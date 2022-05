19-vuotias vieremeläinen juoksi hirmutuloksen "kylmiltään" Cooperin testissä, Iivo Niskanenkin vaikuttui – Mikko Kauppisen taustalla harvinainen tarina

Suomalaiset kestävyysjuoksuvalmentajat pitävät Mikko Kauppisen tarinaa nykypäivänä harvinaisena. Nuorukainen on ottanut ohjatussa valmennuksessa isoja askelia eteenpäin.

Hiomaton timantti. Tuo sanapari on kantautunut Sami Karjalaisen korviin useita kertoja kuluneen puolen vuoden aikana sen jälkeen, kun hän otti vastuun juoksijalupaus Mikko Kauppisen valmennuksesta.

Helmikuussa 19 vuotta täyttänyt Kauppinen nousi lajiväen tietoisuuteen juostuaan viime syksynä Cooperin testissä 3 830 metriä ilman systemaattista juoksuharjoittelua.

– Pakko myöntää, että käsissä on hiomaton timantti. Hän on puolen vuoden aikana monta kertaa hämmästyttänyt lahjakkuudellaan. Harvinainen tapaus, iisalmelaisvalmentaja Karjalainen kertoo.

Vieremäläinen Kauppinen on jo ikäluokkansa parhaimmistoa Suomessa. Hän voitti helmikuussa hallissa 3 000 metrillä SM-kultaa ja 800 metrillä SM-pronssia 19-vuotiaiden sarjassa.

SM-maastot äitienpäivänä Nakkilassa oli Kauppisen uran kuudes kilpailu. Ennakkosuosikki, Viipurin Urheilijoiden Karlos Kemppaala, kasvatti 19-vuotiaiden miesten kuudella kilometrillä eroa muihin jo alkumatkasta. Neljän kilometrin jälkeen Kauppinen irrottautui muusta pääjoukosta ja saavutti Kemppaalan.

Viimeisellä kilometrillä Vieremän Koiton juoksija iski rajulla rytminvaihdoksella ja juhli Suomen mestaruutta kolmen sekunnin turvin.

– Kovahan se oli. En olisi jaksanut enää ollenkaan pidemmälle. En olisi ikinä uskonut itsestäni näin paljon, Kauppinen iloitsi voittohaastattelussaan Nakkilassa.

Myös Vieremän suurin kuuluisuus Iivo Niskanen noteerasi Mikko Kauppisen kovan Cooper-tuloksen viime vuonna. Kuva: Tomi Hänninen

Pohjois-Savossa sijaitseva Vieremä tunnetaan parhaiten Niskasen hiihtäjäsisaruksista Iivosta ja Kertusta, joten kestävyysurheilu on jo ennestään ollut 3 500 asukkaan pikkupaikkakunnalla suosittua kansanhuvia.

Iivo Niskanen jopa kertoi taannoin Ilta-Sanomille (siirryt toiseen palveluun) selvittäneensä, mikä kovan Cooper-tuloksen juossut nuorukainen oikein on miehiään. Olympiavoittaja kehui Kauppista lahjakkaaksi kuntoilijaksi.

– Olihan se ihmeellistä, Kauppinen muistelee Niskaselta saamaansa huomiota.

Omaksi ilokseen koko ikänsä liikkunut Kauppinen myöntää, että median kiinnostuminen hänestä oli hämmentävä, mutta kuitenkin positiivinen kokemus.

Kauppinen on jo vuosia taittanut 13 kilometrin koulumatkansa päivittäin pyörällä tai juosten. Ohjatun liikuntaharrastuksen pariin hakeutuminen oli käynyt mielessä monesti.

– Lapsuudessa tykkäsin juosta pikamatkoja ja pyöräillä. Juoksin vähän pidempääkin lenkkiä, mutta en tiennyt olevani lahjakas urheilija. Ohjattu harjoittelu on tuntunut ihan kivalta. Löydettiin hyvä valmentaja, Kauppinen kertoo.

Valmentaja: "Hän on yllättävänkin nopea ja kimmoisa"

PK, VK ja MK olivat vielä muutama kuukausi sitten Kauppiselle täysin vieraita lyhenteitä. Nyt peruskestävyys, vauhtikestävyys ja maksimikestävyys kuuluvat viikoittaiseen harjoitusohjelmaan. Valmentaja Karjalainen on satsannut Kauppisen harjoittelussa myös nopeuskestävyyden kehittämiseen.

Karjalaisen mukaan Kauppinen on osoittautunut innokkaaksi harjoittelijaksi.

– Hän on tehnyt aivan itse mahtavat kestävyyspohjat. Ja palautumiskykynsä kovista harjoituksista on hyvä. Juoksutekniikkaan ei ole kukaan puuttunut. Hänellä on hyvät liikunnalliset lahjat, joten aika nopeasti on pystytty korjaamaan virheitä, Karjalainen hehkuttaa.

