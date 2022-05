Leijonilla karu saldo ennen MM-kotikisoja – Jukka Jalonen kertoo haasteesta joukkuevalinnoissa: "Meillä on vähän liikaa pelaajia ryhmässä"

Tappiot Ruotsille, Sveitsille, Tshekille, ja tänään uudestaan Ruotsille. Leijonien viimeisten neljän ottelun saldo on paperilla karvasta luettavaa. Viimeksi Suomi on juhlinut voittoa vappuaattona Itävallasta maalein 4–2 Tshekin EHT-turnauksessa.

Maajoukkueen päävalmentaja Jukka Jalonen ei kuitenkaan ole kovin huolissaan, sillä pelit ovat olleet tasaisia ja neliviikkoinen valmistautumisrupeama MM-kisoihin on sujunut suunnitellusti.

– On voitettu ja hävitty pelejä. Yleensä jos hävitään ja ollaan fiksuja koutseja, niin opitaan tappioista vähän enemmän kuin voitoista. Se on tarkoitus nytkin tietenkin, Jalonen sanoi Yle Urheilulle pelin jälkeen.

– Vähän nihkeä aloitus. Sitten paransimme, mutta ei ehkä ihan parhaimpaamme päästy. Tässä on tietenkin paljon muitakin asioita mielessä kuin tämän ottelun voitto, tappio tai tasapeli. Nyt pitää ruveta valitsemaan lopullista joukkuetta. Se on tässä päällimmäisenä mielessä.

– Omat haasteensa asettaa se, että meillä on vähän liikaa pelaajia ryhmässä. Kokonaisuuden kannalta se ei ole helppoa kenellekään.

Hyökkääjien valinnat aiheuttavat päänvaivaa

Yle Urheilun asiantuntija Ismo Lehkonen sanoo, että Jalosella on vaikea tehtävä edessään, etenkin hyökkääjien valintojen osalta.

– Siinä onkin mielenkiintoiset rakennuspalikat Jalosen valmennustiimillä edessä. Ottaako hän sinne jalkavia pelaajia, jotka ovat kestäviä, koska turnaus on aika pitkä. Vai ottaako hän sinne kookkaita kamppailupelaajia. Ja entäs keskikaista? Siinä on sellainen palapelin rakentaminen, että en haluaisi olla Jalosen housuissa, koska meillä on paljon hyviä pelaajia tarjolla.