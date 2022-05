Osa artikkelin sisällöstä ei ole välttämättä saavutettavissa esimerkiksi ruudunlukuohjelmalla. Toteutus vaati toimiakseen JavaScriptin.

Osa artikkelin sisällöstä ei ole välttämättä saavutettavissa esimerkiksi ruudunlukuohjelmalla.

HAMPURI. Saksalaisen jalkapallon perinteisiin kuuluvat yleisölle avoimet harjoitukset. Kannattajat pääsevät huomattavasti lähemmäs pelaajia kuin muissa isoissa jalkapallomaissa seuran koosta riippumatta.

Niin oli ennen. Koronapandemia muutti kaiken ja harjoituskenttien ovet ovat pysyneet stadioneiden porttien tapaan visusti suljettuina.

Alkukeväästä stadionit aukesivat Saksassa kokonaan viimeisenä suurena jalkapallomaana Euroopassa. Suomalaiselle kameraryhmälle kerrotaan, että Hampurin perinneseura HSV:n harjoitukset pidetään yhä suljetuin ovin – ainakin periaatteessa.

Totuus valkenee, kun saapuu harjoituskentän laidalle HSV:n lähes 60 000 -paikkaisen Volksparkstadionin juurelle. Harjoituskentän ja stadionin välissä kulkee yleinen kävelytie, josta lenkkeilijöitä juoksee ohitse tiuhaan. Harjoituskeskus ei ole millään tavalla suljettu uteliailta katseilta.

Aurinkoisena kevätpäivänä pelaajia on odottamassa noin parikymmentä innokasta fania. Toiselle sarjatasolle valahtaneen perinneseuran väreihin pukeutuneet eläkeläiset kertaavat kuulumisia. Yksi heistä ripustaa kenttää rajaavaan aitaan kymmenittäin eri valtioiden lippuja. Sama toistuu kuulemma lähes päivittäin, eikä kukaan tiedä miksi.

Maalivahdit saapuvat nurmelle alas portaita ensimmäisenä. Kannattajia tervehditään kohteliaasti ja varsinkin noin viisivuotiaan HSV-paitaisen fanin ilme kirkastuu. Pian portaita alas täydelliselle nurmikentälle laskeutuvat myös pelaajat.

Harjoitusten alkamisen lähestyessä paikalle valuu myös saksalaista mediaa. Tänään odotetuin pelaaja on suomalainen.

Osa artikkelin sisällöstä ei ole välttämättä saavutettavissa esimerkiksi ruudunlukuohjelmalla.

Anssi Suhonen, 21, on noussut sarjanoususta taistelevan joukkueen avauskokoonpanoon ja pelannut viime aikoina vakuuttavasti. Luottamuksesta kertoo paikka avauskokoonpanossa Saksan cupin välierässä Bundesliiga-seura Freiburgia vastaan.

– Se oli minulle ensimmäinen noin iso peli ja sitten vielä tupa oli täynnä, 57 000 katsojaa. Ihan huikea peli. Noita kun tulisi lisää, niin kehitystä tulisi varmasti enemmän ja nopeammin, Suhonen sanoo Yle Urheilulle.

HSV jäi ottelussa Freiburgin jalkoihin, mutta Suhonen onnistui henkilökohtaisesti. Suomalainen teki kavennusmaalin, joka kuitenkin hylättiin VAR-tarkastelun jälkeen paitsiona. Kun Suhonen otettiin vaihtoon, kotiyleisö taputti hänelle seisaaltaan.

– Tuntui tosi hyvältä, että he nousivat ja taputtivat minulle. Kyllä se vähän lohdutti, vaikka olimme kolme maalia tappiolla.

Seuraavassa liigaottelussa Jahn Regensburgia vastaan Suhonen oli taas avauksessa ja teki kauden toisen maalinsa tärkeässä voitossa. Suhonen on ollut avauksessa nyt kuudessa ottelussa putkeen. HSV on tiukasti kiinni paikassa Bundesliigan nousukarsintaan, kun yksi sarjakierros on pelaamatta. Suora nousukin on vielä mahdollinen, jos arkkivihollinen Werder Bremen kompastuu.

Keskikentällä viihtyvä Suhonen on herättänyt kiinnostusta Saksassa jo laajemminkin, sillä useat paikallislehdet ja Bundesliigan tv-oikeudet omistava Sky Sport ovat myös haastattelemassa suomalaista. Kaikesta aistii, että Suhonen on seurassa hyvin pidetty persoona. Ja miksei olisi, hänhän on käytännössä seuran oma kasvatti, kuin oma poika.

