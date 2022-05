Real Madridin uskomaton dominanssi Mestarien liigassa sai jatkoa – tapahtumat stadionin ulkopuolella langettivat synkän varjon finaali-illalle

Real Madrid on voittanut 14. kertaa jalkapallon Mestarien liigan tai sitä edeltäneen Euroopan cupin. Se on tuplamäärä toiseksi eniten voittoja saaneeseen AC Milaniin.

Real Madrid voitti Liverpoolin lauantai-iltana Pariisissa pelatussa Mestarien liigan finaalissa 1–0. Voittomaalin iski 59. peliminuutilla 21-vuotias brassihyökkääjä Vinicius Junior. Tälle upean syötön tarjoili Federico Valverde.

Ottelun hahmoksi nousi Realin belgialaismaalivahti, 30-vuotias Thibaut Courtois, joka piti valkopaitoja pystyssä varsinkin ottelun ensimmäiset puoli tuntia. Lisäksi Courtois selvitti ne muutamat paikat, jotka Liverpool sai tappioasemassa.

Thibaut Courtois oli yksi tärkeimmistä palasista Real Madridin paluussa Euroopan ykköseksi. Kuva: Getty Images

Realin 62-vuotias italialaisvalmentaja Carlo Ancelotti nousi neljään Mestarien liigan voittoon, mikä on uusi ennätys. Kun Real Madrid lisäksi voitti tällä kaudella Espanjan liigan, tuli Ancelottista ensimmäinen, joka on voittanut mestaruuden jokaisessa Euroopan viidestä suurimmasta liigasta (Espanja, Saksa, Englanti, Italia, Ranska).

Aiemmin Cristiano Ronaldolla oli ennätykselliset viisi Mestarien liigan voittoa. Nyt Realin pelaajista viiteen Mestarien liigan voittoon nousivat Toni Kroos, Casemiro, Luka Modric, Karim Benzema, Gareth Bale, Isco, Nacho, Dani Carvajal ja Marcelo.

Vuonna 2018 maailman parhaaksi valittu keskikentän maestro Luka Modric tuulettaa. 36-vuotias kroaatti jaksoi pelata upean kauden. Kuva: All Over Press

Viisi, näyttää Karim Benzema, joka voitti Mestarien liigan maalipörssin 15 osumalla. Kuva: Getty Images

Liverpoolille kausi oli lopulta kirvelevä. Englantilaisilla oli mahdollisuus jopa neljään pokaaliin. Vastaavaan on yltänyt vain skotlantilainen Celtic vuonna 1966–67. Lopulta sen oli tyytyminen Englannin cupin (FA Cup) ja liigacupin voittoihin. Se jäi toiseksi Valioliigassa ja hävisi Mestarien liigan finaalin.

Ottelun alku viivästyi 35 minuuttia "turvallisuussyistä". Moni media raportoi, että järjestelyt stadionilla pettivät, minkä takia tuhannet fanit olivat jumissa stadionin ulkopuolella, kun ottelun piti alkaa. Fanit myös saivat pippurisumutteesta, mikä nosti raivoa.

Näin tapahtumat etenivät.

Ottelu alkoi täysin Liverpoolin komennossa

Ottelun ensimmäinen 25 minuuttia kulki täysin Liverpoolin komennossa. Peliminuuteilla 15–18 Liverpool pääsi testaamaan useamman kerran Real-vahti Thibaut Curtois'n torjuntatyöskentelyä, mutta belgialainen nappasi Mohamed Salahin ja Thiagon yritykset.

20 minuutin kohdilla Sadio Mane puikkelehti loistavaan vetopaikkaan parin Real-puolustajan välistä. Courtois pelasti noin 15 metristä lähteneen laukauksen torjumalla sen tolppaan.

