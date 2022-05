"Mörkö" teki sen taas! Leijonat nousi pahasta pinteestä voittoon ja eteni MM-välieriin

– Kylmät väreet meni, kun yleisö huusi Mörköä hallissa. On se melkoinen gentleman, että tuosta vielä tarjoilee syötön. Täytyy tarjota sille yksi takaisin jossain vaiheessa, Mäenalanen sanoi.

Anttilalle osumat olivat ensimmäiset MM-turnauksessa. Hyökkääjä on tunnettu tärkeistä maaleistaan, sillä hän iski MM-kultakevään 2019 ratkaisuotteluissa neljä maalia. Ne olivat hänen ainoat maalinsa turnauksessa.

Slovakialta vahva alku

– Slovakia teki tämän illan meille vaikeaksi. Slovakia oli loistava tänään. Ehkä me olimme vähän hermostuneita alussa. Kiekot pomppivat, emmekä auttaneet kaveria tarpeeksi, Anttila sanoi.

Suomi joutui puolustuskannalle

– Edessä on varmasti fyysinen vääntö. He pelaavat samantyylistä jääkiekkoa kuin Slovakia eli on aktiivinen ja luisteleva. Siihen meidän pitää olla paremmin valmiita, Anttila sanoi.