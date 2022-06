Tältä Suomen joukkue yleisurheilun MM-kisoihin näyttää juuri nyt – Paavo Nurmen kisoilla voi olla ratkaiseva merkitys kisapaikan tavoittelussa

Yleisurheilun suurkesä on vasta aluillaan, mutta urheilijoilla alkaa olla jo kiire antaa näyttöjä kesän MM- ja EM-kisoihin. Oregonin MM-kisoihin oikeuttavat tulosrajat ja rankingiin laskettavat tulokset on tehtävä juhannusviikon loppuun mennessä.

Edellisissä yleisurheilun MM-kisoissa Dohassa vuonna 2019 Suomi sai maksimimäärän eli kolme edustajaa perinteikkääseen miesten keihääseen ja viime vuosien huippulajiin, naisten pika-aitoihin. Tänä vuonna on mahdollista, että täysi edustus jää kummassakin haaveeksi.

Dohassa pika-aitojen suomalaiskolmikko, Annimari Korte, Reetta Hurske ja Nooralotta Neziri, selvitti tiensä välieriin asti alitettuaan alkuerissä 13 sekuntia.

Tällä hetkellä trion jäsenistä vain Hurskeen tilanne näyttää hyvältä ja 13 sekuntia alittuu rutiinisuorituksella.

Hurske juoksi toukokuun lopussa Lahden GP-kisoissa kauden parhaansa 12,92, joka uupuu vain 0,08 sekuntia MM-kisarajasta. Tamperelaisen ennätys on 12,78 vuodelta 2019.

Reetta Hurske (vas.) on ollut naisten pika-aidoissa tällä kaudella Suomen selkeä ykköstykki. Tekniikkansa kanssa paininut Annimari Korte on jäänyt vielä kauas ennätysvireestään. Kuva: Lehtikuva

Hurskeen tuskin kuitenkaan tarvitsee saavuttaa MM-rajaa, sillä hän on hyvän rankingpistemääränsä ansiosta tukevasti kiinni MM-kisapaikassa. Hän on rankingissa sijalla 28, kun mukaan pääsee 40 juoksijaa. (siirryt toiseen palveluun)

Annimari Korte ei ole vielä juossut viittä rankingiin vaadittavaa kilpailua, joten hänen nimeään ei näy rankinglistauksessa lainkaan. Suomenennätysnaisen viime kausi päättyi jo Tokion olympialaisiin ja takareisileikkaukseen, eikä hän ole tällä kaudella juossut kuin yhden kisan. Viimeisin takaisku oli keskeytys viime keskiviikkona Espoon GP:ssä.

Annimari Korte keskeytti Espoossa ja kertoi, että hänen toinen jalkansa tuntuu pettävän alta. Hän juoksi alkuerässä ajan 13,25.

Vaikka Kortteen kommentit kilpailun jälkeen jättivät ilmaan kysymysmerkkejä kauden jatkosuunnitelmista, hän on tämänhetkisen tiedon mukaan kilpailemassa tiistaina Paavo Nurmen kisoissa.

Nooralotta Neziri on kiinni 34. rankingpaikassa, mutta pitkään vaivannut kantapäävamma ja hiljattainen sairastuminen koronavirustautiin ovat vähentäneet hänen tilaisuuksiaan kerätä pisteitä.

Neziri vetäytyi Paavo Nurmen kisoista, mikä vaikeuttaa hänen tilannettaan entisestään.

Nooralotta Nezirin ponnistavan eli vasemman jalan kantapää on oireillut pidemmän aikaa. Kuva: Lehtikuva

Tavoitteena 20 urheilijan MM-joukkue

Yleisurheilun superkesä on vasta aluillaan, mutta näytöt heinäkuussa alkaviin Oregonin MM-kisoihin ja elokuussa Münchenissa kilpailtaviin EM-kisoihin tehdään nyt.

MM-kisoihin oikeuttavat tulosrajat ja rankingiin laskettavat tulokset on tehtävä rata- ja kenttälajeissa 26. kesäkuuta mennessä. Tuloksentekoon on ollut aikaa vuosi, sillä ikkuna aukesi 28. kesäkuuta 2021, moniotteluissa ja maantielajeissa jo vuoden 2020 lopulla.

Suomen Urheiluliiton huippu-urheilun valmennuspäällikön Tuomo Salosen mukaan seuraavat pari viikkoa kertovat paljon kesän molempien arvokisajoukkueiden koosta, vaikka EM-kisojen tuloksentekoikkuna sulkeutuu vasta 26. heinäkuuta.

Kotimaan tapahtumista Paavo Nurmen kisat, Kuortaneen GP ja Oulun rankingkisat ovat hyviä pistekilpailuja, joten nyt eletään ratkaisevia viikkoja.

