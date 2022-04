Heiskanen nousi pudotuspelipaikkaan tiukasti tarranneen Dallasin sankariksi – Nashville varmisti jatkopaikkansa, Saros linkutti loukkaantuneena pukukoppiin

Vegas Golden Knights ja Dallas Stars taistelevat NHL:n viimeisistä pudotuspelipaikoista, ja Dallas nousi nyt voitolla 95 pisteeseen. Yhtenä suurimmista ennakkosuosikeista kauteen lähteneellä Vegasilla on kasassa 91 pistettä. Jäljellä on vielä kaksi ottelua. Mikäli Vegas mielii päästä pudotuspeleihin, on sen voitettava kaksi jäljellä olevaa otteluaan. Samanaikaisesti Dallasin tulisi hävitä omansa.