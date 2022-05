Hannan Shah, 19, pelaa miesten kanssa Itä-Afrikan ainoassa jääkiekkojoukkueessa: "Haluan vielä joskus edustaa Keniaa olympialaisissa"

NAIROBI. Itä-Afrikan ainoa jääkiekkokaukalo on teräväkulmainen ja pieni. Se on rakennettu Panari-hotellin kolmanteen kerrokseen alun perin hotellivieraiden viihdyttämiseksi.

Yksi heistä oli Hannan Shah , nyt 19-vuotias kansainvälisen politiikan opiskelija. Jää oli Hannanille outo elementti, mutta luisteleminen ei, sillä Shahin perhe on rullaluisteluperhe.

Kaikki lapset ovat harrastaneet sekä nopeusrullaluistelua että rullaluistinhockeya. Palkintorivistö pienen olohuoneen lipastojen päällä on näyttävä.

Samira Shah (vas.) on kiekkoäiti, joka ei kuljeta eikä kustanna, mutta kannustaa senkin edestä.

Alhaalla rälläkkä soi ja hitsipilli sihisee. Siellä naapuri valmistaa mainostaulujen metallisia runkoja. Luistimet ovensuussa sandaalien vieressä paljastavat, että osoite on oikea.

– Eivät ne riitäkään. Mutta onneksi he saavat jäävuorot ilmaiseksi joukkueelta ja varusteetkin tulevat lahjoituksina ulkomailta.

"Jääkiekko pitää erossa huumeista"

Samira Shah piti jääkiekkoa ensin vaarallisena lajina, mutta nyt hän on tyytyväinen kiekkoäiti. Ei kustanna eikä kuljeta, mutta kannustaa senkin edestä.

– Jääkiekko on lapsille hyväksi. Se opettaa heille kurinalaisuutta ja pitää erossa huumeista ja huonosta seurasta. Toivon että heistä kasvaa hyviä jääkiekkoilijoita ja hyviä ihmisiä.

Kaksi kertaa viikossa Hannan ja isoveli Hassan Shah , 23, kävelevät Nairobin vanhan kauppakeskustan ahtaiden ja äänekkäiden kauppakujien halki bussiasemalle. Sieltä he ajavat noin kymmenen kilometrin päässä sijaitsevalle Panari-hotellille.

– Nairobissa bussit lähtevät liikkeelle vasta, kun ne on saatu täyteen matkustajia. Joskus siinä saattaa mennä tuntikin. Siksi on lähdettävä ajoissa. Jos bussikyyti on nopea, meille jää aikaa tehdä omia harjoituksia ennen treenien alkua, Hassan Shah kertoo.