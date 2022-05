KuPS kirjoitti kotimaista jalkapallohistoriaa! Valmentaja Valakari kiitti pelaajien sitoutumista: "Olemme tehneet vähän hulluja asioita, mutta se on toiminut"

Vahvasti alkukauden pelannut KuPS nousi yksin perättäisten tappiottomien otteluiden listan kärkeen, kun se voitti HIFK:n Töölön jalkapallostadionilla Clinton Antwin maalilla 1–0. Voitollaan KuPS nousi HJK:n ohi sarjakärkeen ja samalla kuopiolaiset kirjoittivat suomalaista jalkapallohistoriaa: joukkue on pelannut nyt ennätykselliset 30 perättäistä ottelua ilman tappiota.

Viime viikon tiistaina KuPS nousi Oulun Palloseuran rinnalle 29. tappiottomalla ottelullaan. OPS pelasi nämä ottelut kausilla 1980 ja 1981.

KuPS-valmentaja Simo Valakarin sekä joukkueen tärkeisiin palasiin kuuluva keskikenttäpelaaja Anton Popovitch tietävät tasan taskkaan, mikä on ollut joukkueen salaisuus. Popovitchin mukaan joukkueen jokapäiväinen arki on sen verran laadukasta, että siinä samalla haastaa itseään. Stadionille on hauska mennä harjoittelemaan ja tekemään töitä joukkueen kanssa, joka haluaa samoja asioita.

– Jokapäiväinen tekeminen. Joka peliin mennään sillä mentaliteetilla, että se on uusi mahdollisuus. Ei ole väliä, onko niitä voittopelejä ollut kuinka monta aikaisemmin. Jokaisessa pelissä voi tapahtua ihan mitä vain. Se kertoo hyvästä joukkueesta, jos ei ole hävinnyt 30 peliin, Popovich sanoi.

– Se on ollut raaka työnteko ja sitoutuminen. Seura on antanut mahdollisuuden, että meillä on hyviä jätkiä. Se on ollut uskomaton se keskittymisen määrä ja uskallus tehdä asioita. Olemme olleet välillä hulluja ja tehneet vähän hulluja asioita, mutta se on toiminut, Valakari kertoi valmentajan näkemyksen.

Valakari ei halunnut antaa ennätykselle painoarvoa ennen ottelua, mutta ottelun jälkeen tilanne oli toinen. Silloin joukkue sai nauttia saavutuksesta.

– Halusin, että pääsemme historian kirjoihin ja sinne pääsimmekin. Pelata 30 ottelua ilman tappiota ja voittaa niistä aika iso osa, niin onhan se huikea saavutus. Se kertoo meidän jätkien persoonista ja kertoo joukkueen sitoutumisesta. Kukaan ei pysty sitä yksin tekemään, Valakari sanoi.

Popovitch on nyt perheessään toinen pelaaja, joka pitää Suomen pääsarjojen ennätystä hallussaan, sillä hänen isänsä Valeri Popovitch on yhä eniten maaleja tehnyt pelaaja Veikkausliigassa. Popovitch pelasi 395 ottelua viimeisteli 166 maalia. Anton Popovich myönsi, ettei hän ollut asiaa ajatellutkaan.

– Voihan tuo olla hyvä heitto iskälle , että jotain olen kuitenkin saavuttanut. Iskä on kokenut paljon futiksessa, niin hän tietää, että nämä ovat hienoja hetkiä, Popovitch sanoi ja totesi, ettei ole vielä saanut isältään onnitteluviestiä.

– En ole katsonut vielä puhelinta, mutta eiköhän sieltä jotain tule. Pelisuorituksesta ehkä tulee jotain kommenttia.

Rikkoutuuko vuoden putki kärkikamppailussa?

KuPSin tappioton putki on kestänyt muutaman päivän vajaan vuoden, sillä edellisen kerran joukkue on hävinnyt 29. toukokuuta 2021. Sunnuntaina sillä on mahdollisuus venyttää putkeaan 31 otteluun ja tasan vuoteen, kun se kohtaa kärkiottelussa kotonaan HJK:n. Viime kaudella HJK voitti Suomen mestaruuden, kun taas KuPS joutui tyytymään hopeaan.

Anton Popovich ei suostu vielä ajattelemaan HJK-peliä, sillä sitä ennen joukkueella on vielä Suomen cupin ottelu EIF:iä vastaan. Hän ei myöskään usko, että joukkue juhlistaa ennätystään sen koommin.

– Pidetään se arki hyvänä ja palaudutaan hyvin. Ollaan siinä EIF-pelissä sitten mahdollisimman valmiita, hän totesi.

Anton Popovitchin (vas.) mielestä KuPS on hyvällä polulla mestaruustaistelussa ja tappiottomien otteluiden putki auttaa joukkuetta tässä. Kuvassa myös HIFK:n Jesse Nikki. Kuva: Lehtikuva

Valakari sanoi pelaajilleen, että he saavat nauttia saavutuksestaan tämän illan, mutta huomenaamusta keskitytään taas seuraavaan peliin. Valakari ei myöskään halua ajatella sitä, että tämä tappiottomien pelien putki kantaisi mestaruuteen asti. Hän ei myöskään usko, että ennätyksen saavuttamisen jälkeen joukkue huokaisisi liian syvään.

– Kun aloitimme viime kauden, emme uskoneet tappioputkiin tai voittoputkiin. Se on aina se seuraava peli, mikä merkitsee. Ja jos pystymme siihen lataamaan parhaan mahdollisen, niin se ehkä antaa meille mahdollisuuden pelata hyvistä sijoista kauden lopulla, Valakari sanoi.

– Mutta nyt on aivan liian aikaista miettiä jos ja jos ja jos. Se on ainoastaan se sunnuntain peli, mikä merkitsee – ja sitä ennen meillä on vielä Suomen cupin ottelu torstaina!