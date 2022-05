Hurjaa dominointia! Kalle Rovanperälle jälleen voitto MM-rallissa – nousi harvalukuiseen suomalaisjoukkoon

Suomalaisista kolmeen peräkkäiseen rallivoittoon ovat MM-historiassa pystyneet Ari Vatanen (1984), Tommi Mäkinen (1996, 1998) ja Marcus Grönholm (2007). Mikko Hirvonen (2009) ja Timo Salonen (1985)ovat panneet vielä paremmaksi – he voittivat parhaimmillaan neljä peräkkäistä kilpailua.

Rallin MM-historiassa kolmeen peräkkäiseen voittoon on yltänyt 13 kuljettajaa. Kovin saldo on Sebastian Loebilla, jonka ennätys on kuusi peräkkäistä osakilpailuvoittoa.