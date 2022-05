Mercedes ällistytti kaikki kehitysloikallaan, sanoo F1-asiantuntija – Aston Martin jälleen rajujen kopiointisyytösten kohteena

Red Bull otti sunnuntaina kaksoisvoiton kauden kuudennessa F1-osakilpailussa Barcelonassa. Max Verstappen voitti ja nousi MM-sarjan kärkeen. Sergio Perez oli toinen.

Mercedes osoitti piristymisen merkkejä. Lopulta George Russell oli kolmas ja Lewis Hamilton viides. Heidän väliinsä kiilasi Ferrarin Carlos Sainz.

MM-sarjaa vielä ennen Barcelonaa johtanut Ferrarin Charles Leclerc joutui keskeyttämään teknisen ongelman takia selvästä johtoasemasta. Valtteri Bottas oli kärkitallien perässä hienosti kuudes.

Tarkemmin F1-viikonlopun etenemisestä voit lukea Yle Urheilun hetki hetkeltä -seurannasta.

Yle Urheilu kävi läpi F1-asiantuntija Jukka Mildhin kanssa viikonlopun suurimmat puheenaiheet.

Mihin kisa ratkesi?

Paalupaikalta startannut Leclerc sai ajaa melko rauhassa kärkipaikalla. Toisesta ruudusta lähtenyt Verstappen oli menettänyt asemiaan pyörähdettyään hiekalle nelosmutkassa, jossa myös Sainz aiemmin ajoi ulos.

Verstappen ei meinannut millään päästä nousemaan ohi kakkospaikkaa pitävästä Russellista, koska hollantilaisen autossa oli häikkää DRS:n eli avattavan takasiiven kanssa.

Kunnes kierroksella 27/66 nähtiin kilpailun dramaattisin hetki. Leclerc karjui yhtäkkiä tiimiradiossa: "Ei, ei, ei! Mitä tapahtui?"

Charles Leclerc joutui keskeyttämään kisan kärkipaikalta. Samalla hän menetti MM-sarjan johtopaikan Max Verstappenille. Kuva: Getty Images

Monacolainen ajoi varikolle ja keskeytti.

– Leclercin harmittava keskeytys ja iso tekninen ongelma Ferrarilla ratkaisivat kisan. Se tapahtui kuitenkin suhteellisen alkuvaiheessa. Sen jälkeen Red Bullin tiimipeli – niin strategiaryhmän työ varikolla kuin yhteistyö kuljettajien välillä – ratkaisi loppukädessä koko kisan voiton, sanoo Jukka Mildh.

Red Bullin tallipomo Christian Horner sanoi kisan jälkeen, että strategia meni uusiksi, kun Verstappen pyörähti hiekalle. Sen jälkeen strategiana oli kolme varikkostoppia. Uusilla renkailla Verstappen pystyi ajamaan hyvää kisavauhtia ja saavuttamaan kärjen.

Kaikki kärkikymmenikön kuskit, paitsi Valtteri Bottas, kävivät varikolla kolmesti. Barcelonan kuumat olosuhteet, ilman lämpötila 35 astetta ja radan lämpötila lähes 50 astetta, olivat renkaille vaikeat.

Kun 47/66 kierrosta oli ajettu, kärkipaikkaa pitänyttä Pereziä ohjeistettiin tiimiradiossa päästämään takaa tuleva Verstappen ohi, jos tämän vauhti on parempaa. "Kauhean epäreilua", sanoi Perez, mutta teki työtä käskettyä.

Leclercin lisäksi muissakin Ferrarin moottoria käyttävissä autoissa oli ongelmia viikonloppuna, muistuttaa Mildh. Bottaksen toiset harjoitukset perjantaina jäivät kesken. Kisassa Bottaksen tallikaveri Alfa Romeolla, kiinalaistulokas Guanyu Zhou joutui keskeyttämään.

– Käsitykseni mukaan vika on todennäköisesti moottorien komponenteissa tai oheislaitteissa. Asia, johon Ferrarin pitää pystyä nopeasti reagoimaan. Ongelma oli joka tapauksessa niin kriittinen, että tehot tippuivat nopeasti. Ferrarilla on todennäköisesti tiedossa, mistä vika johtui, ja he ovat aloittaneet jo tarkat toimenpiteet, kertoo Mildh.

Mistä puhutaan?

