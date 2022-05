Virpi Hukka ajatteli silmänsä räjähtäneen, kun pallo tuli yli 100 km/h -vauhdilla päähän – "Kukaan ei uskaltanut luvata, tulenko kuntoon"

– Paljon on joutunut tekemään töitä myös henkisellä puolella, että on saanut pidettyä itsensä kasassa ja jaksanut treenata. Ei ne kaikkein kivoimpia ole sellaiset silmäjumppaliikkeet. Aika paljon on vaatinut kärsivällisyyttä, että on jaksanut niitä joka päivä tehdä.