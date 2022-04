Tapparan supertähti teki erilaisen valinnan kuin moni muu, ja nyt hän sai palkinnon – "Yksi hienoimmista ihmisistä, joita olen kiekkoilussa tavannut"

– Hän on pelannut yli-ikäisenä C-junnuja ja yli-ikäisenä A:ssa. Hän on kulkenut pitkän matkan Mestiksen kautta SM-liigaan, jossa hän oli aluksi pienessä roolissa. Hän on kasvanut siihen rooliin, joukkuekaveri Kristian Tanus kuvailee.