksen jälkeen satasia oli kasassa 73.

Ylivoimaa ylivoiman päälle

Vaikka vuoden 2022 MM-turnaus on ollut suurten lyöntisarjojen juhlaa, ottelut ovat olleet pääosin yksipuolisia. Avauskierroksella 16 sijoitetusta pelaajasta 14 eteni jatkoon, eikä yksikään ottelu edennyt ratkaisuerään eli decideriin.

Ratkaisuerät ovat olleet olennainen osa avauskierroksen viihdearvoa. MM-turnausta on pelattu nykyisellä kaaviojärjestämällä vuodesta 1982, ja ennen tämänvuotista kisaa ilman decideria jäätiin vain vuosina 1988, 1995 ja 2009. Vain kerran MM-historiassa, vuonna 1995, koko turnauksessa ei nähty yhtään ratkaisuerään edennyttä ottelua.

Vuodesta 1982 Crucible-teatterissa on pelattu 151 MM-ottelua, jotka ovat edenneet päätyyn asti. Näistä ratkaisueristä 81 eli 54 prosenttia on pelattu ensimmäisellä kierroksella ja 118 eli 78 prosenttia kahden ensimmäisen kierroksen aikana.

Kuva: VCG via Getty Images

Vaikka ottelut ovat valtaosin viihdyttäviä ja voivat olla tiukkoja ilman decidereita, niiden arvo pelaajien henkisenä testinä on ylivertainen. Kuten Yle Urheilu nosti jo MM-turnauksen ennakossaan esille , esimerkiksi O'Sullivanilla ja Williamsilla on enemmän tappioita kuin voittoja Crucible-teatterissa pelatuissa ratkaisuerissä.

A:ta tarjolla, mutta entä B- ja C-peli?

Snookerissa käytetään yleisesti termejä A-, B- ja C-peli, joilla kuvataan pelaajan suorituksen laatua suhteessa tämän perustasoon. Toistaiseksi Williams ja O'Sullivan ovat hurmanneet A-luokan suorituksillaan, mutta kummankin tapauksessa tason ylläpitäminen sessiosta toiseen turnauksen loppuun on lähes mahdotonta.

MM-turnauksessa vahinkojen minimointi on suuressa arvossa, sillä 17 päivän aikana tilastollisesti jokaiselle pelaajalle osuu keskivertoa heikompi jakso eli sessio. Valtaosa MM-sessioista on pituudeltaan kahdeksan erää, ja jos heikko sessio osuu kohdalle, pelaaja voi pitää 4–4-tasatulosta tai mahdollisimman pientä tappiota voiton arvoisena.

B- ja C-pelillä menestyminen on snookerissa taito, jossa viime vuosina on niittänyt eniten mainetta nelinkertainen maailmanmestari Mark Selby . Juuri tämän kyvyn ansiosta Selby oli yksi suosikeista myös tämänvuotisessa turnauksessa, vaikka hänen kautensa oli tuloksellisesti heikko mielenterveysongelmien vuoksi.

Vaikka O'Sullivan on voittanut MM-turnauksen kuusi kertaa ja aina melko ylivoimaiseen tyyliin, hän on jokaisella kerralla pelannut tasan tai hävinnyt vähintään kaksi sessiota. Tulevilla kierroksilla on mielenkiintoista nähdä, miten O'Sullivan, Williams ja muut tähdet selviävät suurella todennäköisyydellä odottavasta B- ja C-pelin testistä.