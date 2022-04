"Tukkikaa nyt sen tutkijan turpa" – liikuntatutkijat kertovat työssään kokemastaan painostuksesta

– Tutkimustulokset eivät aina ole suotuisia liikunnan ja urheilun toimialalle. Tällaisista tuloksista raportoiminen ei sovi suomalaisen urheilun narratiiviin, jossa kaikki on hyvää ja ihanaa, raportissa sanotaan.

Maalittaminen ja vaikuttaminen ei ole yhteiskunnassa yleisesti uusi ilmiö. Esimerkiksi tuomariliiton tuoreen tutkimuksen mukaan yli puolet liiton kyselyyn vastanneista on kokenut epäasiallista käytöstä ja erityisesti maalittamista, jonka tavoitteena on vaikuttaa toimintaan ja heikentää luottamusta.

– Liikunnan tutkijana on kiva olla, jos kertoo, etteivät lapset liiku ja urheilu saa liian vähän julkista tukea. Jos sitten yrittää avata keskustelua esimerkiksi rahapelitoiminnasta tai urheilun keskeisten instituutioiden asiantuntijuudesta tai urheiluhallinnon eettisyydestä, niin se pyritään vaientamaan, raportissa kuvataan.

Erityisesti maalittamisen esiintyminen on ikävä havainto, koska se saattaa muuttaa tapaa toimia, ainakin nuorten ja pätkärahoituksella toimivien tutkijoiden osalta.

Häirintä kohdistuu tutkijoihin alan sisältä

Liikuntaneuvoston selvityksen merkittävä havainto on, että vaikuttaminen ja häirintä näyttävät kohdistuvan tutkijoihin erityisesti liikunta-alan sisältä – jopa esihenkilöiltä – ei niinkään toimialan ulkopuolelta.

Tutkijat eivät siis ole aina edes omassa organisaatiossaan suojassa; pyritään vaikuttamaan tutkimustuloksiin ja vääristelemään niitä, jopa häivyttämään ei toivottuja havaintoja sekä estämään systemaattisesti tutkitun tiedon kertominen sellaisena kuin se on.

– Olen myös kohdannut kasvokkaisissa tilanteissa vielä suorempaa uhkailua, jolloin on 'käsketty' olemaan tutkimatta tiettyjä aiheita tai jättää jatkossa viestimättä tietyistä tuloksista, eräs kyselyyn vastannut tutkija toteaa raportissa.

Esimerkki kovasta kielenkäytöstä tutkimustoimintaa kohtaan on manageri Harri Halmeen haastattelu Urheilulehden numerossa 26/2020. Siinä Halme kritisoi opetus- ja kulttuuriministeriön avustuksia Likes-tutkimuskeskukselle.

Maalittaminen ja painostaminen sekä pelko on johtanut joidenkin tutkimuskohteiden häviämiseen. Tämä voi johtaa liikuntatutkimuksen vinoutumiseen ja keskittymiseen vain tietynlaisiin aiheisiin, mikä on tiedepoliittisesti iso kysymys.

– On haluttu vaikuttaa tutkimustuloksista tiedottamiseen eri tavoin. On soitettu henkilökohtaisia puheluita minulle. Kerran on soitettu työnantajalle, että tukkikaa sen tutkijan turpa.