Valmentaja Sami Karjalainen (oikealla) ei ole aivan varma, mikä matka sopii Mikko Kauppiselle parhaiten. Kuva: Minttu Villanen / Yle

Kauppinen juoksi helmikuussa sisäradoilla 800 metriä aikaan 1.59,17 ja kolme tonnia 8.59,78. Karjalainen kertoo, ettei edes tiedä, mikä on Kauppisen paras matka.

– Kasisatasesta viiteen tonniin lähdetään testailemaan. On jännä, kun hän on yllättävän nopeakin. Minua on myös hämmästyttänyt hänen kimmoisuutensa. Ei ole saanut sitä kimmoisuutta tapettua pyöräilyllä ja lenkkeilyllä, Karjalainen tuumaa.

Tavoitteina pääsy yliopistoon ja Urheilukouluun

Kauppisen suunnitelmissa on aloittaa tänä vuonna myös varusmiespalvelus. Hän on hakenut Helsinkiin Puolustusvoimien urheilukouluun, ja mikäli hän tulee valituksi, astuu hän palvelukseen lokakuussa yhdessä muiden kesälajien urheilijoiden kanssa.

Kauppisella ei ollut lainkaan SM-tason näyttöjä vielä kaksi päivää ennen haun päättymistä 28. helmikuuta. Kaksi mitalia nuorten SM-halleista 26.–27. helmikuuta tulivat siis tärkeään saumaan.

Ylioppilaaksi lähiviikkoina valmistuva Kauppinen aikoo myös hakea yliopistoon lukemaan matematiikkaa. Juokseminen on singahtanut nuorukaisen prioriteettilistalla kärjen tuntumaan.

– En ole suunnitellut tavoitteita, vaan katsotaan, mikä on minulle mahdollista. Haluaisin kilpailla mahdollisimman kovissa arvokisoissa, Kauppinen kertoo.

Karjalainen haluaa edetä kultakimpaleensa luotsaamisessa maltilla.

– Kun Iisalmen kentältä lumi sulaa, aloitetaan ratatreenit. Piikkarit ovat olleet jalassa viisi kertaa. Ei hirmu kiirettä pidetä ratakilpailuihin. Uskon, että hän jo tänä kesänä juoksee Kalevan kisoissa, valmentaja sanoo.

Mikko Kauppinen (oikealla) on noussut täysin järjestelmän ulkopuolelta yhdeksi Suomen lupaavimmista kestävyysjuoksijoista. Valmentaja Sami Karjalainen otti vastuun nuorukaisen valmennuksesta viime marraskuussa. Kuva: Minttu Villanen / Yle

Harvinainen tarina nykypäivänä

Kestävyysjuoksuvalmentaja Tuomo Lehtinen toivoisi, että Mikko Kauppisen kaltaisia nuoria putkahtaisi lajin pariin enemmänkin.

– Erittäin lupaavan oloinen kaveri, joka on tullut vasta nyt mukaan. Kuulin hänestä ensimmäistä kertaa, kun kaikki muutkin, erinäköisistä Cooper-tuloksista. Niistäkin hän on jo ottanut ison stepin eteenpäin, Lehtinen sanoo.

Tuomo Lehtinen ja Suomen Urheiluliiton kestävyysjuoksun lajivalmentaja Rami Virlander pitävät Kauppisen tarinaa nykypäivänä melko harvinaisena.

– Voi olla, että aikaisemmin tällaiset tarinat ovat olleet yleisempiä, koska määrällinen liikkuminen oli suurempaa. Nykyään ne ovat ehkä harvemmassa. Selvästi siellä on liikuttu aikaisemmin ja hapenottotaustaa on. Kyllä siellä mahdollisuuksia on, Virlander sanoo.

Tuomo Lehtinen ei näe mitään estettä sille, että Kauppisen kaltainen raakile voisi nousta hyvälle tasolle.

– Eipä ole ainakaan poltettu loppuun nuorena. Hän kehittyy koko ajan, mikä on varmasti tosi palkitsevaa henkisesti. On tärkeää uskaltaa ottaa määrätietoisia askelia eteenpäin, Lehtinen pohtii.

Tulokset ovat jo nyt herättäneet huomiota. Kestävyysjuoksuvalmentajat Virlander ja Lehtinen seuraavat Kauppisen kehitystä mielenkiinnolla mutta maltilla.

– Annetaan miehen rauhassa tehdä omia ratkaisujaan ja me tuetaan sitä. Hän on vasta uransa alussa ja nyt on tärkeää, että saadaan ajettua sitä varsinaista lajiharjoittelua ja hän saa terveitä vuosia. Vähän ajan päästä sitten nähdään, mihin ollaan menossa, Virlander sanoo.