Tämä Sadio Manen laukaus osui tolppaan maalivahdin torjunnan kautta. Kuva: Getty Images

Thibaut Courtois piti Realia pystyssä ensimmäiset puoli tuntia. Kuva: Getty Images

Puolen tunnin kohdilla Real alkoi saada kontrollia paremmin. Se väläytteli kahdesti vaarallisinta asettaan, yrityksiä iskeä pallonriistojen jälkeen nopeasti Liverpool-puolustuksen selustaan tuulennopean laitahyökkääjänsä Vinicius Juniorin avulla. Liverpoolin Virgil van Dijk ja Trent Alexander-Arnold saivat katkottua pystysyötöt.

Aivan ensimmäisen puoliajan lopulla Mestarien liigan maalipörssin voittaja, Real Madridin Karim Benzema iski pallon verkkoon, mutta tilanne oli paitsio. Benzema sai pitkän syötön haltuunsa, mutta ei päässyt viimeistelemään ensi yrittämällä. Pallo jäi pomppimaan maalin eteen, ja siihen syöksyivät sekä Liverpoolin maalivahti Alisson että toppari Ibrahima Konate.

Sen jälkeen pallo kimposi Benzemalle, joka oli paitsioasemassa. Kysymys kuului, tuliko pallo Benzemalle Realin pelaajan tökkäyksestä vai puolustajien tökkäyksestä. Pitkien videoiden kelailun jälkeen saatiin selvyys, että pallo tuli Benzemalle, koska Realin hyökkääjä Federico Valverde sai jalkansa palloon, ei siis siksi, että puolustajat olisivat tarkoituksella sitä pelanneet.

Karim Benzema (oik.) laukoi pallon maaliin, mutta osuma hylättiin paitsiona. Kuva: EPA-EFE/All Over Press

Pallonhallinta tasoittui ensimmäisen puoliajan loppua kohden rutkasti, prosentit avauspuolikkaalla Liverpoolille 52–48. Laukaukset kirjattiin ensimmäisellä puoliajalla Liverpoolille 10–1, maalia kohti 5–0.

Real iski komeasta vastahyökkäyksestä tunnin kohdalla

Toinenkin puoliaika alkoi Liverpool-merkkisesti. Courtois'lle tuli pari torjuntaa lisää, mutta paikat eivät olleet vaarallisia.

Sitten Real iski upeasti vastaan, kun 59 minuuttia oli pelattu. Pallo pelattiin oikeaan laitaan Federico Valverdelle, joka ajoi kohti Liverpool-maalia. Benzema teki liikkeen etutolpalle, Vinicius Junior jättäytyi taakse. Valverde antoi upean syötön takatolpalle maalivahti Alissonin ja puolustaja Alexander-Arnoldin väliin, Vinicius sai iskeä pallon tyhjiin.

Vinicius Junior, 21, pääsi puttaamaan Realin 1–0-osuman takatolpalta. Kuva: Offside / Getty Images

Federico Valverde (vas.) antoi loistavan syötön maaliin. Kuva: Getty Images

Liverpool ei lopussa saanut montaakaan maalipaikkaa, vaikka painosti kovasti.

69. peliminuutilla Courtois esitti upean jalkatorjunnan. Liverpoolin keskikentältä Jordan Henderson antoi korkean keskityksen takatolpalle. Vaihdosta kehiin tullut Diogo Jota puski sen toiselle tolpalle, mutta belgialaismaalivahti ehti estämään Salahin maalinteon.

Myöhemmin Salah sai pallon laidalleen oikealle ja harhautti laitapakki Ferland Mendyn, mutta Courtois otti maagisen lähitorjunnan käsivarrellaan.

Koko ottelussa pallonhallinta kirjattiin Liverpoolille prosentein 54–46. Laukaukset menivät Liverpoolille 21–3 ja laukaukset maalia kohti 7–2.

Ottelun alku viivästyi – brittilehdet olivat raivoissaan fanien kohtelusta

Ottelun alku viivästyi noin 35 minuuttia "turvallisuussyistä". Tiedotteet stadionilla kertoivat syyksi fanien myöhäisen saapumisen stadionille. Varsinkin Liverpoolin katsomonosissa oli vielä runsaasti tyhjiä paikkoja, kun pelin piti alkaa.

