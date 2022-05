Selvitys Olympiakomitean toiminnasta valmistui – raportin mukaan Mika Lehtimäen jatkovalinnassa oli puutteita

Suomen Olympiakomitea tilasi toukokuun alussa ulkopuolisen selvityksen hallintonsa toiminnasta. Selvitys on nyt Olympiakomitean mukaan valmistunut.

Raportin mukaan Lehtimäen jatkovalinta olisi pitänyt valmistella paremmin. Päätös olisi myös pitänyt kirjata hallituksen pöytäkirjaan 31.1.2022. Selvityksessä painotettiin, että jatkossa koko hallituksen on vahvistettava rekrytointiesitykset. Lehtimäen kohdalla valinnan vahvisti vain puheenjohtajisto. Lehtimäen valinnan vahvistivat puheenjohtaja Jan Vapaavuori sekä varapuheenjohtajat Sari Multala ja Susanna Rahkamo .

– On hyvä, että riippumaton ulkopuolinen selvitys asiasta on nyt valmistunut. Se vahvistaa käsityksen, että hallinnolliset prosessit eivät kaikilta osin ole vastanneet hyvää hallintotapaa. Ilmenneet puutteet on kuitenkin helppo korjata, Jan Vapaavuori sanoo tiedotteessa.