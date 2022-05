Suomi jyrää MM-kotikisoissa vakuuttavasti, mutta yhteen kysymykseen pitäisi saada vastaus ennen pudotuspelejä – "Kuinka valmis Leijonat on?"

Suomen miesten jääkiekkomaajoukkueella on MM-kisojen lohkovoitto omissa käsissä tiistaina Kari Jalosen valmentamaa Tshekkiä vastaan. Leijonien kanssa kärkipaikasta kamppailee Ruotsi, joka on yhden ottelun vähemmän pelanneena neljän pisteen päässä.

1. Leijonilla on paketti kasassa

Leijonat on voittanut kliinisellä pelillään alkulohkon kuudesta ottelustaan viisi puhtaasti varsinaisella peliajalla. Ainoa tappio on voittomaalikilpailussa Ruotsille.

2. Miten valmis Leijonat on kovatempoiseen jääkiekkoon?

Juujärven mukaan Leijonat on osoittanut alkusarjassa, että joukkuetta on vaikea voittaa taktisesti viisikkopelissä. Yksi kysymysmerkki Leijonien peliin kuitenkin liittyy.

– Se on minusta kysymysmerkki, johon on varmasti pyritty vastaamaan sillä, että peruspelaaminen on kristallinkirkasta, jolloin reagointipeliin olisi paremmat valmiudet. Suomi on valinnut äärimmäisen kokeneen joukkueen, joka ei hätkähtäisi painetilanteessa, kovassa temmossa ja takaa-ajotilanteessa.