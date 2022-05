Senni Salminen tunsi helpotusta, kun sanoi pään pettäneen Tokion olympialaisissa – "Toivon, että olen mentaalisesti parempi urheilija kuin vuosi sitten"

Salminen jätti maaliskuun alun Belgradin MM-hallikisat väliin nilkkavamman vuoksi. Nyt nilkka on kunnossa ja mieli valoisa kuin tiistainen päivä. Alkuperäisen suunnitelman mukaan Salmisen piti aloittaa kautensa vasta Paavo Nurmen kisoissa (Paavo Nurmi Games) kesäkuun puolivälissä.

– Päätimme valmentajani Matti Monosen kanssa pari viikkoa sitten vähän ex-tempore, että kisattaisiinko sittenkin Lahdessa. Koska kroppa on kunnossa eikä muitakaan esteitä ole, niin miksipäs ei, hyväntuulinen Salminen sanoo.

Viime kesänä upean Suomen ennätyksen 14,63 loikannut Salminen on jo valittu Eugenen MM-kisoihin, jotka alkavat heinäkuun puolivälissä. Kun pomppuihmeen ei nyt tarvitse hyökätä tulosrajojen kimppuun, se vapauttaa energiaa muuhun.

– Totta kai nyt on levollinen mieli. Koska viime vuonna jahtasin tiukasti olympiarajaa, se vei paljon voimia.

"Otamme alkupalaksi Suomen kisoja"

Ennen MM-kisoja Salmisen kalenteri on jo lähes täynnä.

Senni Salmisen mukaan hänellä on kaikki mahdollisuudet 15 metrin rajan rikkomiseen.

– Tuntui helpottavalta sanoa se ääneen. Mietin heti stadionilla, että siitähän se homma kiikasti, että mitä sitä turhia selittelemään. Pitkälle syksyyn asti silti välttelin asian käsittelemistä. Vasta hiljattain on alkanut tuntua siltä, että olen ymmärtänyt, mitä siellä tapahtui, Salminen korostaa.

Henkisiä juttuja on käyty huolellisesti läpi.

– Pohdin asioita sekä itsekseni että Matin kanssa. Mielen hallintaa on harjoiteltu.

"Luova tekeminen on oivaa vastapainoa urheilulle"

– Kaikki edellytykset siihen ovat olemassa. Kaksi viime vuotta olemme menneet treeneissä nopeus edellä. Se on toiminut.

– Valokuvaus on minulle keino saada aivot narikkaan. Luova tekeminen on oivaa vastapainoa urheilulle. Kavereistanikin suurin osa on taiteilijoita. Siinä pääsee sukeltamaan ihan eri maailmaan.