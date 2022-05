Jessica Campbell, 29, nousi MM-jääkiekossa kohuotsikoihin – taustalla veljen traaginen kuolema: "Opin jo nuorena, ettei mikään ole pysyvää"

– Vanhojen totuuksien täytyy väistyä uusien tieltä, todetaan Minna Canthin vuonna 1891 kirjoittamassa näytelmässä Papin perhe.

Kanadalaisvalmentaja Jessica Campbell tuskin tuntee suomalaisen suurnaisen tarinaa, mutta tietämättäänkin hän ilmentää täydellisesti Canthin ajatusta. 29-vuotias Campbell valmentaa jääkiekon MM-kisoissa historian ensimmäisenä naisena miesten arvokisatasolla, kun hänet valittiin turnauksen alla Toni Söderholmin johtamaan Saksan valmennustiimiin.

Saksan tiimissä työskentelevä kokenut kiekkomies Tom Rowe pyysi Campbellin keväällä mukaan valmentamaansa Nürnbergin DEL-joukkueeseen, jossa Campbell sai odotettua enemmän vastuuta. Myöhemmin yhteys johti myös maajoukkueeseen.

Kokemus on ollut upea.

– Pelaajien ja johtoryhmän taso on tehnyt vaikutuksen. Minä tuon saman tason, mutta vähän erilaisen perspektiivin. Haluan kehittyä joka päivä ja ajatella hieman laatikon ulkopuolelta, Campbell toteaa.

– Puhuimme Tonin (Söderholm) kanssa lätkästä ja ideoistani varmaan puolesta tunnista tuntiin. Luulen hänen nähneen minussa jotain erilaista, ja olen siitä onnellinen.

Jessica Campbell arvelee, että pelaajien on pitänyt sopeutua uuteen tilanteeseen enemmän kuin hänen. Kuva: Tommi Penttinen

"Tulin vain valmentamaan"

Lasikatto on hiljalleen murentumassa myös miesten jääkiekossa. Talvella NHL-seura Vancouver Canucks palkkasi kiekkolegenda Cammi Granaton ja Emilie Castonguayn Canucksin toimistolle apulais-GM:n tehtäviin, ja heistä tuli Anaheimissa vuonna 1996–1997 samassa tehtävässä vaikuttaneen Angela Gorgonen jälkeen ensimmäiset naiset tehtävässä.

Campbell on tyytyväinen, että nyt askel on otettu myös valmennuspuolella miesten MM-tasolla. Ensisijaisesti hänelle on vain tärkeintä päästä valmentamaan mahdollisimman korkealla tasolla, on kyse sitten naisista tai miehistä.

– En ole ajatellut sitä, että hyväksytäänkö minut. Tulin vain valmentamaan. Olen työskennellyt ammattilaispelaajien kanssa kolme viime vuotta, ja itseluottamukseni on kasvanut. Tiedän, mitä teen ja tiedän tasoni olevan riittävä.

– Haluan vastuuta ja tärkeitä rooleja, ja siksi rakastan tätä mahdollisuutta. Olen kiitollinen Saksan liitolle, pelaajille ja muulle johtoryhmälle, sillä mielestäni tämä on pelille tärkeää. Tämä näyttää kaikille, joilla on samanlaisia pyrkimyksiä, että kaikki on mahdollista.

Pelaajaurallaan yhdet MM-kisat vuonna 2015 vaahteranlehtipaidassa pelannut Campbell pyörittää omaa luisteluvalmennusyritystään, ja hän on viime vuosina valmentanut ammattilaispelaajia niin yksilöinä kuin pienryhmissäkin erityisesti kesien aikana.

Campbell (vas.) edusti Kanadaa Ruotsin MM-kisoissa 2015. Finaalissa USA oli Kanadaa parempi 7–5. Kuva: EPA/All Over Press

Hänelle lasikatto ei ole koskaan näyttäytynyt kovin kirkkaana. Saskatchewanissa Rocanvillen ja Melvillen pikkukaupungeissa jääkiekosta innostuneessa perheessä kasvanut Campbell pelasi poikien joukkueissa lähes täysi-ikäiseksi.

Hän tiedostaa naisten kokemat haasteet miehisessä lätkäkulttuurissa, mutta hän on onnistunut rakentamaan omaa polkuaan ilman suuria ongelmia. Campbellin tähtäin on korkealla, eikä hän halua asettaa itselleen rajoja.

– Olen keskittynyt taitovalmennukseen ja haluan olla siinä paras alallani. Se on saanut minut tänne saakka, koska fokukseni ei ole ollut siinä, että voi kun tämä on nyt vaikeaa ja voi kun tämä ei nyt onnistu.

– Florencen (Schelling) ja Cammin (Granaton) esimerkit ovat saaneet minut ajattelemaan, että "jes, näin tämän juuri pitäisikin olla". Minulle ei ole tullut sellaista riittämättömyyden tunnetta, että pitäisi tehdä jotain muuta.

Schelling työskenteli SC Bernin urheilujohtajana vuosina 2020–21.

