Jääkiekkoliitto tahkoaa MM-kotikisoista hurjan miljoonapotin – Antti Pennaselta suora ehdotus, mitä rahoilla pitäisi tehdä

Suomessa vuonna 2012 pidettyjen jääkiekon MM-kisojen lippujen hinnat herättivät aikoinaan paljon kritiikkiä . Myös tänä keväänä MM-kisojen hintataso nousi puheenaiheeksi. Vaikka kalliissa lipuissa on varjopuolensa, niistä tienatuilla rahoilla on saatu paljon hyvää aikaan.

– Voitto on sillä tavalla tärkeä asia, että tiettyjen juniorijääkiekon kehitystoimenpiteiden rahoitus on perustunut aikaisempien MM-kisojen voittovaroihin. Jos ja kun näistäkin kisoista syntyy vastaavaa positiivista tulosta, niin voimme jatkaa juniorikiekon kehitystyötä.

Vastuullisuus edellä

– Aiemmin palkattiin päätoimisia maajoukkuevalmentajia 16- ja 20-vuotiaiden ikävaiheisiin. Se on varmasti yksi asia, mihin Jääkiekkoliitto on ohjannut rahaa. Maajoukkuevalmentajien päätoiminen palkkaaminen on varmasti auttanut.

Pelitavalliset seikat menestyksen taustalla

Kokenut valmennustiimi

– Koko valmennustiimi on kokenut. Siellä on erittäin kokeneita ihmisiä Jukan ympärillä. Jukka puolestaan on kiistatta maailman paras maajoukkuevalmentaja. Hänellä on pitkä kokemus siitä, mitä maajoukkuevalmentaminen on.