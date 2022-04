Ylen asiantuntijalta synkkä ennuste TPS:n mestaruustaistelusta onnekastakin Tapparaa vastaan: "Ilman ihmeitä aika mahdotonta"

– Aika lähellä on ainakin, että Tappara menee menojaan. TPS:n pitäisi voittaa viidestä pelistä neljä ja vastassa on niinkin kova joukkue kuin Tappara tällä hetkellä. Ilman ihmeitä se on aika mahdotonta, Nättinen toteaa.

– Numeraalisesti jos katsoo, niin heillä on kaksi päästettyä maalia, kun on pelattu yli 120 minuuttia. Sillä rekordilla pitää pelejä voittaakin. Heidän alivoimansa on erittäin laadukasta ja hyökätessään he kuluttavat vastustajiaan riittävästi, eivätkä tee mitään ylimääräistä.