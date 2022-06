Joel Pohjanpalo taisteli Turkissa maalipörssin voitosta, sitten peliaika väheni – seura antoi tylyn vastauksen: "Ei siinä voinut lähteä kitisemään"

– Jälkeenpäin päätös oli ihan oikea. Pääsin pelaamaan täysin ehjän kauden ja tulosta tuli. Nyt on hyvä paikka etsiä seura Euroopassa ja katsoa, mikä on oikea vaihtoehto, on se sitten jääminen Leverkuseniin, johonkin muuhun Bundesliigan seuraan tai muuhun Euroopan huippusarjaan. Se on vielä täysin auki.