Järvenpäästä maailmalle ponnistanut Suhonen siirtyi HSV:n akatemiaan vain 16-vuotiaana Käpylän Pallosta. Hänet majoitettiin kolmeksi vuodeksi HSV:n kampukselle stadionin viereen ja samassa ympäristössä hän on kasvanut ammattilaiseksi. Vain harvat akatemiapelaajat pääsevät koskaan edustusjoukkueeseen asti, mutta Suhonen on läpäissyt tiukan seulan.

Osa artikkelin sisällöstä ei ole välttämättä saavutettavissa esimerkiksi ruudunlukuohjelmalla.

Kovatempoisissa HSV:n harjoituksissa keskitytään tänään pienpeleihin, aivan kuten KäPan harjoituksissa oli aikanaan tapana. Pienpeleistä Suhonen erityisesti pitää.

– Kun harjoittelee paljon pienpelejä, on isolla kentällä helpompi pelata futista, kun on enemmän tilaa. Pidän siitä, kun kentällä ei ole niin paljoa aikaa, hän sanoo.

HSV:ssä on viime vuosina ollut useita suomalaispelaajia. Tällä hetkellä akatemiassa pelaavat niin ikään KäPasta seuraan tulleet veljekset Juho ja Jesse Kilo.

Nykyään Hampurissa Saksan nelostasolla pelaava Tobias Fagerström oli HSV:ssä jo ennen Suhosta. Toinen suomalainen oli tärkeässä roolissa 16-vuotiaan Suhosen kotiutumisessa eikä vähiten siksi, ettei Suhonen osannut matkaan lähtiessään puhua riittävästi englantia eikä saksaa.

– Tobiaksen kanssa vietämme tälläkin hetkellä paljon aikaa yhdessä. Hän auttoi minua todella paljon alussa. Opin saksan kielen kahdessa vuodessa kunnolla ja nyt kun olen päässyt miehiin pelaamaan, koulut ja saksan tunnit ovat loppuneet. Nyt vain potkitaan palloa ja mennään eteenpäin, Suhonen kertaa hymy kasvoillaan.

Kielitaidottomana 16-vuotiaana maailmalle lähteminen vaatii uskallusta ja sitä Suhosella on todella riittänyt. Akatemiaelämässä ei pärjää ilman kurinalaisuutta, jota suomalainen puheessaan painottaa. Huipulle on vain yksi tie: kova päivittäinen työnteko.

– Kun treenin jälkeen muut menevät suihkuun ja lähtevät kotiin, niin silloin pitää jäädä potkimaan vähän pidemmäksi aikaa tai tehdä salia. Se, kuka treenaa enemmän, kehittyy enemmän. Niin olen aina päässäni miettinyt, Suhonen sanoo.

Osa artikkelin sisällöstä ei ole välttämättä saavutettavissa esimerkiksi ruudunlukuohjelmalla.

Harjoitukset päättyvät ja pelaajat siirtyvät pukuhuoneen puolelle pienissä ryhmissä. Anssi Suhosella on tänään vientiä, sillä tv-kanavien lisäksi häntä jututtavat kolmen paikallislehden toimittajat. Taustalla HSV:n päävalmentaja Tim Walter huomaa Suhosen ympäröivän toimittajaporukan, näyttää peukkua ja kuittaa nuorelle suomalaiselle jotakin. Myös joukkuekaverit ilmeilevät Suhosen suuntaan. On selvää, että tilanne on suomalaiselle uusi.

Yhteiskuvien ja nimikirjoitusten jaon jälkeen Suhonen nousee rappuset ylös stadionin uumeniin ja punttisalin puolelle. HSV:n tiedottaja kertoo päivän aikataulusta ja kertoo tarinaa, kuinka Suhonen akatemiavuosinaan saattoi harjoitella kentänhoitajien hämmästykseksi yksin iltavalaistuksessa yömyöhällä.

Suhosen ja hänet tuntevien puhetta kuunnellessa tarinoita on helppo uskoa.

– Hän on päättänyt olla jalkapalloilija. Kaikki mitä hän elämässään tekee tähtää siihen, että hän tulee hyväksi pelaajaksi, Suomen alle 21-vuotiaiden maajoukkueen päävalmentaja Juha Malinen kuvailee.

