Julkisuutta vältellyt Tuomas Sammelvuo puhuu vihdoin – kertoo, miksi tuli ukrainalaisen puolisonsa kanssa pois Venäjältä vasta nyt

Missä on Tuomas Sammelvuo ? Miksi hän ei anna lainkaan haastatteluja? Onko hän vielä Venäjällä? Aikooko hän jatkaa valmentamista Venäjän lentopallomaajoukkueessa?

Nyt Sammelvuo kertoo, mitä kaikkea hänelle on viime kuukausien aikana tapahtunut. Sammelvuo oli vieraana Radio Suomessa kuultavassa Urheiluhullut-ohjelmassa.

Henkilökohtaisten asioiden hoitamisessa riitti haasteita. Sammelvuon puoliso on ukrainalainen. Puolison sukua on myös Ukrainan puolella.

– Uskon, että mitä tahansa olisin siinä vaiheessa sanonut, niin siitä olisi tehty jonkinlainen negatiivinen uutinen. Ja ymmärrän sen. Mutta kuten meidän loistava presidenttimme Sauli Niinistö sanoi: silloin kun ympärillä asiat vaihtuvat todella nopeasti, pidetään pää kylmänä. Niin olen itse yrittänyt tehdä. Nyt kaikki on lupien ja muiden puolesta hyvin, ja pystytään puhumaan.

Sammelvuo on palkittu Vuoden valmentajana 2014 ja 2021.

– Alinalla oli myös työt valmentajana päivittäin. Ja itselläni elämä on ollut suhteellisen pitkään siellä, johtuen töistäni. Siinä oli suu auki, että mitä pitäisi tehdä. Se oli aika vaikea paikka.

– Voisin kääntää sen niin päin, että jos jonkun pitäisi yhtäkkiä täältä (Suomesta) lähteä ja jättää puoliso, työt, asunnot ja kaikki tavarat ja lähteä tuosta vain pois. Ei se niin vain onnistu. Jokainen miettii henkilökohtaisesti, mikä on järkevää ja miten järjestää asiat niin, että ylipäänsä päästään. Teimme aika ison paperityön, että kaikki on siinä kunnossa, että voimme liikkua.

Koska työt Venäjällä loppuivat?

Vain päivä Ukrainan sodan alkamisen jälkeen pietarilaisseura Zenit tiedotti, että Sammelvuo on irtisanoutunut joukkueen päävalmentajan paikalta.

– On monta syytä, miksi hommat Zenitissä silloin loppuivat. Ja luonnollisesti asiat menivät siihen, että Venäjän maajoukkueen kanssa työt eivät jatkuneet.

Koska teit päätöksen, että et jatka Venäjän maajoukkueen valmentajana?

Eikö olisi ollut helpompaa, että olisit tullut aikaisemmin julkisuuteen ja kertonut, että et jatka Venäjän päävalmentajana?

– No en minä tiedä.. en tiedä. Sitten taas toisaalta jos otetaan kaikki politiikka ja sodat ja muut pois, niin kyllä minun on siellä entisen työnantajan kanssa ja pelaajien kanssa lopetettava asiat fiksusti. Pelaajat ovat olleet aivan loistavia valmennettavia siellä. Minä halusin hoitaa asiat myös siihen suuntaan niin kuin ne kuuluu normaalisti hoitaa ihmisten välillä.

– Varmasti en. Sehän on selvä asia. Kyllä sen kaikki siellä ymmärsivät, Venäjän (lentopallo)liittokin. Myöskin he uutisoivat, että jos Sammelvuo jatkaisi päävalmentajana, niin hän voisi joutua todella kovan paineen alle kotimaassaan. Heidän puoleltaan oli myös täysi ymmärrys siihen asiaan. Eli en olisi jatkanut.

Miten Venäjällä suhtauduttiin siihen, että et jatkanut siellä töitä?

"On aika helppoa sanoa kotisohvalta"

– Totta kai minä sen ymmärrän. Mutta on aika helppoa sanoa täältä kotisohvalta, mitä ihmisten pitäisi elämässään tehdä. Uskon siihen, että kaikki yrittävät todella järkevästi miettiä, mitä pitäisi tehdä. Asiat eivät vain aina ole niin yksinkertaisia, koska siinä on perheet, toimeentulot ja kaikki muut.

– Tiedän omista sopimuskausistani, että jos lähden kesken, niin siinä on todella kovat sanktiot. Minulla tilanne oli erilainen, koska ei ollut Venäjän maajoukkueen kanssa tehty sopimusta. Ja Zenitin kanssa lopetettiin hommat juuri silloin, Sammelvuo kommentoi.

Kovaa kritiikkiä ja vihapostia

Sammelvuo on saanut paljon kritiikkiä hiljaisuudestaan. Hän kertoo saaneensa myös suoranaista vihapostia.

– No joo, aika paljon. Tuntemattomilta ihmisiltä. Ja elämänohjeita myös sellaisilta, joita tunnen. Osa on ollut sellaisia viestejä, joita en enää toivo saavani.

Miltä on tuntunut vastaanottaa tuollaista?

Vihapalaute on tuntunut erityisen pahalta Sammelvuon puolison näkökulmasta katsottuna.

– Oma puoliso on kotoisin Ukrainasta, hänellä on iso osa sukua siellä. Olemme käyneet paljon keskusteluja siitä, että ovatkohan he terveitä. Aina ei saa yhteyttä. Puolisoni tanssiseurasta monen urheilijan vanhemmat ovat siellä. Hänen puolelta ei ole kovin helppo tilanne. Ne tilanteet ovat itse asiassa olleet aika paljon tärkeämpiä kuin joku minulle tuleva vihaposti, Sammelvuo sanoo.