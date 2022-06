Vaihtopenkille Bosnia-pelissä jämähtänyt Pohjanpalo ei peitellyt pettymystään: "Valmentajalla on aina omat mieltymyksensä" – Näin Kanerva perusteli penkitystä

Joel Pohjanpalo ei päässyt yllättäen kentälle Bosnia-Hertsegovinaa vastaan viime lauantain Kansojen liigan avausottelussa, vaikka on käytännössä ollut jo pidempään tämän hetken "kuumin" suomalaiskärki maalinteon perusteella. Turkin liigan Rizesporissa lainalla pelannut Pohjanpalo viimeisteli 16 sarjamaalia, joista kahdeksan syntyi viimeisessä 11 liigamatsissa.

– Siitä (pelaamattomuudesta) täytyy "Riven" kanssa jutella. Pelaajana olen totta kai erittäin pettynyt, etten pelannut. Valmentajalla on aina omat mieltymyksensä ja hän tekee päätöksensä sen mukaan. Sitä pelaajan täytyy aina kunnioittaa, lisäsi Turkin liigan toiseksi etevin maalipyssy.

– Vaihdot tehdään aina tilanteiden mukaan, mikä tilanne on ja mitä peli vaatii. Viime pelissä tehtiin sellaisia vaihtoja, joissa Joel ei ollut kentällä. Kaikkien kohdalla aina mietitään, mitä tarvitaan missäkin vaiheessa ja millaisessa tilanteessa. Mitään loukkaantumista hänen kohdallaan ei ole. Hän on hyvässä tikissä, selvitti Kanerva.

Pohjanpalon nimeä huudettiin Bosnia-Hertsegovina-ottelun lopussa Olympiastadionilla. Yleisö olisi halunnut nähdä yhden suosikki-pelaajansa kentällä jo lauantaina. Pohjanpalon mielestä on ollut huikea seurata, miten Suomi-futis ja varsinkin sen fanikulttuuri on ottanut viime vuosina isoja askeleita kansainväliseen suuntaan.

– Kun itse aloitin maajoukkueuran, niin stadikalla ei huudettu juuri kenenkään pelaajan nimiä. Nyt tilanne on muuttunut, ja sen huomaa niin peleissä kuin treeneissä. Myös hotellissa, jossa olemme, ihmiset tulevat moikkaamaan ja puhumaan niitä näitä. Meiltä odotetaan nykyisin myös tuloksia ja niitä me halutaan tuoda myös katsojille.

– Rehellisesti sanoen en tiedä vastustajasta oikein mitään. Valmennusjohto on kuitenkin tehnyt Montenegrosta erittäin tiiviin paketin, jos vanhat merkit pitävät paikkansa. Se käydään vielä tässä läpi. Kova on joukkue, kun se kaatoi tässä äskettäin Romanian parilla maalilla. Täysi työpäivä on edessä, jotta saadaan täysi pistepotti kotiin, Jolle korosti.