– MM-ranking sulkeutuu juhannuksena, mutta nämä ovat myös EM-kisojen kannalta hyvin tärkeitä viikkoja, koska heinäkuussa on jo hiljaisempaa ja vähemmän hyviä pistekilpailuja. Tässä kesäkuun aikana täytyy myös EM-kisoja ajatellen urheilijoiden onnistua, Salonen kertoo.

Ella Junnila on MM-rankingissa sijalla 25, kun kisoihin pääsee 32 parasta. Esimerkiksi 190:n ylitys ja sijoittuminen kuuden parhaan joukkoon Paavo Nurmen kisoissa toisi yli 1 200 rankingpistettä ja nostaisi Junnilan keskiarvoa. Kuva: Lehtikuva

Tulosrajat Oregonin MM-kisoihin ovat kivenkovat, tismalleen samat kuin Tokion olympiakisoihin viime kesänä. Tokiossa Suomella oli 22 edustajaa yleisurheilussa, kuten oli myös Dohan MM-kisoissa 2019.

– Tavoite on, että 20 urheilijaa menisi Oregoniin, ja jokainen paikka sen 20 päälle on positiivinen juttu. Mielellään pari-kolme paikkaa siihen kahdenkymmenen päälle, se olisi todella hienoa, Salonen linjaa.

Joukkueeseen on nimetty 11 urheilijaa. Heidän lisäkseen MM-rajan on tehnyt kaksi urheilijaa.

Lauantaina ennätyksensä 54,96 ja MM-rajan 400 metrin aidoissa juossut Viivi Lehikoinen lisättäneen joukkueeseen pian. Kuva: IMAGO/Beautiful Sports/ All Over Press

Paavo Nurmen kisat kesäkuun tärkeimpiä kilpailuja

Turun Paavo Nurmen kisat tiistaina 14. kesäkuuta on suomalaisyleisurheilijoille alkukesän kenties tärkein kilpailu. Kansainvälisen yleisurheiluliiton Continental Tour -sarjan Kultaisen liigan osakilpailuna se on luokiteltu A-tason kilpailuksi.

Suomalaisurheilijat lunastavat paikkansa MM- ja EM-kisoihin rikkomalla tulosrajan tai sijoittumalla urheilijarankingissa riittävän korkealle. MM-kisojen kenttälajeihin pääsee mukaan 32 urheilijaa. Ratajuoksuissa osallistujamäärä vaihtelee 27:stä 56:een matkasta riippuen. Moniotteluissa paikkoja on tarjolla vain 24.

Koska ensi viikolla käytävä Kuortaneen GP-kisa on noussut Continental Tour -sarjan pronssitasolta hopeatason kilpailuksi, on urheilijoille luvassa paremmat sijoituspisteet kuin aiempina vuosina. Viimeinen näyttömahdollisuus, Oulun rankingkilpailu, on Kuortaneen GP-kisan tavoin B-tason kilpailu.

Ranking perustuu paitsi urheilijan tuloksiin, myös sijoituksiin eri kilpailuissa. Samasta tuloksesta saa aina samat pisteet, mutta sijoituspisteet riippuvat kilpailun tasosta. Rankingiin lasketaan urheilijan viiden parhaan tuloksen keskiarvo karsintaikkunan aukioloaikana.

Tasoluokitusjärjestelmä:

Tasoluokitus Kilpailut OW Olympialaiset, MM-kisat DF Timanttiliigan finaalit GW MM-hallit, MM-maastot, Timanttiliigan kisat GL EM-kisat ja muut maanosien mestaruuskisat A WA Continental Tour Gold -sarja (mm. Paavo Nurmen kisat), EM-hallit, WA:n hallikiertueen kisat B WA Continental Tour Silver -sarja (mm. Kuortaneen GP), Oulun olympiaranking-kisat 25.-26.6. C WA Continental Tour Bronze -sarja, EM-joukkueiden ykkösliiga (Suomi mukana 2021), NCAA:n mestaruuskisat, U23 EM-kisat, U20 MM-kisat D Area Permit Meetings (mm. Lahden, Tampereen ja Espoon GP-kisat), Ruotsi-ottelu E Osa kansallisista kisoista, Kalevan kisat (normaalisti B-tasolla), U18 EM-kisat F Kansalliset kisat

Sijoituspisteet eri tasojen kilpailuista:

Sijoitus OW DF GW GL A B C D E F 1. 350 240 200 170 140 100 60 40 25 15 2. 310 210 170 145 120 80 50 35 21 10 3. 280 185 150 130 110 70 45 30 18 5 4. 250 170 140 120 100 60 40 25 15 5. 230 155 130 110 90 55 35 22 12 6. 215 145 120 100 80 50 30 19 10 7. 200 135 110 90 70 45 27 17 8. 185 125 100 80 60 40 25 15 9. 130 90 70 60 10. 120 80 60 50

