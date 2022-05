Ilari Filppula tajusi mitä oli tapahtumassa, kun näki veljensä NHL-tähtien keskellä – nyt Valtteri Filppulalla on mahdollisuus harvinaiseen saavutukseen

– Hän aloitti massiivisen voimaharjoittelun, ja jos sulla on lahjoja, menet vuodessa ihan järkyttävän paljon eteenpäin. Niin "Vallelle" kävi, Jortikka kertoo.

17 vuotta liigaläpimurron jälkeen Filppulalla on mahdollisuus tänään tehdä suomalaista jääkiekkohistoriaa, kun Suomi kohtaa Kanadan miesten MM-turnauksen loppuottelussa. Leijonien kapteeni voi nousta ensimmäisenä suomalaispelaajana Triple Gold Clubiin eli Kolmen kullan klubiin Stanley Cupin, olympiakullan ja MM-kullan voittajana.

Jortikka ei ole yllättynyt, että Jokereissa loistanut nuorukainen on luonut näin poikkeuksellisen uran.

Sveitsiläinen linkkari

Kokonaisvaltainen pelaaminen on termi, joka toistuu usein Filppulasta puhuttaessa. Mittavan uransa syksyllä 2020 lopettanut isoveli Ilari Filppula puhuu kaksi ja puoli vuotta nuoremmasta pikkuveljestään "sveitsiläisenä linkkuveitsenä", joka taipuu joka tilanteeseen.

– Hänestä tulee kaksi asiaa mieleen, joissa hän on ollut minua parempi. Ensimmäinen on kahteen suuntaan pelaaminen ja erilaisten pelitilanteiden taitaminen niin tappio- kuin johtoasemassakin, Ilari Filppula sanoo.

– Toinen on luisteleminen, joka oli itselle ajoittain se suurin haaste. Hän on ollut aina tosi hyvä luistelemaan, ja jos olisin jaksanut tehdä yhtä paljon töitä kuin hän, se olisi voinut auttaa itseäkin tosi paljon.

Valtteri Filppula pärjää tilanteessa kuin tilanteessa. Tässä hän on menettänyt mailansa Ruotsia vastaan.

"Uskomattoman hyvä tyyppi"

Ja kovahan Valtteri Filppulasta tuli. Vuosina 2005–2021 hän pelasi Detroitissa, Philadelphiassa, Tampa Bay Lightningissä ja New York Islandersissa 1 056 runkosarjaottelua. Määrä on suomalaisista seitsemänneksi suurin.

Kesällä 2008 Filppula pääsi nostamaan lätkämaailman himoitumman pytyn ilmaan, kun Red Wings löi Stanley Cupin finaaleissa Pittsburgh Penguinsin. Yle Urheilun asiantuntija Ismo Lehkonen näkee, että Filppula on yksi merkittävimmistä suomalaisista kiekkolähettiläistä, mitä maailmalla on nähty.

– Hän pelaa tyylikästä ja vastustajaa kunnioittavaa reilua jääkiekkoa. Hän on täydellinen tyyppi siinä mielessä, miten kaikki toivoisivat pelaajan ja ihmisen käyttäytyvän, Lehkonen kehuu.

– En ole törmännyt ihmiseen, joka olisi sanonut Filppulasta pahaa sanaa. Hän on uskomattoman hyvä tyyppi, joka kohtelee joukkuekavereita, vastapuolen pelaajia ja mediaa hienosti. Hän on myös mentoroinut aika montaa hyvää pelaajaa.

Ilari Filppula toteaa, että vaikka erittäin kilpailuhenkinen pikkuveli oli jo juniorina lahjakas, hän ei ole koskaan karttanut työntekoa. Lopputuloksena on pitkä ja mittava ura, jonka aikana älykkään sentterin taso on aina pysynyt korkealla.

– Olisi kiva saada siirrettyä seuraaville polville sitä tietoa, miten hän on harjoitellut, jotta hän on pystynyt pelaamaan noin pitkän uran, Lehkonen tiivistää.

Kolmen kullan klubi on harvojen kerho

Tällä kaudella Filppula kipparoi Leijonat olympiakultaan Pekingissä. NHL-kaukalot Sveitsin NLA-liigaan ja Geneve-Servetten paitaan vaihtanut luottomies on yhden voiton päässä erittäin vaikeasta ja harvinaisesta saavutuksesta.

Filppulan ura jatkuu myös ensi kaudella Sveitsissä, mutta on mahdollista, että MM-finaali on uran viimeinen leijonapaidassa. Lehkonen naurahtaa, kun häneltä kysyy saavutuksen kovuudesta.

– Ei sitä voi edes ymmärtää. Jos joku olisi sanonut 10 vuotta sitten, että hän voittaa kaikki kolme kultaa, olisi naurettu päin naamaa. Ei kukaan voinut edes unelmoida siitä, se on fakta.

Nopeimmillaan kerhoon on liitytty reilussa kahdessa vuodessa, kun vuonna 2006 olympia- ja MM-kultaa vuolleet Henrik Zetterberg , Mikael Samuelsson ja Niklas Kronwall voittivat Filppulan seurakavereina Stanley Cupin 2008. Pisin väli oli Vjatsheslav Fetisovilla , jonka ensimmäisen MM-kullan ja vuonna 1997 voitetun Stanley Cupin välillä oli 19 vuotta.

Nuorimpana saavutukseen on yltänyt Jonathan Toews 22-vuotiaana, ja vanhimpana Pavel Datsjuk 39-vuotiaana. Ilari Filppula kuvailee, että voittaakseen huiman triplan täytyy olla oikeaan aikaan oikeassa paikassa ja pelata pitkään korkealla tasolla.

– Todennäköisyys sille on tosi pieni, ja olisihan se tosi hieno juttu. Vaikka Suomessa on ollut superkovia pelimiehiä pitkään, kenellekään se ei ole vielä osunut kohdalleen, Ilari Filppula sanoo.

Marko Anttilan mukaan Valtteri Filppula ei ole äänekkäin pukukopissa, mutta hän on karismaattinen persoona, jonka tekemisiä seurataan tarkasti.

"Motivaatioviisarit ovat ihan tapissa"

Filppula itse toppuutteli asiaa lauantain välierän jälkeen muistuttamalla, että tärkeintä on päästä pelaamaan voitosta joukkueena ja saavutus tulee bonuksena, jos on tullakseen. Ilari Filppula uskoo, että asia on pyörinyt mielessä, muttei siitä haittaakaan ole.