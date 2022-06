NHL:n maalikarkeloiden jatkuminen saa asiantuntijan ymmälleen – Kimmo Kuhta muistuttaa nuorten tähtien dominoinnin varjopuolesta

Kuluvalla kaudella jääkiekon NHL:ssä on päästy todistamaan kertakaikkiaan poikkeuksellista maali-iloittelua. Huhtikuussa päättyneen runkosarjan osalta otteluiden maalikeskiarvot olivat 2000-luvun suurimmat. Samanlainen maalitehtailu on jatkunut myös pudotuspeleissä.

Läntisen konferenssin finaalisarjan avauksessa varhain keskiviikkona Colorado ja Edmonton murjoivat taululle peräti 14 osumaa, Avalanchen ollessa kotikentällään parempi lukemin 8–6. Viimeksi yksittäisessä pudotuspelissä on nähty näin paljon maaleja 37 vuotta sitten.

– Se, että maaleja mätetään kilpaa myös playoffeissa, se on todella outoa. Varsinkin kun myös maalivahtipelaaminen on kehittynyt hurjasti, Kuhta pohtii.

Viime yönä itäisen konferenssin finaalisarja käynnistyi New York Rangersin komennossa ja maaleja nähtiin jälleen reilusti. Rangers voitti kotonaan ennakkosuosikkina ottelusarjaan lähteneen hallitsevan mestarin Tampa Bayn lukemin 6–2.

Kuhdan mukaan ilmiötä eivät edes selitä yksittäiset maalirikkaat pelit. Kyse on kokonaisvaltaisesta muutoksesta.

– Isomaalisia pelejä tulee nykyään joka kierroksella. Siellä on tiettyjä joukkueita, jotka ovat rakennettu niin, että ne toisaalta tekevät mutta myös päästävät paljon maaleja. Hyviä esimerkkejä ovat Edmonton, Colorado ja Florida.

Nuoret taitopelaajat eivät aina loista puolustuspäässä

Maalitehtailun taustalla on luonnollisesti useampia eri syitä. Kuhdan mielestä yksi tärkeimmistä on uuden sukupolven taitotaso ja suhtautuminen pelaamiseen.

– NHL:ään viime vuosina noussut uusi sukupolvi on täynnä taitavia, luisteluvahvoja ja hyökkäyspeliin orientoituneita pelaajia. Tähdet ovat nykyään niin kovia, että heidän ei ole juurikaan tarvinnut välittää puolustuspelaamisesta junnusarjoissa, eikä sitä ole ehditty vielä kunnolla opettaa.

Kaapo Kakon edustama New York Rangers tehtaili varhain keskiviikkoaamuna hallitsevaa mestaria Tampa Bayta vastaan kuusi maalia.

Yleisen taitotason kasvaminen heijastuu suoraan oman joukkueen maalimäärien kasvuun, mutta sillä on vaikutuksia myös toiseen päähän.

Saako pudotuspeleissä enää pelata kovaa?

Pudotuspeleissä niin sanottuja "vankilalätkäsääntöjä" on kitketty pois, mikä on rajoittanut pelin fyysisyyttä ja lisännyt jäähymääriä. Vanha kirjoittamaton sääntö siitä, että pudotuspelien alkaessa voi pelata kovempaa, on osittain vanhentumassa.