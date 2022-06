Huuhkajien myllätty puolustus etsii uusia sankareita, joista yksi voi olla Miro Tenho – muutos tarjoaa myös uudenlaisia mahdollisuuksia

Päättyneitä uria ja uusia nimiä

– Se näkyy esimerkiksi avauspelissä niin, ettei tarvita niin paljon pelaajia alas tuomaan palloa ylös. Sitä kautta meillä on myös enemmän pelaajia hyökkäysalueella, jonka myötä on helpompi hyökätä, Tenho arvioi maajoukkueen muutosta Yle Urheilulle.

– Ei pidä yleistää, koska aina on erilaisia pelaajaprofiileita, mutta 1990-luvun puolenvälin nurkilla syntyneet pelaajat ovat jo osittain erilaisen pelikulttuurin kasvatteja. He ovat kasvaneet muuttuneiden pallollisten suoritusten kanssa, Koskela sanoo.

Huuhkajien topparilinjassa kolme ryhmitystä

Vuoden 2021 alusta alkaen Kanerva on pelannut 5–3–2-ryhmityksellä yhdeksän ottelua 17:stä. Lisäksi hän on peluuttanut viidessä pelissä myös hieman hyökkäävämpää kokoonpanoa, 3–5–2. Kanervan hyökkäysvetoisin viritelmä on ollut perinteinen 4–4–2, jolla on otteluun lähdetty kolmesti.