Lassi Etelätalo ei ole kilpaillut sitten viime elokuun Kalevan kisojen. Viime kesän olympiafinalisti on keihään MM-rankingissa 15:ntenä ja hyvin todennäköisesti valintakelpoinen MM-kisoihin. Kuva: Tomi Hänninen

SE-miehet Lakka ja Pulli tarvitsevat lisää pisteitä

Salonen arvioi toukokuussa Suomen Urheiluliiton sivuilla (siirryt toiseen palveluun), että MM-kisoihin vaaditaan noin 1160–1200 rankingpistettä. Lajien välillä on kuitenkin eroa, eikä lopullista vaatimustasoa voi kuin arvailla.

Jo joukkueeseen valittujen urheilijoiden lisäksi vahvoilla MM-kisoihin ovat tulosrajan rikkoneet keihäänheittäjä Oliver Helander ja aitajuoksija Viivi Lehikoinen. Rankingin kautta hyvissä asetelmissa ovat pika-aituri Hurske, keihäänheittäjä Lassi Etelätalo ja kolmiloikkaaja Kristiina Mäkelä.

– On todella mielenkiintoisia nimiä, jotka kaipaavat pikkaisen vielä rankingpisteitä tai suoran tulosrajan. Heitä ovat Elmo Lakka, Kristian Pulli, ehkä Mikko Paavola ja muut miesseiväshyppääjät. Naisissa sellaisia ovat esimerkiksi Lotta Kemppinen, Nooralotta Neziri, Annimari Korte ja Ella Junnila, Salonen listaa.

Lotta Kemppinen ei ehtinyt toipua kilpailukuntoon vielä tämän viikon Paavo Nurmen kisoihin ja Kuortaneen GP-kisoihin. Kuva: Leszek Szymanski

Salosen haastattelun jälkeen Kortteen ja Nezirin lisäksi myös Lotta Kemppisen tilanteesta on kantautunut huolestuttavaa tietoa. Sisäratojen 60 metrin EM-hopeamitalisti kärsii edelleen akillesjännevammasta.

Pituushypyn suomenennätysmies Kristian Pulli on rankingin sisällä vain niukasti. Pullin viikonloppuna hyppäämä tasan kahdeksanmetrinen kuitenkin parantaa hänen pistekeskiarvoaan. Pika-aitojen SE-mies Elmo Lakka puolestaan tipahti muutamalla sijalla rankingin ulkopuolelle, mutta hyvät sijoitukset ja ajat tulevista kisoista voivat palauttaa jyväskyläläisen kiinni MM-kisalippuun.

Miesten pituus ei ole Paavo Nurmen kisojen ohjelmassa, mutta 110 metrin aitajuoksu on.

Kristian Pulli pitää pituuden MM-rankingin viimeistä eli 32. paikkaa, mutta mukaan ei ole vielä laskettu tulosta 800 viime viikonlopulta. Pulli hyppää seuraavaksi Oslon Timanttiliigan osakilpailussa torstaina Kuva: Lehtikuva

Rankingtilanne elää ja voi muuttua muutaman hyvän kilpailun ansiosta nopeastikin. Suurimpaan osaan lajeista rankingiin lasketaan viiden parhaan tuloksen keskiarvo, mutta moniotteluissa vain kahden. Siksi esimerkiksi seitsenottelija Maria Huntington voi yhdellä hyvällä ottelulla nostaa rankingsijoitustaan roimasti. Tämänhetkisillä pisteillään hän on jäämässä ilman kisapaikkaa.

– On lisäksi kohtuupitkä lista sellaisia, joilla on mahdollisuus MM-kisoihin, mutta heiltä vaaditaan useampaa kilpailua tähän kesäkuulle. Juhannusviikolla aletaan nähdä, kenellä on tarve enää yhdelle pistekilpailulle. Nyt monella on tarvetta kolmelle tai neljälle hyvälle pistekilpailulle, Tuomo Salonen sanoo.

Seiväshyppääjä Elina Lampela oli yksi niistä urheilijoista, jotka olisivat muutamalla hyvällä kilpailulla nousseet kisakoneeseen. MM-paikan metsästys jatkuikin mainiosti Espoon GP:ssä tuloksella 450. Kilpailu päättyi kuitenkin loukkaantumiseen, ja magneettikuvauksissa selvisi, että Lampelan nilkassa on nivelsidevamma, joka estää kilpailemisen ainakin pariksi viikoksi. Lampela on juuri nyt kiinni naisten seipään viimeisessä MM-rankingpaikassa.

