Kommentti: Artturi Lehkonen näyttelee pääosaa NHL-kevään rakkaustarinassa – katso häikäisevät hetket, jotka kiteyttävät "sielupelaajan" arvon

Montrealissa viimeistä sopimuskauttaan pelannut Lehkonen on ollut Coloradolta nappihankinta maaliskuussa. Menneet kuukaudet ovat osoittaneet, että loistavalla peliälyllä ja työmoraalilla varustettu hyökkääjä oli siirtotakarajan paras kaappaus.

Viime hetkillä liikkui monia Lehkosta nimekkäämpiä ja kalliimpiakin pelaajia. Harva on kuitenkaan pystynyt tuomaan uuteen joukkueeseensa merkittävää lisäarvoa.

Lehkonen on sopeutunut Coloradoon ja noussut Avalanchen johtavaksi pelaajaksi nopeasti. Hänen loistoaan tai tehoja (5+3) pudotuspeleissä voisi kutsua sensaatioksi, jos siinä olisi jotain yllättävää.

Tosiasia on, että näin Lehkonen on pelannut jo pitkään. Tuntuu, että Suomessa ja Pohjois-Amerikassa moni on havahtunut Lehkosen vahvaan kokonaisvaltaiseen pelaamiseen vasta, kun tämä kaupattiin oikeasti laadukkaaseen joukkueeseen.