Vaikka Campbell on viihtynyt kisoissa, oudompiakin tilanteita on tullut vielä eteen. Keskiviikon harjoitusten jälkeen slovakialaisen naistoimittajan kysymykset hämmensivät häntä, kun Campbell joutui vastaamaan omituisiin vihjailuihin.

Myöhemmin Slovakian yleisradioyhtiö RTVS:n lifestyle-ohjelman tuottaja ja kysymyksen esittänyt toimittaja pyysivät anteeksi Campbellille esitettyä kysymystä.

Moniäänisempi jääkiekkomaailma

Päävalmentaja Söderholm korostaa, että Saksa ei halunnut olla erityisesti tekemässä historiaa, vaan päätös liittyi vain ja ainoastaan jääkiekkoon. Älykäs suomalaisjohtaja toivoo yleisellä tasolla kiekkoväen avartavan ajatteluaan.

– Jääkiekossakin on aika katsoa, mitä kaikkea eri äänet pystyvät tuomaan miesten puolelle. Se liittyy myös siihen, miten lapsia ja nuoria ylipäätään kasvatetaan näkemään yhteiskuntaa, Söderholm toteaa.

– Ehdottomasti sille on tilausta, mutta nyt ollaan MM-kisoissa, joissa pelien voittaminen on tärkein juttu. Siihen on yritetty löytää meille oikeat henkilöt.

Campbell paneutuu todella tarkasti pieniin yksityiskohtiin, ja hän mainitsee vahvuudekseen selkeän ja tarkoituksenmukaisen viestinnän. Entisen HIFK-puolustajan mukaan uuden apuvalmentajan tekninen silmä on hyvä, ja kanadalainen on saanut vastuuta muun muassa joukkueen alivoimapelistä.

Toni Söderholm, Tom Rowe, Jessica Campbell ja kuvasta puuttuva Cory Murphy pyrkivät viemään Saksan pitkälle MM-kisoissa. Kuva: IMAGO/ActionPictures/ All Over Press

– Hän käy pelaajien kanssa asioita läpi yksityiskohtaisesti esimerkiksi siinä, miten alivoimapelissä paineistetaan ei vain taktiikan, vaan myös tekniikan kautta. Hän on innokas, hänellä on paljon energiaa ja hän hakee väsymättä ratkaisuja pelaajan parhaaksi, Söderholm kehuu.

Söderholm sanoo, että vastaanotto joukkueessa on ollut hyvä. Kapteeni Moritz Müllerin mukaan uskottavuus joukkueessa ja pukuhuoneessa rakentuu osaamisen, ei sukupuolen varaan.

– Tunnemme sen, että hän tietää, mistä hän puhuu. Hän tulee varmasti olemaan yksi naispioneereista tällaisissa töissä, ja hän on toistaiseksi tehnyt tosi hyvää työtä, Müller, 35, kertoo.

– Ei hän ole tuonut mitään, mitä ei olisi koskaan ennen nähty tai tehty, mutta hän antaa hyviä vinkkejä esimerkiksi luisteluun.

Kölner Haien pelaajalegenda Moritz Müller on ollut vaikuttunut Campbellin osaamisesta. Kuva: EPA-EFE/All Over Press

Veljen muisto seuraa aina mukana

Campbellistä tuli valtakunnanjulkkis Kanadassa kaksi vuotta sitten, kun hän osallistui maassa miljoonayleisöjä keränneeseen tosi-tv-ohjelmaan Battle of the Blades. Ohjelmassa jääkiekkoilijoista ja taitoluistelijoista muodostetut parit kilpailevat toisiaan vastaan. Yksi pari pudotetaan joka viikko, ja Campbell ylsi parinsa Asher Hillin kanssa kilpailussa toiseksi.

Voittosumma 70 000 Kanadan dollaria meni hyväntekeväisyyteen järjestöille, jotka tekevät työtä esimerkiksi nuorten mielenterveysongelmien ehkäisemiseksi. Campbell on kertonut tanssineensa erityisesti ajatellen myös jääkiekkoa pelannutta Josh-isoveljeään, joka menehtyi auto-onnettomuudessa Campbellin oltua 10-vuotias.

Määrätietoinen ja päättäväinen Campbell on vasta 29-vuotias, ja hän haluaa kehittää pelaajia intohimoisesti joka päivä. Kuva: Tommi Penttinen

Veli oli tärkeä tuki Jessica-siskon lapsuudessa, ja Campbell haluaa veljensä oppien mukaisesti käyttää kaikki eteen tulevat mahdollisuudet elämässä. Pääsy Saksan miesten maajoukkueen mukaan on ollut toistaiseksi yksi merkittävimmistä.

– Tiedän, että hän on täällä mukana ja katselee minua. Asiat elämässä tapahtuvat jostain syystä, niin tämäkin. Opin jo nuorena, ettei mikään ole pysyvää, eivät edes ne ihmiset, joita rakastamme eniten.

– Hän on ollut minulle motivaation lähde jatkaa uskomista ja käyttää kaikki mahdollisuudet, mitä vain saamme. Siten olen voinut päästä sellaisiin paikkoihin, joihin olen päässyt.

Saksa kohtaa jääkiekon MM-turnauksessa seuraavaksi Sveitsin tiistaina kello 12.20.