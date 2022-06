Joakim Oldorff on sulkapallolupaus, yrittäjä, alokas ja nyt myös ylioppilas – nuorten EM-pronssimitalisti herätti sijoittajien mielenkiinnon

Espoolaisen liikuntahallin sulkapallokentillä on arkiaamuisin varsin rauhallista – lukuun ottamatta kenttää numero 9.

Määrätietoinen harjoittelu on alkanut tuottaa tulosta. Viime vuonna Oldorff saavutti alle 19-vuotiaiden EM-pronssia ja aikuisten SM-kultaa. Välierässä kaatui Tokion olympiaedustaja, aikuisten EM-pronssimitalisti Kalle Koljonen .

– Tykkäsin tosi paljon olla siellä. Löysin sieltä hyviä kavereita, oli mukavia opettajia ja koulussa oli kiva käydä. Totta kai on hienoa jatkaa eteenpäin, mutta on myös haikea fiilis lähteä sieltä, Oldorff kertoo.

Sulkapallo on todella vaatinut panoksia. Harjoituskertoja tulee 13–14 viikkoon, minkä lisäksi kalenteria täyttävät muun muassa mentaalivalmennus, kehonhuolto ja kilpailut.

– Ympärilläni on ollut hyvä valmennustiimi. Loimme tosi hyvän rytmin yhdessä koulun henkilökunnan kanssa ja olen pystynyt panostamaan hyvin urheiluun, tulokset ovat olleet hyviä ja olen saanut suoritettua lukion hyvin, Oldorff avaa.

Venäjän hyökkäys Ukrainaan mietitytti ennen armeijaan lähtöä

Yksilölajien kilpailijoilla armeijan suorittamisen riskinä on, että kehitys hidastuu jonkin verran fyysisen kokonaiskuormituksen kasvaessa. Lisäksi armeija määrittää ajankäyttöä paljon. Oldorff on kuitenkin tyytyväinen Urheilukoulun tapaan järjestää asioita urheilun ehdoilla.

– Armeijassa pitää tarvittavat asiat tietysti hoitaa, mutta sieltä saa ihan hyvin harjoitusvapaita ja pääsee kisoihin. Armeijan henkilökunnalla on se periaate, että jos urheilijat vetävät 100-prosenttisesti inttijutut, he tukevat urheiluamme täysin. Se kannustaa tekemään asiat huolella.

– Pohdin lähtöä tarkasti, mutta päätin sinne lähteä. Mielestäni on ollut tosi fiksua, että olemme jutelleet tilanteesta paljon. On hyvä jutella avoimesti asiasta, siitä tulee kaikille rauhallisempi mieli, Oldorff kertoo.

Oldorff herätti myös sijoittajien kiinnostuksen

Oldorff on yksi Sport Fund -rahaston tukemista urheilijoista. Kyse ei ole perinteisestä sponsoroinnista tai julkisin varoin tehtävästä urheilijan avustamisesta, vaan sijoittamisesta.

– Taloudellinen tuki on tärkeää, mutta sieltä saan myös todella ammattimaista tukea ja laajan verkoston, mikä on minulle urheilijayrittäjänä tärkeää. Sport Fund on ollut tärkeä yhteistyökumppani, Oldorff kertoo.