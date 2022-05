Vaikea sairastelu piinasi teini-ikäistä Miro Heiskasta – isä kertoo Leijonien sankarin kiekkouran vaikeimmasta jaksosta

– Muistan, että aluksi luistelin vain yhdellä jalalla potkien ja yritin päästä siitä kärryille. Se ei ollut helppoa, mutta se oli lempijuttuni, Miro Heiskanen muisteli vuonna 2018 The Athleticille. (siirryt toiseen palveluun)

Isä Jukka kertoo Yle Urheilulle, että hänen poikansa on ollut todella innokas urheilumies jo syntymästä saakka. Maila oli kädessä ja pallo jalassa jo oikeastaan siitä lähtien, kun hän oppi kävelemään.

Lähes 20 vuotta myöhemmin Miro Heiskasen nimi on koko kansan huulilla. Sulavalla luistelullaan MM-kotikisoissa hurmannut Heiskanen pelasi turnauksen parhaan pelinsä välierässä Yhdysvaltoja vastaan . 22-vuotias puolustaja teki komealla tavalla turnauksen avausmaalinsa, ja täydensi huippuiltansa tämän jälkeen kahdella syöttöpisteellä.

Parannettavaa kuitenkin jäi, jos Heiskaseen on uskominen.

– Tämä oli varmaan tässä turnauksessa paras esitykseni. Totta kai vieläkin on varmasti varaa parantaa. Sunnuntaina otan vielä parhaan irti, Heiskanen lupasi ottelun jälkeen.

Miro Heiskasella on irronnut hymy useamman kerran haastattelupisteellä.

Espoolaisen uralla kaikki on edennyt kuin elokuvissa, isä Jukka kuvailee. Heiskanen nousi 17-vuotiaana HIFK:hon, ja pelasi jo seuraavalla kaudella olympialaisissa ja MM-kisoissa. Sen jälkeen tie vei Dallas Starsin NHL-organisaatioon.

– Kaikki on mennyt vähän niin kuin elokuvissa. Hän on aina päässyt hyvin sisään, mihin on ikinä mennytkin. Ilolla olen uraa katsellut, Jukka sanoo.