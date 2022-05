Kanadan pelaajat itsevarmoina finaaliin: "Olemme oppineet virheistämme" – valmennus yrittää syödä Leijonien alivoiman

Tuttuun tapaan Kanada on kasvanut peli peliltä vahvemmaksi jääkiekon MM-turnauksessa. Vuosi sitten Latviassa Kanada tarvitsi Suomenkin apua, jotta mahtimaa selviytyi pudotuspeleihin. Lopulta maat kohtasivat finaalissa, jonka Kanada vei voiton Leijonista jatkoerässä 3–2.

– Pelaan nyt kolmatta MM-turnaustani. Jokaisessa turnauksessa tulee hyviä ja huonoja hetkiä. Ruotsia vastaan pelasimme osan ottelusta huonosti, mutta tulimme takaisin, ja se on kaikkein tärkeintä. Olemme oppineet virheistämme, Kanadan tehohyökkääjä Pierre-Luc Dubois kommentoi välierän jälkeen.

Hänen johtamansa ykkösketju on ollut Suomessa todella tehokas. Dubois (7+6=13) on turnauksen pistepörssissä toisena, Drake Batherson (3+10=13) kolmantena ja Dylan Cozens (6+6=12) neljäntenä. Pörssiä johtaa Tshekin Roman Cervenka (4+11=15).

– Ykkösketju on tulessa, ylivoima toimii, nelosketjukin pystyy maalintekoon. Kokonaisuus on nyt hyvässä kunnossa, Comtois luetteli lauantaina.

Kanadan joukkueesta peräti 18 pelaajaa on tehnyt vähintään yhden maalin ja 11 pelaajaa vähintään kaksi maalia. Leijonien vastaavat luvut ovat 15 ja 9 eli puheille Kanadan ratkaisurintaman leveydestä on katetta.

– Suomi on todella vahva erikoistilanteissa. Ryhdymme opiskelemaan Suomen alivoimaa ja toivottavasti löydämme oikeat ratkaisut, kuten teimme Tshekkiä vastaan, päävalmentaja Claude Julien totesi.

Leijonien alivoima on hämmästyttävästi edelleen yhdeksän pelin jälkeen 100-prosenttista. Kanadan lukema on 78. Ylivoimalla Kanada on prosenteissa Suomea edellä niukasti, 34–31.