Barcelonan osakilpailussa puheenaiheeksi nousivat autojen päivityspaketit. Moni talli oli tuonut kauden kuudenteen kisaviikonloppuun merkittäviä kehitysosia. F1-sarjan kulukatto asettaa rajoitteensa autojen kehittämiseen, joten tallien on edullisempaa tehdä isoja muutoksia kerralla kuin kehittää autoa pienin päivityksin.

Puhuttiin jopa kopiointikohusta, sillä niin paljon Aston Martinin päivitetty vihreä auto muistutti Red Bullin autoa. Yhteneväisyyttä oli esimerkiksi sivuponttoonien muotoilussa.

Aston Martinin auton tuore versio muistutti todella paljon Red Bullia. Kuvassa Sebastian Vettel. Kuva: NurPhoto / Getty Images

F1-toimittaja Tobi Grüner kirjoitti Twitterissä (siirryt toiseen palveluun), että Aston Martinin auto näyttää "uudelleenmaalatulta Red Bullilta". Myös Kansainvälinen autoliitto FIA kiinnostui asiasta, mutta antoi tutkimustensa perusteella autolle vihreää valoa. Auto Motor und Sportin mukaan (siirryt toiseen palveluun) Aston Martinin insinöörit onnistuivat vakuuttamaan FIA:n, että he olivat suunnitelleet autoa jo syksyllä, eikä kyse ollut Red Bullin kopioinnista.

– Siitä käydään kovia vääntöjä, miten tietoa on siirtynyt ja kuinka paljon tietoa on viety, kun talleista moni on siirtynyt toisiin talleihin, tietää Mildh.

Aston Martin -talli oli kopiointikohun pyörteissä myös kaudella 2020. Silloin talli tunnettiin vielä Racing Pointin nimellä. Tallia haukuttiin nimellä "pinkki Mercedes", koska auto muistutti niin vahvasti edelliskauden Mercedes-menopeliä. Tuolloin Racing Point sai sakot ja 15 pisteen rangaistuksen valmistajien pisteisiin. Rangaistus tuli lopulta jarrujen jäähdytysputkista.

Aston Martin -talli tunnettiin vielä kaudella 2020 Racing Pointina, jolloin se myös joutui kopiointikohuun. Kuva: IMAGO / PanoramiC / All Over Press

Bottas kehui, että Alfa Romeon päivitykset vaikuttivat positiivisesti vauhtiin. Sveitsiläistalli oli tehnyt muutoksia muun muassa etu- ja takasiipeen. Aika-ajon jälkeen Bottas sanoi, ettei seitsemäs ruutu olisi ollut mahdollinen ilman päivityksiä.

Mildh nostaa kuitenkin päivitykset yhdeksi mahdolliseksi syyksi muun muassa Ferrarin ongelmiin.

– Kun autoa muutetaan, saattaa tulla moottoriongelmia tai muita teknisiä ongelmia. Tallit joutuvat todella paljon tasapainottelemaan. Barcelonan kisa Euroopan kauden alussa on perinteisesti taitekohta, johon tallit tähtäävät. Tähän mennessä on satsattu siihen, että totutaan uusiin autoihin, joiden aerodynamiikka on merkittävästi erilaista kuin viime vuonna. Nyt on tehty ensimmäiset kehityspaketit, joten tämä on yksi ratkaiseva kohta kaudessa.

Kuten aina formula ykkösissä, kyse on koko kauden kestävästä kilpavarustelusta, jossa tallit joutuvat miettimään, mihin painopisteisiin keskitytään ja missä asioissa uskalletaan ottaa riskejä.

Entä Bottas?

Valtteri Bottas ajoi kuudenneksi. Hän kävi kisassa pariin otteeseen kolmannella sijalla muiden varikkopysähdysten takia. Lopussa Bottas menetti sijat Sainzille ja Hamiltonille, kun nämä tulivat takaa tuoreemmilla renkailla. Bottas kävi muista kuskeista poiketen vain kahdesti varikolla.

– Bottas ajoi hyvän kilpailun, mutta lähtö oli taas tosi vaikea. En tiedä, mikä siellä nyt mättää lähdössä. Se voi olla vielä tekninen asia. Jotenkin kuvittelisin, että Bottas on löytänyt tähän mennessä jo tuntuman ja tietää, mitä itse tekee. Se on alue, jota hänen pitää ehdottomasti tutkia, Mildh ihmettelee.

