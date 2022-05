Korkeushyppääjä Ella Junnila ja muut urheilijat törmäävät usein epäkohtiin tai epäasialliseen käytökseen – uusi nettisivu rohkaisee kertomaan niistä

Välillä epäkohdat voivat olla muille kuin urheilijoille pieniltä tuntuvia. Kilpailut tai leirit on voitu järjestää huonosti. Kisapaikalla ei välttämättä ole asianmukaisia pukeutumistiloja tai urheilijoilla ei ole sadekelillä mahdollisuutta suojautua säältä.

– Seiväshyppy on hengenvaarallista, jos se tehdään vaarallisissa oloissa ja seiväskuoppa on märkä, Junnila kuvaa.

Joka kolmas naisurheilija kokenut seksuaalista häirintää

Häirintä ja epäasiallinen käytös urheiluorganisaatioissa on ollut alkuvuoden polttavia puheenaiheita. Suomen urheilun eettinen keskus SUEK kertoi perjantaina aloittavansa selvityksen aiheesta. Tarkoituksena on tehdä selkoa urheiluyhteisön työntekijöiden kokemuksista ja havainnoista liittyen epäasialliseen kohteluun.

Uusi palvelu madaltaa kynnystä

Tähän asti urheilijoilla on ollut korkea kynnys ilmoittaa epäkohdista.

Ella Junnila on maajoukkueurheilijoiden järjestön Yleisurheilijat ry:n puheenjohtaja. Yhdistys loi uuden Turvallinen tila -nettisivun (siirryt toiseen palveluun) , jonka kautta voi ilmoittaa epäkohdista.

– Yhteyttä voivat ottaa kaikki urheilijat, myös he, jotka eivät kuulu jäsenistöömme. Toivomme, että mahdollisuus ilmoittaa epäkohdista urheilijoiden omille edustajille madaltaa kynnystä tuoda niitä esiin.

"Meidän elämämme"

Vastaava palvelu on puuttunut aiemmin yleisurheilusta. Liitolla on ollut henkilöt, joille soittaa epäkohdista. Soittaminen on vaikeampaa kuin anonyymisti asioista kertominen.