Elina Lampela ei ole vielä varmistanut paikkaansa MM-kisoissa, ja keskiviikkona sattunut nilkkavamma estää rankingpisteiden keräämisen ainakin pariksi viikoksi. Kuva: Lehtikuva

Loukkaantumisten kevät

Arvokisamenestystä odotetaan ennen kaikkea Suomen Urheiluliiton nimeämältä Team Finland -ryhmältä, joka koostuu maajoukkueen terävimmästä kärjestä. Ryhmään kuuluvista urheilijoista kolmiloikkaaja Simo Lipsanen, pikajuoksija Lotta Kemppinen, keskimatkan juoksija Sara Kuivisto, pika-aituri Lotta Harala sekä seitsenottelija Maria Huntington eivät ole vielä aloittaneet kauttaan.

Lipsasen valmentaja Petri Ruotsalainen vahvisti Yle Urheilulle, ettei Lipsanen tavoittele MM-kisapaikkaa. Nilkkavamman takia kesän päätavoite on siirretty EM-kisoihin.

Jos vammoistaan jo toipuneet Wilma Murto ja Ella Junnila sekä maajoukkueryhmän urheilijat, kuten nuoret lupaukset Eemil Helander ja Topias Laine, lasketaan mukaan, puhutaan reilusti yli kymmenestä kotimaan kärkinimestä, jotka ovat kärsineet kevään ja alkukesän aikana loukkaantumisista.

Loukkaantumissumaa ei huippu-urheilun valmennuspäällikkö Tuomo Salonenkaan kiistä.

– Se on aina valitettavaa, kun meillä on loukkaantumisia. Kevään aikana kilpailuun valmistavalla kaudella tehot todella nousevat ja haetaan kilpailusuorituskykyä, jolloin loukkaantumisia välillä tulee. Oleellista on se, että meillä ei ole kauhean montaa urheilijaa, joilla koko kesä olisi kuitenkaan menossa sivuun, Salonen sanoo.

Topias Laine, 20, on Oliver Helanderin ja Lassi Etelätalon jälkeen kolmas miesten keihään MM-kisapaikassa kiinni oleva suomalainen, mutta hän ei pysty kilpailemaan kylkivamman takia. Kuva: Anssi Mäkinen / SUL-arkisto

Salonen myös muistuttaa, että vaivat ovat hyvin erilaisia. Osalla on ollut sairastelua ja osalla rasitusperäistä vammaa. Muutamalle, kuten seitsenottelija Maria Huntingtonille ja estejuoksija Eemil Helanderille, on sattunut epäonnisia tapaturmia, jotka ovat vaikuttaneet alkukauteen.

– Vaikka puhumme aika isosta urheilijajoukosta, se on osin myös sattumaa. Ei pidä mennä sen taakse, että kaikki on sattumasta kiinni, vaan jokainen loukkaantuminen on sinänsä liikaa. Jokainen tapaus on yksilöllinen, eikä yhdellä syyllä voi naulata koko joukkoa. Pitää katsoa, mitä missäkin tilanteessa on käynyt ja mitä voidaan mahdollisesti tulevaisuuteen muuttaa.

Tulosrajat Oregonin MM-kisoihin

Miehet Laji Naiset 10,05 100 m 11,15 20,24 200 m 22,80 44,90 400 m 51,35 1.45,20 800 m 1.59,50 3.35,00 1 500 m 4.04,20 13.13,50 5 000 m 15.10,00 27.28,00 10 000 m 31.25,00 13,32 110/100 aj 12,84 48,90 400 aj 55,40 8.22,00 3000 ej 9.30,00 233 Korkeus 196 580 Seiväs 470 822 Pituus 682 17,14 3-loikka 14,32 21,10 Kuula 18,50 66,00 Kiekko 63,50 77,50 Moukari 72,50 85,00 Keihäs 64,00 8 350 10-/7-ottelu 6 420 1.21.00 20km kävely 1.31.00 2.33.00 (3.50) 35 km kävely (50 km) 2.54.00 (4.25) 2.11.30 Maraton 2.29.30

Tulosrajat Münchenin EM-kisoihin

Miehet Laji Naiset 10,16 100 m 11,24 20,43 200 m 23,05 45,70 400 m 51,70 1.45,90 800 m 2.00,40 3.36,00 1 500 m 4.06,00 13.24,50 5 000 m 15.25,00 28.15,00 10 000 m 32.20,00 13,50 110/100 aj 12,93 49,50 400 aj 55,85 8.30,00 3000 ej 9.39,00 230 Korkeus 195 575 Seiväs 460 810 Pituus 679 16,95 3-loikka 14,25 20,85 Kuula 18,20 65,20 Kiekko 60,50 77,50 Moukari 71,80 84,00 Keihäs 62,50 8 100 10-/7-ottelu 6 250 1.21.00 20km kävely 1.31.00 2.35.00 (3.54) 35 km kävely (50 km) 2.55.00 (4.25) 2.14.30 Maraton 2.32.00