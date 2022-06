Huuhkajat toiveikkaana tulevasta, vaikka kotiottelu päättyi pettymykseen – maalin tehnyt Pukki: "Ehkä me ei ansaittu voittaa"

– Pelissä oli hyviä juttuja, muttei ihan saatu meidän peliä rullaamaan. Jouduimme puolustamaan, varsinkin toisella puoliajalla, aika paljon. Sitten, kun paine on kova, tulee tollaisia maaleja, Pukki sanoi.

Silti pelaajat ja päävalmentaja Markku Kanerva vaikuttivat ottelun jälkeen haastatteluissa kohtalaisen tyytyväisiltä. Huuhkajissa on käynnissä ikäpolvenvaihdos ja nuoret pelaajat esiintyivät edukseen.

– Puolustuspeli oli kokonaisuudessaan, näin mututuntumalta, ihan ok. Vastustajan pitäminen poissa maalipaikoilta vaatii koko joukkueen yhtenäistä puolustuspeliä, ja ennen kaikkea uhrautuvaa sellaista, Kanerva summasi.

– Minä ja Jere ( Uronen ) pyrimme prässäämään ylemmältä heidän laitapuolustajiaan. Tiesimme, että selustassa on sitten vaara. Mutta luotimme siihen, että topparit tulevat laitaan auttamaan. Onnistuimme suunnitelmassa tänään ajoittain todella hyvin.

Kanerva: "Kokoonpano varmasti tulee elämään tässä"

Suomi pelaa 11 päivän aikana neljä ottelua, joista nyt on yksi takana. Seuraavaksi vuorossa on Montenegro-ottelu Suomessa, mutta sen jälkeen edessä on reissupelit. Ensin Romaniassa, sitten Bosnia-Hertsegovinassa.