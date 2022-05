Carolina on pelannut historiallisen surkeasti vieraskaukalossa – Raanta tulitettiin vaihtoon, NY Rangers tasoitti otteluvoitot

Jääkiekon NHL:ssä Carolina Hurricanesin ja New York Rangersin pudotuspelisarja etenee seitsemänteen otteluun. Kuudetta peliä isännöinyt Rangers otti Hurricanesista 5–2-voiton ja tasoitti sarjan voitot lukuihin 3–3. Jatkopaikka irtoaa neljällä voitolla.

Kuudennen perättäisen kotivoiton napannut NY Rangers on pelannut vahvasti kotona aivan kuten Carolinakin. Carolina puolestaan on pelannut historiallisen surkeasti vieraskaukalossa, sillä joukkueesta tuli tämän ottelun myötä NHL-historian ensimmäinen joukkue, joka on hävinnyt kuusi ensimmäistä vierasotteluaan pudotuspeleissä.