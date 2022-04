Carolinan Raanta ja Andersen nappasivat historiallisella tavalla Jennings Trophyn – Florida voitti koko NHL:n runkosarjan, ensimmäistä kertaa

Colorado Avalanchen Artturi Lehkonen jatkoi vahvaa virettään yön NHL-kierroksella. Lehkonen ohjasi taidokkaasti puolustaja Josh Mansonin vedon verkkoon ja vei avauserässä Coloradon 2–0-johtoon.

Nashville nousi kolmannessa erässä lukemiin 4–4. Mikael Granlund sai syöttöpisteen avauserässä Matt Duchenen 1–2-kavennukseen sekä puolustaja Mattias Ekholmin 4–4-tasoitukseen, kun kolmatta erää oli pelattu 4.11.

Voittomaalikilpailussa ainoa onnistuja oli Nashvillen Duchene. Granlund tai Coloradon Mikko Rantanen eivät onnistuneet omissa yrityksissään. Rantanen palasi kehiin neljän ottelun tauolta oltuaan sairaana, mutta kyse ei Denver Postin mukaan (siirryt toiseen palveluun) ollut koronatartunnasta.

Surkeaa kautta pelaavasta Montrealista siirtotakarajalla Coloradoon hankittu Lehkonen osui toisessa ottelussa putkeen ja on viimeistellyt yhdeksässä viime ottelussa tehot 5+3=8. Koko kauden aikana Lehkonen on viimeistellyt 73 ottelussa tehot 19+19=38.

Lehkosen aiempi piste-ennätys oli 31 pinnaa kaudella 2018–19. Ennen kaikkea Lehkonen toki tunnetaan monipuolisena pelaajana ja muun muassa alivoimaosaajana.

Rantanen johtaa suomalaisten pistepörssiä: 74 otteluun tehot 36+55=91.

Läntisen konferenssin voiton varmistanut Colorado kohtaa viimeisessä runkosarjapelissä ensi yönä Minnesotan.

Lehkosen maali jutun pääkuvan paikalla olevalla videolla.

Kotkaniemi onnistui pitkästä aikaa – Raannalle ja Andersenille historiallinen kiinnitys Jennings Trophyyn

Metropolitan-divisioonan voittaja Carolina Hurricanes otti viimeisessä runkosarjaottelussaan 6–3-voiton New Jersey Devilsistä.

Carolinan Jesperi Kotkaniemi tehoili ensimmäiseen erään tehot 1+2. Hän sai syöttöpisteen Ethan Bearin 1–0- ja Martin Necasin 2–0-maaliin. Kotkaniemi itse viimeisteli 3–0 Necasin syötöstä.

Kotkaniemi katkaisi 19 ottelun maalittoman jaksonsa. Kaikkiaan Kotkaniemi sai pelaamassaan 66 runkosarjaottelussa tehopisteet 12+17=29.

Toisessa erässä Teuvo Teräväinen pommitti komealla rannelaukauksella 4–1-osuman. Sebastian Aho sai ottelussa yhden syöttöpisteen.

Jesperi Kotkaniemi ujutti 3–0-maalin ja Teuvo Teräväinen laukoi yläkulmaan 4–1.

Carolinalla oli maalis-huhtikuussa heikko jakso, mutta joukkue onnistui päättämään runkosarjan kuuden voiton putkeen.

– Meillä oli pelejä, jotka eivät menneet haluamallamme tavalla. Mutta missään vaiheessa peli ei ollut erityisen huonoa. On vaikea pelata tällä tasolla, liiga on niin hyvä. Mutta nyt voimme katsoa taaksepäin ja todeta, että rekordimme on aika perhanan hyvä, iloitsi Carolinan luotsi Rod Brind'Amour.

Carolina sai myös helpottavia uutisia, sillä sunnuntaina loukkaantumisen takia jäältä poistunut maalivahti Antti Raanta palasi maalinsuulle.

Raanta sekä loukkaantuneena oleva tanskalaisvahti Frederik Andersen saavat nimiinsä William M. Jennings Trophyn, sillä Carolina on runkosarjan vähiten maaleja päästänyt joukkue.

Carolina päästi runkosarjan 82 ottelussa 202 maalia. Lähimpänä ovat 205 maalilla Calgary Flames ja New York Rangers, joilla on yksi ottelu jäljellä.

