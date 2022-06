Jonna Hakkarainen, 21, teki ilmoituksen entisen valmentajansa harjoittamasta häirinnästä – valmentaja saa jatkaa nyrkkeilyn johtotehtävissä

– Vaikka Suek lähtökohtaisesti tutkii tämäntyyppisiä asioita, kamppailulajeilla on oma kurinpitosäännöstönsä ja oma yhteinen kurinpitoelimensä. Säännöstössä on määrätty, että valiokunta on elin, joka myös tutkii epäillyt rikkomukset, Rauste totesi.

Hakkarainen on hankalassa tilanteessa, sillä HS:n jutun mukaan hänen entinen valmentajansa toimii nyrkkeilyn johtotehtävissä ja hänellä on vaikutusvaltaa esimerkiksi maajoukkuevalintoihin.

– Tässä on kaksi oikeutta vastakkain. Toisaalta urheilijalla on intressi saada puolueetonta kohtelua. Toisaalta valmentajalla on intressi syyttömyysolettaman mukaisesti tulla kohdelluksi syyttömänä kunnes toisin on todettu, Rauste sanoi.