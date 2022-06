Kaapo Kakkoa ja sitkeää junnuketjua hehkutetaan Pohjois-Amerikan mediassa – suomalaishyökkääjä avaa yllätyksen taustat

Kuva: imago images/Larry MacDougal/ All Over Press

Yle näyttää sunnuntaina Tampa Bayn ja New York Rangersin kolmannen konferenssifinaalin kello 22 alkaen TV2:ssa ja Yle Areenassa. Studiossa asiantuntijoina Antti Pennanen ja Ismo Lehkonen.

New York Rangers on kiistatta NHL-kevään sitkein yhdistelmä toistaiseksi. Kaapo Kakon edustama Broadway-yhdistelmä on pelannut pudotuspeleissä jo viisi ottelua kauden ollessa katkolla, mutta ei ole taipunut kertaakaan.

Avauskerroksella se oli tappiolla Pittsburghia vastaan voitoin 1–3 ja toisella kierroksella Carolinaa vastaan voitoin 2–3.

Rangers on osoittanut katkaisupeleissä todella kovaa luonnetta, vaikka on verrattain nuori joukkue. Rangers on esimerkiksi pyörittänyt katkaisupeleissä 44-prosenttista ylivoimapeliä ja samalla tappanut itse ottamansa jäähyt lähes 89-prosenttisesti. Myös yksilötasolla ryhmästä on löytynyt kovaa johtajuutta tiukoissa paikoissa.

31-vuotias amerikkalaishyökkääjä Chris Kreider on tehnyt kuluvan kevään katkaisupeleissä jo viisi osumaa. Yhteensä Kreider on tehnyt urallaan nyt jo viisitoista maalia otteluissa, joissa tämän edustaman joukkueen selkä on laitettu seinää vasten. Vain Mark Messier (16) on tehnyt NHL:n yli satavuotisessa historiassa enemmän maaleja katkaisupeleissä.

– Tämä Carolina-sarja oli tosiaan nyt jo toinen sarja, mikä meni seiskapeliin. On se aika kova juttu, että olemme näitä pystyneet kääntämään. Ollaan aika kova porukka, ei voi muuta sanoa, Kaapo Kakko huokailee Yle Urheilulle.

Kreiderin lisäksi Rangersin muutkin avainpelaajat Mika Zibanejadin ja venäläismaalivahti Igor Shestjorkinin johdolla ovat olleet parhaimmillaan silloin, kun ryhmä on sitä eniten kaivannut. Sen sijaan hieman yllättävämpi vastuunkantaja on löytynyt kärjen takaa junnuketjusta, jota Atlantin tuolla puolen kutsutaan ”Kid Line” -nimellä.

Tässä ketjussa ovat viilettäneet kevään mittaan Kakon lisäksi Alexis Lafreniere, 20, sekä Filip Chytil, 22.

Kid Line nousi esiin jo Pittsburgh-sarjassa iskemällä kevään ensimmäisessä katkaisupelissä 2–2-tasoituksen. Carolina-sarjan kuudennessa ottelussa kolmikko oli värkkäämässä 3–0- ja 4–1-osumia – toisien sanoen myös voittomaalia. Ratkaisevassa seiskapelissä Kakon alustama Chytilin 4–1-osuma paketoi ottelun lopullisesti.

Kakko on viihtynyt ketjussa loistavasti.

– Olemme varmasti aika samantyylisiä pelaajia, mikä auttaa. Vahvuudet ovat hyökkäysalueella, ja jokainen meistä tykkää pysyä kiekossa. Olemme vielä aika samanikäisiä kaikki. Olemme pystyneet pelaamaan hyvin ja saaneet painettua kiekkoa hyökkäyspäähän. Paikkojakin on ollut paljon, joten oli kiva saada loppuun muutama maalikin, Kakko sanoo.

Kaapo Kakko on kirjannut tämän kauden 14 pudotuspeliottelusta tehosaldon 1+2=3 / -1. Kuva: NHLI / Getty Images

Kakko tietää, mistä puhuu, sillä ketju on voittanut pelinsä yhdessä pelaamansa reilun sadan minuutin aikana maalein 7–6. Vaikka se on maaliodottamissa vain 45 prosentin ketju, maalipaikkatilastossa kolmikon lukema kipuaa yli 50:n. Yhteensä kolmikko on tehnyt kahdeksan osumaa, Chytil viisi, Lafreniere kaksi ja Kakko yhden.

Pienen vastuun kolmosketjulle nämä ovat hyviä numeroita.

– Peliaika ei ole iso, mutta sen nyt ymmärtää tässä vaiheessa. Kaikissa joukkueissa ykkös- ja kakkosketju kantavat niin suurta vastuuta. Se, mitä ollaan kentällä oltu, niin on pyöritty aika paljon hyökkäyspäässä. Enemmän olemme saaneet hyvää aikaan kuin huonoa, Kakko naurahtaa.

Myös media Pohjois-Amerikassa on herännyt hehkuttamaan nuorekkaan Rangersin nuorisoketjua.

– Totta kai se tuntuu hyvältä. Olin itse sivussa tuosta ketjusta hetken, mutta pääsin siihen takaisin ja heti alkoi peli kulkea. Näytin, että pystyn siinä pelaamaan ja siitä on hyvä fiilis.

Valtava haaste

Rangersilla ei kuitenkaan ole aikaa jäädä maistelemaan konferenssifinaalipaikkaa pidemmäksi aikaa, sillä taisto hallitsevaa tuplamestaria, Tampa Bayta vastaan alkaa jo aikaisin torstaiaamuna Suomen aikaa. Vaikka Tampa lähtee sarjaan todennäköisesti ilman ykkössentteriään Brayden Pointia, sitä on pidettävä sarjaan selkeänä suosikkina.

Kenties mielenkiintoisin taisto sarjassa käydään kahden todella kovan venäläismaalivahdin välillä. Tampan Andrei Vasilevski on ollut kiistatta maailman paras maalivahti jo pitkään, kun taas Rangersin Shestjorkin oli runkosarjan ylivoimaisesti paras veskari. Shestjorkin aloitti pudotuspelit hermostuneesti, mutta on parantanut jatkuvasti peliään.

Igor Shestjorkin on parantanut ottteitaan pudotuspelien edetessä. Kuva: NHLI / Getty Images

Rangers saa alkavaan sarjaan kotiedun.

– Maalivahtipeli tulee olemaan isossa osassa. Haaste meille on tietenkin kova, he ovat kaksinkertaisia mestareita. Saivat vielä levätäkin tähän sarjan alle. Meillä toisaalta on alla pari kovaa voittoa ja hyvä tuntuma. Onneksi saadaan aloittaa sarja kotoa. Huomenna vielä palavereissa käymme heidän peliään tarkemmin läpi, Kakko totesi tiistaina.