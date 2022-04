Kommentti: Kasperi Kapasen otteissa huolestuttava piirre – suomalaisesta maksettiin kova hinta, mutta nyt on hän pelaamassa itseään katsomoon

Pittsburgh maksoi Kasperi Kapasesta puolitoista vuotta takaperin kovan hinnan. Kolmannen polven huippukiekkoilijan kesällä 2015 varannut Pittsburgh hankki Kapasen takaisin ja maksoi tästä Torontolle ykköskierroksen varausvuoron lisäksi kolme pelaajaa. Näistä tosin Evan Rodriguesin ja Filip Hållanderin se hankki myöhemmin takaisin.

Yhtä kaikki läpimurtonsa Torontossa tehnyttä Kapasta kohtaan odotukset olivat korkealla.

Eikä Kapanen pettänyt menneellä kaudella. Venäläistähti Jevgeni Malkinin kanssa saman sävelen löytänyt Kapanen nakutti 40 otteluun 30 (11+19) pistettä ja tehotilastokin oli komeasti plussalla viidentoista osuman verran. Paluu teräskaupunkiin onnistui hyvin.

Kansa janosi kuitenkin lisää, kuten janosi varmasti myös Kapanen itse, sillä nyt käsillä on niin sanottu sopimuskausi.

Laahaava tuloskunto

Toistaiseksi Kapanen ei kuitenkaan ole pystynyt rakentamaan itselleen erityisen hyviä lähtökohtia tulevan kesän sopimusneuvotteluihin. Itse asiassa Kapasen kausi on ollut toistaiseksi melkoinen pannukakku odotuksiin nähden sekä pelillisesti että puhtaasti tuloksen näkökulmasta.

Jos puhtaasti tuloksesta puhutaan, käsillä on Kapasen heikoin NHL-kausi sitten läpimurtosesongin 2017-2018. Kapanen on tehnyt tällä kaudella 77 ottelussa yhden pisteen enemmän kuin menneellä kaudella 40 pelissä. Läpimurtokaudellaan neljä vuotta sitten Kapanen teki 78 ottelussa 20 osumaa, nyt 77 pelissä 11.

Laahaava tuloskunto on kuitenkin seuraus, ei syy.

Syystä tai toisesta Kapanen ei ole saanut vahvuuksiaan esiin NHL-kaukaloissa tällä kaudella käytännössä lainkaan. Kapasella olisi kaikki eväät repiä terävällä luistelullaan vastustajan viisikkoja auki ja toisaalta taitavilla käsillään kantaa vastuutta myös viimeistelystä, mutta syystä tai toisesta pelaaja tyytyy pelaamaan peliä pelin ulkopuolella.

Kapasen suurin helmasynti tällä kaudella on ollut haluton pelin ulkopuolella kaartelu. Sen sijaan, että Kapanen pyrkisi murtautumaan ytimeen pelivälineen kanssa tai ilman, tämä on tehnyt liian usein valintoja pois päin pelistä. Tämä on ongelmallista, koska vain kourallinen pelaajia pystyy NHL:ssä tekemään tulosta säännöllisesti muualtakin kuin maalin välittömästä läheisyydestä.

Maalit ja pisteet tulevat nykyjääkiekossa lähietäisyydeltä, mutta Kapanen ei ole ollut valmis maksamaan hintaa pisteistä.

Lienee selvää, että pahasti alavireisesti sujunut kausi on vaikuttanut myös Kapasen mielialoihin. Itseluottamus on varmasti koetuksella ja mitä pidemmälle kevät on edennyt, sitä useammin myös turhautumisen on voinut aistia pelaajan kehonkielestä. Käynnissä on lumipalloefekti totaalisen väärään suuntaan – negatiivisuus alkaa helposti ruokkia negatiivisuutta.

Sääliä ei kuitenkaan ole Kapaselle tarjolla seurassa, jonka identiteetti on vuosikaudet rakentunut kovalle vaatimustasolle.

Kasperi Kapanen ei ole ollut siellä, missä maaleja eniten tehdään. Kuva: Getty Images

Päävalmentaja Mike Sullivan on itse asiassa ainoastaan kiristänyt siimoja Kapasen kanssa. Kolmessa edellisessä Pittburghin ottelussa Kapanen pelasi yhdeksän, seitsemän ja viisi minuuttia – ja sekunnit päälle. Tämä on tiukkana tunnetulta Sullivanilta suomalaisen suuntaan selkeä viesti.

Eikä tässä ole mitään uutta.

Sullivan penkitti Kapasen jo viime kaudella ja aiemmin tänä syksynä Kapanen sekä muutama muu pelaaja sai luotsilta kesken harjoituksen niin sanotusti täyden korvallisen. Sullivan on puhunut julkisesti Kapasen haasteista saada itsestään ottelusta toiseen parasta irti. Valmentaja on todennut tekevänsä kaiken mahdollisen kasvattaakseen suomalaisesta huippupelurin.

Projekti ei ole kuitenkaan tällä kaudella edennyt ja maaliskuussa Sullivan heitti Kapasen kertaalleen katsomon puolelle.

Seuraava katsomokomennus odottaa kulman takana.

Se, että Kapanen on pelannut huhtikuun yhdeksässä ottelussa ainoastaan 11 minuutin jääaikakeskiarvolla, kertoo tilanteen vakavuudesta olennaisen: valmentajan mitta alkaa täyttyä. Kapasen puolustukseksi on sanottava, ettei tämä ole vuotanut puolustukseen ja kehittyneissä tilastoissa tämä on joukkueensa parhaimmistoa, mutta paljaan silmään todiste on tylyä seurattavaa.

Kapasen otteisssa huolestuttava piirre

Kapanen on kolmen miljoonan keskivuosiansioilla operoiva pelaaja, josta seura on toivonut itselleen avainpelaaja kahteen kärkiketjuun. Siksi ihan kiva peruspelaaminen ei riitä – eikä se varsinkaan riitä Pittsburghissa, missä on vaalittu yli vuosikymmenen ajan yhtä NHL:n kovimmista seurakulttuureista.

Erityisen huolestuttavaa on, että Kapasta pelin ytimeen tunkeutuminen näyttää kiinnostavan Kapasta alati vähemmän.

Kun Kapanen on parhaimmillaan, tämä saa nopeutensa ansiosta jatkuvasti läpiajoja ja ylipäätään tämä pystyy sähköistämään ketjun pelaamista tavalla, johon harva pystyy. Kun tähän yhdistetään kyky käsitellä kiekkoa ja tehdä peliä, kasassa on paketti, joka esimerkiksi voisi auttaa myös Malkinia loistamaan.

Nyt Kapasen pelaaminen näyttää siltä, että tämä ikään kuin odottaa jonkun muun polkaisevan koneet käyntiin, eikä se sovi Sullivanin pirtaan. Kapasen on ratkaistava tilanteensa itse.

Lohdullista Kapaselle on, että vieläkään ei ole liian myöhäistä. Pittsburgh jatkaa kauttaan runkosarjan jälkeen pudotuspeleissä, missä esiin nousemalla Kapanen voisi kuitata paljon sysimustasta runkosarjasta. Jalka olisi saatava kuitenkin liikkeelle ja työhaalarit aidosti jalkaa tässä ja nyt.

Muuten kesän sopimusneuvotteluihin lähtökohdat ovat melko heikot – siis sikäli, kun niitä edes Pittsburghin kanssa käydään, jos kausi päättyy totaalisen negatiivisissa tunnelmissa.