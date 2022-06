Kommentti: Jukka Jalosta tarvittaisiin NHL:ssä – Wayne Gretzkyn avautuminen sen osoitti

– You’ve got to play defense, man, Wayne Gretzky totesi amerikkalaisella TNT-kanavalla keskiviikkona.

Vaikka Edmontonin kevättä on pidettävä ennakko-odotukset huomioon ottaen suurena menestyksenä, esimerkiksi Oilersin seitsemän edellisen ottelun päästettyjen maalien keskiarvo on 4,67. Finaalivastustaja Coloradon lukema seitsemästä edellisestä ottelusta huitelee kolmessa ja puolessa.

Pelkkä viihdearvo laiska argumentti

Selvää nimittäin on, että tarjolla on monin paikoin ollut melko kehnoa jääkiekkoa. On hämmentävää, miten heikkorakenteista jääkiekkoa eilisessäkin ottelussa pelattiin, kun muistaa, että käsillä on jo välierävaihe. Kummankaan joukkueen viisikkopelaamisen rakenteita tai puolustamista ei voinut kutsua hyvällä tahdollakaan hyväksi.