A-maajoukkueeseen Suhonen ei ole vielä päässyt. Alle 21-vuotiaissa hän on kiistatta yksi joukkueen johtohahmoista ja ensimmäisistä nimistä, jotka Malinen kokoonpanoonsa valitsee.

Suhonen väläyttää, että ensiesiintyminen Huuhkajien paidassa voisi tapahtua jo kesäkuussa, kun edessä on neljän ottelun rupeama Kansojen liigassa. Suhonen on keskustellut asiasta Markku Kanervan kanssa.

– Olisi iso kunnia päästä pelaamaan A-maajoukkueessa. Siitä olen haaveillut pienestä asti ja nyt vain odotellaan, että kutsu jossain vaiheessa tulisi ja pääsisin kentälle näyttämään omia taitojani. Juttelin juuri "Riven" kanssa, että kesällä voi tulla pyyntöä, Suhonen kertoo.

Saksalaislehti Bildin mukaan paljon riippuu alle 21-vuotiaiden EM-karsinnasta. Suomella on yhä mahdollisuus edetä kisoihin, kun viimeiset kolme ottelua pelataan kesäkuussa. Jos EM-kisapaikka karkaa käsistä, Suhonen siirtyy suoraan Huuhkajien matkaan.

– Arvojärjestys on selkeä. Huuhkajat on aina ensimmäisenä, mutta totta kai huomioimme myös alle 21-vuotiaiden tilanteen, Malinen sanoo.

Osa artikkelin sisällöstä ei ole välttämättä saavutettavissa esimerkiksi ruudunlukuohjelmalla.

Haastattelut tehdään Volksparkstadionin VIP-tilassa, jossa HSV:n menestyksekäs historia ja perinteet suorastaan vyöryvät tajuntaan. Kuusinkertaisen Saksan mestarin historian suurin hetki oli Mestarien liigan edeltäjän Euroopan cupin voitto vuonna 1983. VIP-tilaa koristaa koko seinän kokoinen kuva pelaaja- ja valmentajalegenda Felix Magathin voittomaalista Juventusta vastaan.

VIP-tilasta kentälle päin aukeavan aition penkit ovat nimettyjä. Ensimmäinen kuuluu Horst Hrubeschille, yhdelle HSV:n ja Saksan maajoukkueen suurista pelaajista. Kaksi maalia EM-finaalissa Roomassa vuonna 1980 tehnyt Hrubesch on nykyään HSV:n akatemian johtaja.

HSV ei ollut maan ainoana seurana koskaan pudonnut Saksan korkeimmalta sarjatasolta ennen kevättä 2018. Nyt nukkuva jättiläinen on juuttunut toiselle sarjaportaalle. Valmentaja on vaihtunut viime vuosina tiuhaan, ja nyt seura yrittää paluuta Bundesliigaan Tim Walterin johdolla. Hän on aiemmin työskennellyt muun muassa Bayern Münchenissä.

Walter saapuu haastatteluhuoneeseen ja muistuttaa olemukseltaan sekä eleiltään kovasti maanmiestään Jürgen Kloppia. Virne pysyy kasvoilla koko haastattelun ajan. Juuri Walter on tällä kaudella ollut nostamassa Suhosta nykyiseen rooliinsa HSV:ssä.

– Anssi on hieno persoona ja komea mies, Walter naurahtaa.

HSV:n päävalmentaja Tim Walter on ollut tyytyväinen Anssi Suhosen panokseen tällä kaudella. Kuva: Jorma Vihtonen / Yle

Suhonen tunnetaan väsymättömänä keskikentän raatajana, joka liikkuu laajalla säteellä ja hamuaa palloa itselleen. Juuri Suhosen energisyys on tehnyt päävalmentajaan vaikutuksen.

– Anssi on pallon saadessaan aina valmiina. Hän haluaa päästä syvälle vastustajan linjaan pallon kanssa ja ilman. Hän on aina tekemässä aloitteita ja haluaa tehdä maaleja sekä töitä joukkueen eteen. Hän on täydellinen joukkuepelaaja, Walter kehuu.

Samat asiat toistuvat myös Juha Malisen arviossa Suhosen ominaisuuksista kentällä. 170-senttisellä pelaajalla on kyky edistää peliä jatkuvasti. Pieni koko on uran varrella aiheuttanut välillä ongelmia.