Valtteri Bottas on ajanut kauden kuudessa kilpailussa viidesti kahdeksan parhaan joukkoon, mikä on loistosuoritus Alfa Romeon viime kauden vauhtiin verraten. Kerran Bottas on joutunut keskeyttämään tekniikkaongelman takia. Kuva: XPB Images / AOP

Renkaiden kuluminen oli Bottaksellakin ongelmana. Hän itse sanoi Viaplaylla kisan jälkeen, että viimeinen veto ilman varikkostoppia oli hieman liian pitkä, ja kyse oli harkitusta riskistä.

– Se taktiikkavalinta oli väärä tässä tilanteessa. Joku ratkaisu pitää tehdä, eikä se nyt mennyt nappiin. Silti hyvä suoritus, hän on edelleen vahvasti kympin sakissa mukana, Mildh kehuu.

Yllätys

Vaikka Mercedeksen nousua on uskallettu odottaa, nostaa Mildh yllätykseksi kahdeksan edellistä valmistajien titteliä vieneen tallin suorituksen.

– Kun ottaa huomioon sen takamatkan, jolla he olivat, muutos on todella merkittävä. Se näkyy ihan visuaalisestikin siinä, että autoa pystytään nykyään ajamaan todella matalalla. Auton pohjalla on paljon suurempi vaikutus suorituskykyyn kuin on koskaan ollut. Koko uuden F1-auton konsepti perustuu siihen.

– Mercedes on saanut sen ongelman ratkaistua, eikä auto enää pomppinut suoralla.

Vauhdista kertoo sekin, että Lewis Hamilton kolaroi alussa Haasin Kevin Magnussenin kanssa ja putosi hännille. Hän oli jo valmis luovuttamaan kisan, jotta moottoria voitaisiin säästää, mutta nousi lopulta viidenneksi.

– Mercedes on tulossa takaisin aika hyvin. Riittääkö aika tämän kauden osalta, on eri kysymys.

Mercedeksen George Russell nousi kolmatta kertaa urallaan palkintopallille. Kuva: EPA-EFE / All Over Press

Floppi

Mitään suurta epäonnistumista Barcelonan kisasta ei ole nostettavissa. Mildhin mielessä on kuitenkin kaksi nimeä, Sainz ja Magnussen.

Sainzin ja Verstappenin pyörähdykset kisan alussa johtuivat kovasta tuulenpuuskasta, jotka Barcelonan radalla ovat tyypillisiä. Mildhin mukaan tästä saatiin myös oppia, kuinka tuulenpuuskat voivat vaikuttaa nykyautoihin.

– Sainzilta olisin kuitenkin odottanut enemmän. Onko se floppi, vaikea sanoa, mutta ero tallikaveriin on todella suuri.

Nyt Sainz sai kuitenkin tuotua pisteitä tallilleen, eikä ulosajo ollut kohtalokas, kuten esimerkiksi Australiassa, jossa Sainz joutui keskeyttämään heti alussa.

Carlos Sainz Jr. on jäämässä yhä vahvemmin kakkoskuskin rooliin Ferrarilla. Kuva: EPA-EFE / All Over Press

– Jos nostetaan yksittäinen tilanne, niin Haas-kuskit pääsivät hyvistä asemista kisaan, mutta Magnussen hätäili kisan alussa ja osui Hamiltoniin. Magnussen olisi ulkokaarteessa pystynyt antamaan tilaa. Hän oli liian ahne alussa, Mildh kritisoi.

Magnussen starttasi kahdeksannesta ruudusta ja toinen Haas-kuski Mick Schumacher ruudusta kymmenen. Lopulta Haas jäi ilman pisteitä, kun Schumacher oli 14:s ja Magnussen 17:s.

Kevin Magnussen sähläsi Barcelonan kisan alussa. Kuva: XPB Images / AOP

Mitä seuraavaksi?

F1-kausi jatkuu jo ensi viikonloppuna legendaarisella Monacon kisalla. Kilpailu on aivan erilainen kuin Barcelonassa, sillä siirrytään ahtaalle ja hitaalle radalle.

Mildh nostaa esille sen, että Red Bullin pitää saada puhdistettua ilma nopeasti. Sergio Perez oli tuohtunut tallimääräyksestä, jonka takia hän saattoi menettää voiton.

Ferrari on Mildhin mukaan edelleen erittäin vahva. Koska Monacon rata on selvästi hitaampi, eivät Ferrarin luotettavuusongelmat siellä välttämättä kostaudu samalla tavalla.

Lisäksi on kiinnostavaa nähdä, osoittaako Mercedes kehitystä myös hitaammalla radalla.

Monacossa ohittaminen on vaikeaa, jopa harvinaista, joten aika-ajo nousee tunnetusti hyvin suureen rooliin.

