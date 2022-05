Ruotsilla tuplamäärä NHL-pelaajia Leijoniin verrattuna – nämä vahvistukset ovat saapumassa MM-kisoihin

Armia, 28, ei ole pelannut vielä otteluakaan A-maajoukkueessa. NHL:ssä pelejä on kertynyt jo yli 400. Laitahyökkääjä on pelannut neljä viimeistä kautta Montrealissa. Kaudella 2020–21 Canadiens ylsi Stanley Cupin finaaleihin asti, mutta nyt kausi oli melkoinen sekamelska, ja Montreal jäi Itäisen konferenssin jumboksi.

Jokiharju, 22, on pelannut Buffalo Sabresin takalinjoilla kaudesta 2019–20 ja sitä ennen kauden Chicago Blackhawksissa. NHL:ssä Jokiharju ei ole päässyt pudotuspelejä maistamaan, mutta maajoukkuepaidassa hän on saavuttanut niin alle 18-vuotiaiden, alle 20-vuotiaiden kuin miestenkin MM-kultaa. Jokiharju pelasi Leijonien kultajoukkueessa Bratislavassa 2019.

Kari Jalosen luotsaama Tshekki saa jo Ruotsin EHT-turnaukseen seitsemän NHL-vahvistusta. Heistä nimekkäin on 28-vuotias hyökkääjä Tomas Hertl . Hertl on pelannut koko NHL-uransa San Jose Sharksissa, kaudesta 2013–14 lähtien. Tällä kaudella Sharksin varakapteeni teki 82 ottelussa 64 tehopistettä (30+34).

Ruotsi on tiedottanut jo kahdeksasta vahvistuksesta. Heistä nimekkäin on puolustaja Rasmus Dahlin, 22, joka varattiin 2018 koko draft-tilaisuuden ensimmäisenä pelaajana. Hän on pelannut Buffalo Sabresissa nyt neljä kautta. Dahlinia on pidetty megalupauksena, joka johdattaa Buffalon uuteen nousuun, mutta ihan putkeen viime kaudet eivät ole menneet. Dahlin on tehnyt 277 NHL-ottelussa 160 tehopistettä, mutta plusmiinus-saldo on painunut pakkaselle 78 maalin verran.