Tappara-pomo paljastaa, paljonko loppuunmyyty ottelu tuottaa – unelmafinaalin kariutuminen harmitti: "Odottanut koko pienen ikäni"

– Olen oppinut vuosien varrella, että pitää mennä peli kerrallaan. Enemmänkin jännitin sitä, että pelaajat eivät loukkaannu, yleisö pääsee hyvin halliin, parkkipaikat vetää ja muuta. Tässä on oppinut kyyniseksi ja katsonut enemmän käytännön järjestelyitä, Aro sanoo Yle Urheilulle.

– Ei kyllä taatusti. Mestaruus on sellainen asia, että niiden kanssa ei voi leikitellä. Siinä voi olla vuosikymmenten työ takana, että pääsee edes tähän vaiheeseen, missä nyt olemme. Teemme kaikkemme joka ottelussa voiton eteen, Aro vakuuttaa.

Aron sydäntä on lämmittänyt erityisesti se, miten kannattajat ovat olleet mukana otteluissa molemmissa halleissa. Turussa molemmissa peleissä on ollut yli 10 000 katsojaa. Tampereella oli puolestaan maanantaina 12 075 katsojaa, mikä on uusi pudotuspelihistorian yleisöennätys Tampereella.