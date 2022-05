Joonas Jehkinen keilasi poskettoman Suomen ennätyksen: "Ensimmäisten sarjojen jälkeen kaatoputki vain jatkui ja jatkui"

Kaato on keilailua kokeilevalle juhlahetki. Aktiiviharrastajallakin ryhti suoristuu, kun kaatoja tulee useampi peräkkäin.

– Ensimmäisten sarjojen jälkeen kaatoputki vain jatkui ja jatkui. Kolmannen sarjan lopussa seiskakeila jäi pystyyn ja se harmitti – hyvä heitto, mutta ei iskenyt kunnolla. Viimeisen sarjan lopulla joku huikkaisi, että nyt se on jo uusi Suomen ennätys, Jehkinen kertoo.

Viimeiset keilapatterit menivät vielä nurin ja siksi neljän sarjan uusi Suomen ennätys on nyt 1179 pistettä.

Jehkinen vähättelee suoritustaan siinä mielessä, että pienissä kisoissa kovien tulosten heittäminen on tavallista helpompaa. Radat öljytään niin, että heitoissa on varaa pieniin virheisiin.

Tulos on silti maailmankin mittapuulla huikea. Joitakin kymmeniä keilaajia on heittänyt kolmeen sarjaan täydet 900 pistettä, mutta neljää peräkkäistä 300 pisteen sarjaa ei internetin tilastoista löydy. Jehkisen edellä on vain yhdysvaltalainen Tom Jordan 1198 pisteellä.