Wilma Murto oli talvella uransa parhaassa kunnossa, mutta putoaminen seiväskuoppaan pilasi kevään: "Siinä oli aikamoinen henkinen työ"

Turun Kupittaan yleisurheiluhallissa raikavasta iloisesta naurunremakasta ei uskoisi, että Wilma Murron alkuvuosi on ollut yksi uran vaikeimmista jaksoista. Seiväshyppääjä mursi viidennen metatarsaalinsa eli jalkaterän ulommaisen luun tammikuun lopussa, kun hän putosi Ranskassa käydyssä kilpailussa seiväskuoppaan.

– Koivunen on aika taitava siinä, että jaloille keksitään ärsykettä. Yksi isoin asia kuntoutusvaiheessa on, että jalat pysyvät hereillä. Sitten, kun jalka kestää luiden puolesta, on valmius alkaa tehdä normaaleja harjoitteita, Murto kertoo.