Andersen torjui runkosarjassa 52 ottelua, joista 35 voittoja. Raanta torjui 28 ottelua ja 15 voittoa. Andersenin torjuntaprosentiksi runkosarjassa tuli 92,2 ja Raannan 91,2.

Carolina sai nimiinsä William M. Jennings Trophyn ensimmäistä kertaa seuran historiassa. Raannasta ja Andersenista tuli NHL-historian ensimmäinen maalivahtiduo, joka voittaa palkinnon ensimmäisellä kaudellaan uudessa seurassa. Raanta siirtyi viime kauden jälkeen Arizonasta ja Andersen Torontosta.

Florida juhlii historiansa ensimmäistä Presidents' Trophya

Itäisen konferenssin voittajajoukkue Florida Panthers kaatoi toiseksi viimeisessä runkosarjapelissään Ottawan 4–0. Kapteeni Aleksander Barkov oli saanut lepovuoron ottelusta, kuten myös muun muassa Jonathan Huberdeau, joka on NHL:n pistepörssissä kolmantena. Eetu Luostarinen keräsi voitto-ottelussa kaksi syöttöpinnaa.

Kun Colorado samaan aikaan hävisi, Florida varmisti voitollaan Presidents' Trophyn nimiinsä. Se jaetaan runkosarjassa eniten pisteitä saavuttaneelle joukkueelle. Palkinto on Panthersin historiassa sen ensimmäinen.

– Se on yhtä hauskaa kavereille, jotka istuivat katsomassa muiden kaverien menestystä. Ja sitä se on ollut koko kauden. He eivät välitä siitä, kuka saa huomion tai kuka saa maalit. Luulen, että kaikki ovat onnellisia toistensa puolesta. Ja olen sanonut tämän miljoona kertaa tänä vuonna: Se tekee tästä ryhmästä todella erityisen, kommentoi (siirryt toiseen palveluun) Floridan päävalmentaja Andrew Brunette tähtipelaajien lepovuoroon viitaten.

Floridalla on yksi ottelu jäljellä. Se on voittanut 81 ottelusta varsinaisella peliajalla 42 ja jatkoajalla tai voittomaalikisassa 16. Floridalla on 122 pistettä, kun Colorado voi viimeisen ottelunsa voittamalla nousta 121 pisteeseen.

Ilman loukkaantunutta Patrik Lainetta pelaava Columbus Blue Jackets yllätti Tampa Bay Lightningin 5–2.

Boston Bruins jyräsi Buffalo Sabresin 5–0. Bostonin kokenut sentteri Patrice Bergeron teki hattutempun (3+1).

NHL:n sarjataulukot tästä linkistä (Teksti-tv).

Boston Bruins – Buffalo Sabres 5–0

Carolina Hurricanes – New Jersey Devils 6–3

C: Antti Raanta 27/30 torjuntaa, Jesperi Kotkaniemi 1+2, Teuvo Teräväinen 1+0, Sebastian Aho 0+1

Columbus Blue Jackets – Tampa Bay Lightning 5–2

New York Islanders – Washington Capitals 5–1

N: Robin Salo 0+1

Ottawa Senators – Florida Panthers 0–4

F: Eetu Luostarinen 0+2

Minnesota Wild – Calgary Flames 3–2 ja.

Edmonton Oilers – San Jose Sharks 5–4 ja.

E: Jesse Puljujärvi 0+1

Colorado Avalanche – Nashville Predators 4–5 vl.

C: Artturi Lehkonen 1+0

N: Mikael Granlund 0+2

Vancouver Canucks – Los Angeles Kings 3–2

L: Rasmus Kupari 0+1, Olli Määttä 0+1

Kaikki 16 pudotuspelijoukkuetta selvillä Runkosarja päättyy 1.5. otteluun Winnipeg–Seattle. 16 joukkueen pudotuspelit alkavat 2. toukokuuta. Itäinen konferenssi: Metropolitan-divisioona Carolina Hurricanes (116 pistettä)

New York Rangers (108)

Pittsburgh Penguins (101) Atlantin divisioona Florida Panthers (122)

Toronto Maple Leafs (113)

Tampa Bay Lightning (108) Villi kortti Boston Bruins (107)

Washington Capitals (100) Läntinen konferenssi Keskinen divisioona Colorado Avalanche (119 pistettä)

Minnesota Wild (111)

St. Louis Blues (109) Tyynenmeren divisioona Calgary Flames (111)

Edmonton Oilers (102)

Los Angeles Kings (99) Villi kortti Nashville Predators (97)

Dallas Stars (96)