– Edelleenkin hänen pitäisi olla vielä fyysisempi. Tapa, jolla hän menee prässitilanteisiin ja kaksinkamppailuihin on esimerkkiä vanhemmillekin. Vielä vain tulee tilanteita, joissa hänet kammetaan liian helposti pois, Malinen sanoo.

Suhonen kirjoitti hiljattain vuoteen 2026 ulottuvan jatkosopimuksen HSV:n kanssa. Päävalmentaja Walterin puheiden perusteella Suhosen varaan on laskettu jatkossa paljon. Ilman loukkaantumisia ja koronan aiheuttamia ongelmia peliaikaa olisi jo tällä kaudella voinut tulla paljon enemmän. Edellinen kausi meni pipariksi polven eturistisiteen revettyä.

– Jatkosopimus oli hieno asia seuralle ja ennen kaikkea hänelle itselleen ja kehitykselleen, koska hän voi pelata täällä paljon. Hänelle on tarpeellista pelata jatkuvasti ja hyvällä tasolla. Tarvitsemme hänen kaltaisiaan akatemiasta ponnistaneita pelaajia, koska meillä ei ole samanlaisia rahasummia kuin monilla muilla seuroilla, Walter sanoo.

Haastattelu Tim Walterin kanssa päättyy ja tiedottaja huikkaa, että Suhonen saapuu haastateltavaksi kymmenen minuutin kuluessa. Samassa Walterin virne katoaa kasvoilta ja tiedottajan kanssa käydyn tiukan saksankielisen keskustelun jälkeen Walter toteaa englanniksi, että joukkueella on edessä tärkeä videopalaveri, joka kestää ainakin tunnin. Haastattelu saa siis vielä odottaa.

Osa artikkelin sisällöstä ei ole välttämättä saavutettavissa esimerkiksi ruudunlukuohjelmalla.

Kun palaveri on melko tarkalleen tunnin kuluttua päättynyt, historiaa huokuvaan huoneeseen saapuu jalkapalloilija rennolla olemuksella varustettuna. Ja miksipä ei, kun peli kulkee, vastuuta tulee ja takataskussa on tuore jatkosopimus.

– Halusin jatkosopimuksen HSV:n kanssa. Olen siitä tietenkin iloinen ja nyt peliaikaakin on alkanut tulla. Jos jatkan samaan malliin, tulevaisuus näyttää valoisalta, Suhonen pohtii.

Kun Suhosta pyytää kuvailemaan itseään pelaajana, vastaus ei ole tavanomaisin. Ominaisuuksien luettelemisen sijaan hän alkaa kuin huomaamattaan kertoa, mitä hän haluaa kentällä tehdä.

– Haluan pitää hauskaa eli saada paljon pallokosketuksia ja aikaiseksi paljon maaleja ja syöttöjä. Ilman palloa haluan prässätä ja saada pallon pois vastustajalta mahdollisimman nopeasti.

Niin, hauskanpidostahan jalkapallossakin pohjimmiltaan pitäisi olla kyse, vaikka raa'assa ammattilaismaailmassa hauskanpitäminen on helpommin sanottu kuin tehty. Kun päivä HSV:n stadionilla ja harjoituskeskuksessa on tulossa päätökseen, Suhonen pysähtyy pelaajatunnelissa pingispöydän äärelle. Pöytätenniksen pelaaminen on Suhosen mielipuuhaa jalkapallokentän ulkopuolella.

– Kampuksella asuessa pelasimme aina harjoitusten jälkeen. Jonkin verran osaan pelata. Voisin melkein vaihtaa uraa! Ei ole ainakaan vielä löytynyt voittajaa, Suhonen naurahtaa.

Muutoin Anssi Suhosen elämä pyörii täysin jalkapallon ympärillä. Kuten on pyörinyt jo vuosia. Harjoituspäivän jälkeen Suhonen menee yleensä kavereiden kanssa syömään ja sitten taas palautumaan. Suuret jalkapallounelmat siintävät kirkkaina suomalaisen mielessä.

– Ensimmäinen tavoite on nousta HSV:n kanssa Bundesliigaan tai jossain vaiheessa päästä itse pelaamaan sinne. Se on seuraava askel. Tietenkin Mestarien liigaan olisi kiva päästä pelaamaan, Suhonen sanoo.

Moni Suhosen tavoite ja haave on jo toteutunut. Kartalla tie HSV:n akatemian kampuksen punkista stadionin kirkkaisiin valoihin on tuskin sataakaan metriä. Kentällä matka on ollut huomattavasti pidempi.