Samaan aikaan useat mediat raportoivat todellisesta kaaoksesta Parc des Princes -stadionin ulkopuolella Pariisissa. Esimerkiksi brittilehdet The Guardian (siirryt toiseen palveluun) ja BBC (siirryt toiseen palveluun) tuomitsivat ottelun järjestelyt täysin epäonnistuneiksi ja kritisoivat myös poliisin toimintaa.

Fanit olivat kuvien ja sosiaalisen median videoiden perusteella jumissa stadionin ulkopuolella, kun finaaliottelun piti kello 22 alkaa. Kuva: Getty Images

Kuva: Getty Images

Kuva: Getty Images

Stadionille pääsi myös katsojia, joilla ei ollut lippuja. Suurimmat ongelmat johtuivat kuitenkin kansainvälisen median mukaan siitä, etteivät turvatarkastukset vetäneet.

BBC:n John Watson sanoi ohittaneensa satoja Liverpool-faneja, jotka jonottivat sisäänkäyntiporteilla tunti ennen alkua pääsemättä sisään.

– En ymmärrä, että viivästymisen syyksi laitettiin fanien myöhäinen saapuminen, hän totesi.

Poliisi käytti myös pippurisumutetta. Esimerkiksi ESPN:n Mark Ogden kertoi, että faneja, jotka odottavat rauhallisesti lippujensa kanssa porttien ulkopuolella, on suihkutettu pippurisumutteella.

– Tämä on skandaali. Sillä välin avajaiset ovat käynnissä kuin mitään ei olisi tapahtunut. Tämä kaikki on hieman surrealistista, enkä voi uskoa, että peli on alkamassa, kun niin monet fanit ovat edelleen jumissa ulkopuolella, arvosteli The Guardianin otteluseuranta.

– Poliisi on käyttänyt pippurisumutetta, jonossa on lapsia ja vanhuksia, he ovat jonottaneet kaksi tuntia. Ihmiset ovat vihaisia, koska heitä kohdellaan näin. En ole tällaista kiukkua nähnyt, mutta se johtuu viranomaisten epäonnistumisesta, BBC:n toimittaja raportoi.

– Tämä on niin sääli. Liverpoolin katsomonosissa on edelleen niin paljon tyhjiä paikkoja. Kaikki ovat tehneet niin kovasti töitä päästäkseen tänne. On ehdoton häpeä, että kaikki, joilla on liput, eivät pääse sisään ilman omaa syytään, kirjoitti brittifutiksen legenda Alan Shearer.

Yksi paikalla olleista BBC:n toimittajista kertoi, ettei ole mikään ihme, että ottelun alku viivästyi. Hän kertoi ennakoineensa ongelmia jo varhain iltapäivällä, koska paikalla oli myös niin paljon faneja, joilla ei ollut lippua.

– Tuhannet fanit olivat pullonkaulassa aivan alikulkusillan takana, kun yritin päästä stadionin lähelle pari tuntia ennen ottelua. Ja porteilla oli valtava tungos hyvissä ajoin ennen aikataulun mukaista aloitusta, joka oli kello 21.00 paikallista aikaa. Tunnelma oli jo silloin jännittynyt, koska jono ei liikkunut.

Havainnoistaan Twitterissä kertoi myös muun muassa New York Timesin toimittaja Tariq Panja. Hän kertoi, että ihmisillä on liput, mutta he eivät ole päässeet järjestelmävirheen takia sisälle, ja sitten suuttuneita faneja on kaasutettu.

Loppuottelu piti pelata alun perin Pietarissa, mutta Uefa siirsi ottelun Pariisiin Venäjän Ukrainaan kohdistaman hyökkäyksen takia.

Stadionille mahtui 80 000 katsojaa, mutta kaupunkiin epäiltiin saapuneen 30 000–40 000 Liverpoolin kannattajaa, joilla ei ollut pääsylippua.