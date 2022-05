Sikarikuvasta tuli nettimeemi, joka samalla avasi huiman menestyksen syitä – miten muinaisjäännökseksi haukuttu Carlo Ancelotti hiljensi kriitikot?

Kuva: EPA-EFE / All Over Press

Ancelotti kohtasi Liverpoolin jo Istanbulin satumaisessa illassa

– Teidän täytyy keksiä ratkaisu. Muuten joku teistä on joka ottelussa penkillä, Ancelotti ilmoitti pelaajilleen The Guardianin mukaan (siirryt toiseen palveluun) .

Paolo Maldinin ennustus ensimmäisestä Real-pestistä osui nappiin

– Hän on menestynyt kaikkialla, missä on ollut. Hänen tarvitsee vain voittaa. Seura ei ole kovin kärsivällinen, kuten AC Milankaan ei ollut. Olen varma, että hän tietää sen, Maldini sanoi Marcan mukaan (siirryt toiseen palveluun) .

Apatia on vaihtunut ihailuun

Gareth Bale siirtyi 2013 Tottenhamista Real Madridiin jättisummalla. Hän oli suuri sankari, kun Madrid kaatoi Liverpoolin Mestarien liigan finaalissa 2018. Tällä kaudella vastuu on ollut vähissä, ja walesilainen on jättämässä seuran.

– Ancelotti on ratkaissut kaikki myrskyt ja kiistatapaukset pelaajien kanssa. Hänellä on kyky saada kaikki sellainen näyttämään merkityksettömältä, mikä on todellinen taito Real Madridin valmentajalle. Se oli myös yksi Zidanen suurimmista vahvuuksista, Hayward sanoi.

– Ancelotti on ihanteellinen valmentaja näille pelaajille. Taktisesti hän on älykäs, mutta hän on myös jonkinlainen isähahmo joukkueelleen, ja se on tärkeää Viniciuksen ja Rodrygon kaltaisille nuorille, Hayward komppasi.